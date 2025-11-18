四大飲食平台網購優惠碼大放送！
27歲LVMH四公子Jean Arnault，是痴情大學霸？名牌帝國筍盤，從麻省理工到掌舵LV腕錶事業
Jean Arnault，LVMH名牌帝國中最年輕的一位繼承者人選。他自小生長在全球最具影響力的奢侈品家族之中，卻沒有選擇高調炫富，而是踏實地從銷售基層做起，並以學霸的背景與專業的態度，默默耕耘於Louis Vuitton的腕錶事業中。
LVMH豪門四公子Jean Arnault由低做起
1998年10月23日出生的Jean Arnault，作為家中最小的兒子，他的名字一直不如哥哥姊姊那般為外界熟知。雖然出身豪門，他卻選擇低調行事，將重心放在實際行動上。年僅27歲的他，不僅擁有出眾的外貌，更以強大的學歷背景與專業的態度，在事業上取得令人矚目的成就。
Jean Arnault擁有麻省理工學院金融數學碩士與倫敦帝國理工學院機械工程碩士的雙重學位，奠定了他深厚的機械工程與金融知識。在加入Louis Vuitton之前，他曾於摩根士丹利與McLaren一級方程式車隊實習，累積了豐富的經驗。
進入Louis Vuitton後，他從香榭麗舍大道旗艦店的銷售助理做起，了解品牌文化與消費者心理，再逐步轉向產品策略與市場開發，並於2024年正式擔任Louis Vuitton腕錶部門的總監。他的工作不僅限於巴黎總部，更頻繁往返於瑞士的手錶生產基地，帶領團隊推出多個新系列，展現出卓越的創新能力。他一步步建立自己的專業聲譽，以自身能力證明自己，讓他成為品牌內部備受信任的人才。
對LVMH而言，腕錶部門的潛力巨大，尤其在與Richemont等競爭對手的較量中，精準的策略與創新能力顯得至關重要。Jean Arnault的加入使Louis Vuitton在高級腕錶市場上展現出新的優勢，也突顯了他在家族與集團中不可或缺的角色。
LVMH豪門四公子Jean Arnault戀上超模Zita d’Hauteville
2022年，他公開了與法國伯爵之女兼超模Zita d’Hauteville的戀情。Zita d’Hauteville生於1996年，擁有倫敦大學學位，同為學霸的她曾在Google與YouTube擔任要職。身兼時尚模特兒身份，常駐Dior、Valentino與Chanel秀場。
據指Jean Arnault與Zita d’Hauteville在一次品牌內部拍攝中認識，Jean Arnault以品牌方身份出席，Zita d’Hauteville則是品牌模特，兩人相識後迅速擦出愛火。他不時會在社交平台上載二人合照，甜度滿分卻不高調，能清晰地感受到他對感情的認真與負責。
他們的戀情不同於傳統豪門的婚戀故事，沒有公關炒作，也不依靠名門或媒體曝光。兩人的互動充滿自然感，有時候會透過社交平台低調地呈現戀愛日常，讓人見識到豪門戀情也可以如此純粹而真實，就如普通小情侶般真實而貼地。
