Booking.com黑五優惠低至46折
LVMH繼承者之戰比《權力遊戲》更精彩，阿爾諾五姊弟爭奪近2兆名牌帝國：「以實力決定地位」
超級富豪Bernard Arnault（貝爾納阿爾諾），這位締造了LVMH名牌帝國的「國王」，將面臨人生最難的一次抉擇：到底哪一位子女有資格繼承他的王座？近年，在他的嚴密佈局下，5名子女都被分別安插在集團核心，但至今仍沒有明確的繼任人選，一場猶如《權力遊戲》的真實版繼承戰，已經在悄然展開。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
LVMH奢侈品牌的繼承者之戰
Bernard Arnault的奢侈品帝國以家族長期持有加上專業經理人管理為主，透過控股與投票權，鞏固Louis Vuitton、Christian Dior、Fendi、Tiffany、TAG Heuer與Hublot等超過70個品牌的決策節奏。同時，他積極部署家族成員進入集團關鍵職位，避免接班真空，當中包括5位性格迴異卻同樣野心勃勃的繼承人選，分別是Delphine、Antoine、Alexandre、Frédéric與Jean。
LVMH繼承人的歷練 「以實力決定地位」
談及接班，Bernard Arnault從未明言誰將是唯一繼承人，他信奉「以實力決定地位」。因此，他讓子女們從基層歷練開始。想要成為繼承人必先經過歷練。這種循序漸進的歷練，既能讓他們深入了解各階級的實際操作，也避免出現因空降而對集團帶來的不良影響。
5位LVMH繼承者人選介紹
LVMH繼承者人選1. 長女Delphine Arnault
身為家族長女的Delphine Arnault以穩健冷靜的風格聞名，她是Christian Dior CEO，也是第一位掌管該品牌的女性高層。她從Louis Vuitton起步，隨後加入Christian Dior重塑品牌形象，讓品牌在疫情後迅速回到正軌。此外，她與法國電信富豪Xavier Niel的伴侶關係更被稱為「權力情侶」，外界普遍視她為最有機會成為LVMH下一任領導者的一員。
LVMH繼承者人選2. 長子Antoine Arnault
Antoine Arnault目前擔任多個與LVMH集團相關的職位，是LVMH的形象與永續發展總監，同時擔任Christian Dior SE董事長。他曾成功轉型法男士奢侈品牌Berluti，讓原本僅以皮鞋聞名的品牌升級。此外，他與俄羅斯超模Natalia Vodianova婚後經常出席國際時尚活動，被媒體譽為「奢侈品牌黃金夫妻」。
LVMH繼承者人選3. 二兒子Alexandre Arnault
Alexandre Arnault擅長年輕化戰略，他接手Rimowa後推行跨界聯名策略，與Supreme及Off-White合作掀起話題，成功讓品牌重獲潮流地位。現任Tiffany & Co.品牌傳播暨執行副總裁的他，策劃了Beyoncé與Jay-Z代言活動，為百年珠寶品牌注入新意，重塑「被看見」的方式。
LVMH繼承者人選4. 三兒子Frédéric Arnault
因與BLACKPINK Lisa的緋聞而為人熟知的LVMH三公子Frédéric Arnault，是TAG Heuer與LVMH鐘錶部門的前CEO，現任Loro Piana CEO。他曾主導集團與Google與Intel合作推出智慧腕錶，將傳統工藝與科技接軌，讓傳統名錶跟上科技潮流。自從他與Lisa的緋聞被傳出後，便成為媒體焦點，間接使LVMH品牌曝光度倍增，在家族中似乎愈來愈被重用。
LVMH繼承者人選5. 小兒子Jean Arnault
Jean Arnault雖然是家族最年輕的成員，卻肩負厚望。他在Louis Vuitton擔任腕錶部門總監，將品牌設計重新定位為結合創意與技術工藝。性格沉穩的他注重產品細節，被形容為低調的野心家，代表著新世代對LVMH精神的延續。
Bernard Arnault再掌權10年？
2025年春季，LVMH集團於巴黎舉行年度股東大會，最新通過的決議中，將董事長兼CEO的任職年齡上限提升至85歲，意味著現年76歲的Bernard Arnault可望繼續掌控權力至少10年。這項提案獲得壓倒性99.18%支持，展現出股東對其領導能力的無限信任，看來五姊弟的考核之路仍然十分漫長。
