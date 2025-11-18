27歲LVMH四公子Jean Arnault，是痴情大學霸？名牌帝國筍盤，從麻省理工到掌舵LV腕錶事業

Jean Arnault，LVMH名牌帝國中最年輕的一位繼承者人選。他自小生長在全球最具影響力的奢侈品家族之中，卻沒有選擇高調炫富，而是踏實地從銷售基層做起，並以學霸的背景與專業的態度，默默耕耘於Louis Vuitton的腕錶事業中。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

LVMH豪門四公子Jean Arnault由低做起

1998年10月23日出生的Jean Arnault，作為家中最小的兒子，他的名字一直不如哥哥姊姊那般為外界熟知。雖然出身豪門，他卻選擇低調行事，將重心放在實際行動上。年僅27歲的他，不僅擁有出眾的外貌，更以強大的學歷背景與專業的態度，在事業上取得令人矚目的成就。

廣告 廣告

圖片來源：Instagram@arnaultjean

Jean Arnault擁有麻省理工學院金融數學碩士與倫敦帝國理工學院機械工程碩士的雙重學位，奠定了他深厚的機械工程與金融知識。在加入Louis Vuitton之前，他曾於摩根士丹利與McLaren一級方程式車隊實習，累積了豐富的經驗。

圖片來源：Instagram@arnaultjean

進入Louis Vuitton後，他從香榭麗舍大道旗艦店的銷售助理做起，了解品牌文化與消費者心理，再逐步轉向產品策略與市場開發，並於2024年正式擔任Louis Vuitton腕錶部門的總監。他的工作不僅限於巴黎總部，更頻繁往返於瑞士的手錶生產基地，帶領團隊推出多個新系列，展現出卓越的創新能力。他一步步建立自己的專業聲譽，以自身能力證明自己，讓他成為品牌內部備受信任的人才。

圖片來源：Instagram@arnaultjean

對LVMH而言，腕錶部門的潛力巨大，尤其在與Richemont等競爭對手的較量中，精準的策略與創新能力顯得至關重要。Jean Arnault的加入使Louis Vuitton在高級腕錶市場上展現出新的優勢，也突顯了他在家族與集團中不可或缺的角色。

圖片來源：Instagram@arnaultjean

圖片來源：Instagram@arnaultjean

LVMH豪門四公子Jean Arnault戀上超模Zita d’Hauteville

2022年，他公開了與法國伯爵之女兼超模Zita d’Hauteville的戀情。Zita d’Hauteville生於1996年，擁有倫敦大學學位，同為學霸的她曾在Google與YouTube擔任要職。身兼時尚模特兒身份，常駐Dior、Valentino與Chanel秀場。

圖片來源：Instagram@arnaultjean

圖片來源：Instagram@arnaultjean

據指Jean Arnault與Zita d’Hauteville在一次品牌內部拍攝中認識，Jean Arnault以品牌方身份出席，Zita d’Hauteville則是品牌模特，兩人相識後迅速擦出愛火。他不時會在社交平台上載二人合照，甜度滿分卻不高調，能清晰地感受到他對感情的認真與負責。

圖片來源：Instagram@arnaultjean

圖片來源：Instagram@arnaultjean

他們的戀情不同於傳統豪門的婚戀故事，沒有公關炒作，也不依靠名門或媒體曝光。兩人的互動充滿自然感，有時候會透過社交平台低調地呈現戀愛日常，讓人見識到豪門戀情也可以如此純粹而真實，就如普通小情侶般真實而貼地。

圖片來源：Instagram@arnaultjean

圖片來源：Instagram@arnaultjean

圖片來源：Instagram@arnaultjean

LVMH二公子Alexandre Arnault是Tiffany&Co.幕後功臣？將百年老牌大革新 認識90後高富帥名牌王國二代

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

話題名人：

27歲Eve Jobs結婚，告訴你什麼是「上流婚禮」：豪花5千萬低調完婚、「禁用電話」規則令婚禮不留蛛絲馬跡

「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友

Givenchy後代結婚，歷時3日的上流婚禮「比王室婚禮更夢幻」！一見鍾情相愛7年的巴黎x韓國戀人夢幻婚禮