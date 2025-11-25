LVMH繼承者之戰比《權力遊戲》更精彩，阿爾諾五姊弟爭奪近2兆名牌帝國：「以實力決定地位」

超級富豪Bernard Arnault（貝爾納阿爾諾），這位締造了LVMH名牌帝國的「國王」，將面臨人生最難的一次抉擇：到底哪一位子女有資格繼承他的王座？近年，在他的嚴密佈局下，5名子女都被分別安插在集團核心，但至今仍沒有明確的繼任人選，一場猶如《權力遊戲》的真實版繼承戰，已經在悄然展開。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

LVMH奢侈品牌的繼承者之戰

Bernard Arnault的奢侈品帝國以家族長期持有加上專業經理人管理為主，透過控股與投票權，鞏固Louis Vuitton、Christian Dior、Fendi、Tiffany、TAG Heuer與Hublot等超過70個品牌的決策節奏。同時，他積極部署家族成員進入集團關鍵職位，避免接班真空，當中包括5位性格迴異卻同樣野心勃勃的繼承人選，分別是Delphine、Antoine、Alexandre、Frédéric與Jean。

廣告 廣告

圖片來源：getty images

圖片來源：getty images

LVMH繼承人的歷練 「以實力決定地位」

談及接班，Bernard Arnault從未明言誰將是唯一繼承人，他信奉「以實力決定地位」。因此，他讓子女們從基層歷練開始。想要成為繼承人必先經過歷練。這種循序漸進的歷練，既能讓他們深入了解各階級的實際操作，也避免出現因空降而對集團帶來的不良影響。

圖片來源：getty images

圖片來源：getty images

5位LVMH繼承者人選介紹

LVMH繼承者人選1. 長女Delphine Arnault

身為家族長女的Delphine Arnault以穩健冷靜的風格聞名，她是Christian Dior CEO，也是第一位掌管該品牌的女性高層。她從Louis Vuitton起步，隨後加入Christian Dior重塑品牌形象，讓品牌在疫情後迅速回到正軌。此外，她與法國電信富豪Xavier Niel的伴侶關係更被稱為「權力情侶」，外界普遍視她為最有機會成為LVMH下一任領導者的一員。

圖片來源：getty images

LVMH繼承者人選2. 長子Antoine Arnault

Antoine Arnault目前擔任多個與LVMH集團相關的職位，是LVMH的形象與永續發展總監，同時擔任Christian Dior SE董事長。他曾成功轉型法男士奢侈品牌Berluti，讓原本僅以皮鞋聞名的品牌升級。此外，他與俄羅斯超模Natalia Vodianova婚後經常出席國際時尚活動，被媒體譽為「奢侈品牌黃金夫妻」。

圖片來源：getty images

LVMH繼承者人選3. 二兒子Alexandre Arnault

Alexandre Arnault擅長年輕化戰略，他接手Rimowa後推行跨界聯名策略，與Supreme及Off-White合作掀起話題，成功讓品牌重獲潮流地位。現任Tiffany & Co.品牌傳播暨執行副總裁的他，策劃了Beyoncé與Jay-Z代言活動，為百年珠寶品牌注入新意，重塑「被看見」的方式。

圖片來源：getty images

LVMH繼承者人選4. 三兒子Frédéric Arnault

因與BLACKPINK Lisa的緋聞而為人熟知的LVMH三公子Frédéric Arnault，是TAG Heuer與LVMH鐘錶部門的前CEO，現任Loro Piana CEO。他曾主導集團與Google與Intel合作推出智慧腕錶，將傳統工藝與科技接軌，讓傳統名錶跟上科技潮流。自從他與Lisa的緋聞被傳出後，便成為媒體焦點，間接使LVMH品牌曝光度倍增，在家族中似乎愈來愈被重用。

圖片來源：getty images

LVMH繼承者人選5. 小兒子Jean Arnault

Jean Arnault雖然是家族最年輕的成員，卻肩負厚望。他在Louis Vuitton擔任腕錶部門總監，將品牌設計重新定位為結合創意與技術工藝。性格沉穩的他注重產品細節，被形容為低調的野心家，代表著新世代對LVMH精神的延續。

圖片來源：getty images

Bernard Arnault再掌權10年？

2025年春季，LVMH集團於巴黎舉行年度股東大會，最新通過的決議中，將董事長兼CEO的任職年齡上限提升至85歲，意味著現年76歲的Bernard Arnault可望繼續掌控權力至少10年。這項提案獲得壓倒性99.18%支持，展現出股東對其領導能力的無限信任，看來五姊弟的考核之路仍然十分漫長。

圖片來源：getty images

圖片來源：getty images

LVMH繼承人或不只一人？

多位分析師認為，最終LVMH可能採用「雙繼承制」或「集體領導制」，讓子女共同經營，以避免單一繼任風險。這樣的安排，也符合Bernard Arnault對穩定的執念，也是他在商業世界中一貫的謹慎佈局，既可控制風險又能分散權力。

圖片來源：getty images

圖片來源：getty images

27歲LVMH四公子Jean Arnault，是痴情大學霸？名牌帝國筍盤，從麻省理工到掌舵LV腕錶事業

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

「中醫SPA」成為養生大勢？LVMH投資500萬美元進軍「東方養生」市場，「耳穴貼」奢華保健產品人氣熱賣

Our Legacy這個瑞典品牌你還未認識？明星顯品味隨拍照都會著、LVMH也入股的爆紅品牌

被LVMH收購的日本KAPITAL要爆紅了！牛仔起家的工藝品牌，NewJeans也是捧場客