LVMH繼承人或不只一人？
多位分析師認為，最終LVMH可能採用「雙繼承制」或「集體領導制」，讓子女共同經營，以避免單一繼任風險。這樣的安排，也符合Bernard Arnault對穩定的執念，也是他在商業世界中一貫的謹慎佈局，既可控制風險又能分散權力。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
「中醫SPA」成為養生大勢？LVMH投資500萬美元進軍「東方養生」市場，「耳穴貼」奢華保健產品人氣熱賣
Our Legacy這個瑞典品牌你還未認識？明星顯品味隨拍照都會著、LVMH也入股的爆紅品牌
其他人也在看
啟德 Monaco呎價大插3成！一房6球沽 4年勁蝕278萬
啟德地鐵站上蓋大型屋苑天璽．天錄得多宗二手短炒賺錢個案，不過區內半新盤二手成交卻大插水。由會德豐發展、樓齡約3年的Monaco，近期錄得兩宗大幅蝕讓個案，其中一宗蝕幅高達3成。28Hse.com ・ 1 小時前
習近平主動致電特朗普通話 1 小時 強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分｜Yahoo
國家主席習近平周一（24 日）主動致電美國總統特朗普。內地官媒《新華社》報道，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。報道並引述特朗普指，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。白宮表示，兩人對話歷時一小時；至於特朗普就在社交平台 Truth Social 發文，習近平在通話中邀請他明年 4 月訪華，他已經答應。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
艾斯戴帽 加歷查跪低耍冧
【Now Sports】阿仙奴周日英格蘭超級聯賽北倫敦打吡戰，以4:1大勝熱刺，繼續站穩聯賽榜首，其中艾斯更加生涯中首次大演帽子戲法，季初曾經看輕這位中場的英國球評家加歷查，也要為自己的言論，向艾斯道歉。艾斯（Eberechi Eze）今季從水晶宮加盟阿仙奴，其在隊中作用，可謂愈來愈重要，今場鬥熱刺成為贏波功臣，可見一斑。季初時期，利物浦名宿兼球評家加歷查，曾經不認為艾斯是槍手陣中，可決定勝負的球員，只是熱刺一役後，他也要公開向該英格蘭中場道歉。加歷查說：「當阿仙奴簽下艾斯時，我心想他並是改變球賽勝負的一類球員，但看了今季不少的比賽精華，他取得入波，而周日更加戴帽。所以，我要公開道歉，確實低估了這宗交易重要性，艾斯可以改變阿仙奴爭標的元素。」阿仙奴今季在英超只輸過1場，目前以12戰得29分，領先次席的車路士6分。now.com 體育 ・ 16 小時前
不一樣的愛情 | 鄧小巧夫婦分享跨文化婚姻日常 語言差異成爭吵最大挑戰
ViuTV全新節目《不一樣的愛情》由鄧小巧（小巧）、黃正宜（阿正）、何居倬（Adams）和黃凱逸（Zelos）擔任主持，與觀眾一同走進各式各樣看似不相襯的親密關係之中，仍能在彼此世界裡，找到屬於他們的默契和愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
佘詩曼推介銅鑼灣爆紅居酒屋 備受追捧網上大熱左口魚煲仔飯始祖
佘詩曼近期憑著TVB電視劇《新聞女王2》的霸氣「Man姐」一角強勢回歸公仔箱，隨即掀起全港煲劇熱潮，話題不絕。佘詩曼最近雖然忙著宣傳工作，但也懂得忙裡偷閒相約回港的契女一同食飯，臨時臨急選餐廳訂位，誰知道選中了契女上次回港想吃的餐廳，還吃到近期網上大熱的左口魚煲仔飯，表示這餐飯等足一個月非常值得！想知道佘詩曼究竟食邊間餐廳，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 3 小時前
汪小菲嗌新婚妻「孕婦」認再做老竇 大S仔女何去何從
【on.cc東網專訊】已故台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲，去年5月再婚娶網紅Mandy（馬筱梅），再次成為台灣女婿，Mandy近來多次自爆體重增加、嗜睡，明顯有懷孕迹象，但未鬆口懷孕，怕被網友攻擊，汪小菲最近帶貨直播時被問到太太去向，佢竟直言「孕婦不在，孕婦出東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人
中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。Yahoo財經 ・ 1 天前
英超 ｜ 曼聯冬天放走明奈施亞斯 條件只有一個
曼聯今年前線大換人，施亞斯和明奈成為大輸家，兩名球員本賽季均未在英超取得正選。兩人對現時情況感到不滿，希望冬天轉會走人，阿摩廉對此表示理解。Yahoo 體育 ・ 1 天前
日本旅遊警示波及南韓！中國遊客由東京轉戰首爾、韓國街頭爆發反中遊行
中日關係持續緊張，導致大量中國赴日航班取消、簽證審批停滯，不少中國旅客轉而選擇鄰近的韓國作為替代旅遊目的地。然而，當中國遊客大舉湧入韓國，從街頭的示威標語，到社交媒體上的激烈言論，引發當地社會強烈反彈。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
英超話題 ｜愛華頓內訌領紅 隊友打交有單更經典
計埋今次，這是英超史上第3次自己球員衝突，而被球證趕出場。但講到經典，拖肥糖今次只係濕濕碎。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
魚樂無窮│雷軍增持 小米博反彈定趁高沽（唐牛）
雖然股價由9月高位59.9元，跌至上周五低位36.62元，累積跌幅近四成，但消息層面上卻持續不濟。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
銀主劈價丨山頂超級豪宅大減9,500萬求售 毗鄰前中國首富布力徑大屋
銀主盤存量持續高企，銀行加速減價沽貨。山頂布力徑一伙超級豪宅早前淪銀主盤，銀行原叫價3.5億元放售，近日大幅減價9,500萬元，至2.55億元求售，減幅27%。28Hse.com ・ 1 天前
Uniqlo《優獸大都會2》聯名驚現ZUNIQLO招牌！UT系列大玩電影彩蛋新角色全登場
相隔九年，《優獸大都會2》終於將在11月尾回歸大銀幕，今次除了朱迪、阿力再度拍檔破案， Uniqlo 更荒與 Disney 合作推出聯乘系列！最驚喜的是，這個合作原來早在電影預告片中埋下伏筆——細心的觀眾發現片中竟然出現「ZUNIQLO」招牌，還有角色孭住 Uniqlo 經典半月袋的搞笑畫面。這個別出心裁的植入方式，讓時裝與動畫完美融合，確實非常有驚喜。Yahoo Style HK ・ 1 天前
拜仁新星卡爾 躋身國家隊「德」否？
【Now Sports】拜仁慕尼黑今輪德國甲組足球聯賽，落後兩球劣勢下，最終主場反勝弗賴堡6:2，盡顯霸氣，而隊中17歲攻擊小將卡爾，雖然表現不及隊友奧拉斯搶鏡，只是他賽後亦被主帥甘賓尼稱讚，而他下一步可能就是極速進入德國國家隊教練拿高士文的視線範圍，挑戰出席明年世界盃決賽周。卡爾（Lennart Karl）這場德甲交出入波與助攻，成為聯賽歷史上最年輕單場同時有這兩項數據的球員，他早前已經成為拜仁在歐洲聯賽冠軍盃最年輕入波的小將，其潛質確實有無限可能性。卡爾今季德甲上陣9次，其中兩次正選，就隊中擁有極多高質球星下，17歲小將要「上位」，不是一件容易的事，但他看來已引起到各界關注。甘賓尼賽後認為，卡爾替拜仁追成1:2的入波，悠關重要，因為主場的氣勢一下扭轉過來，縱使很多球員在今場表現都值得讚賞，惟追回一球的入波，是整場比賽的轉捩點。now.com 體育 ・ 1 天前
維多利亞教育機構原定辦日本親子交流團 因港府旅遊警示 決定將地點更改為四川成都︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】維多利亞教育機構原定於 2026 年 4 月 6 日至 4 月 10 日復活節假期期間，舉辦一年一度的親子海外交流團，目的地為日本東京，但今日（24 日）則宣布改為中國四川成都。Yahoo新聞 ・ 13 小時前