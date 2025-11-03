低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
LVMH旗下24S名牌手袋低至4折！Burberry激減$17,400／Loewe Goya枕頭包5折 這款手袋只需$958！
24S網站推出減價區產品低至4折，超級抵買！即睇內文：
LVMH集團旗下的法國精品網購平台24S，趁雙11來臨前，率先推出秋季減價優惠！減價區的服飾、名牌手袋、波鞋等有低至4折優惠，當中大家最愛的名牌手袋如Burberry、Loewe、The Row、TOTEME等都有折，Burberry清新配色Knight bag更由$29,000減至$11,600，相等於4折；而MARC JACOBS Mini Tote bag折後千元內可以擁有，減得十分瘋狂！即睇以下24S優惠至抵買推薦！
減價名牌推薦：
👉🏻Loewe｜按此
👉🏻Chloe｜按此
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
秋季減價低至4折！Burberry手袋勁減$17,400
法國貴婦時裝百貨網購平台24S，是與Celine、Dior、LV、Loewe等名牌手袋同屬LVMH集團，所以平時其他網購平台未必上架的Celine、Dior、LV手袋，都有機會於24S買到！今次秋季減價優惠，Celine、LV等就未有參與在折扣當中，不過同樣受歡迎的其他名牌手袋Burberry、Loewe等都有平！
推薦以精湛皮革工藝聞名的Loewe，蓬鬆枕頭包設計的Goya系列更是熱賣款之一，翻蓋包設計配上低調的金屬LOEWE Anagram，觸覺柔軟舒適，原價$27,200減至$13,600，超級抵買！另外明星設計師Daniel Lee設計的Burberry Knight Bag非常搶手，現在低至4折已經可以入手，足足平了$17,400，年尾想買一款CP值爆燈的手袋獎勵自己，小編會推介這款！另外，24S買滿$2,500即可免運費送港，名牌手袋普遍都已經超過！
BURBERRY Fur Knight Handbag
4折特價：$11,600｜
原價：$29,000
BURBERRY Small Knight bag
4折特價：$8,394｜
原價：$20,985
BURBERRY Check mini bucket bag
8折特價：$9,520｜
原價：$11,900
LOEWE Goya small puffer bag
5折特價：$13,600｜
原價：$27,200
LOEWE Slice Hammock bag
5折特價：$18,130｜
原價：$25,900
THE ROW Sofia 10 shoulder bag
7折特價：$23,590｜
原價：$33,700
THE ROW Angy Hobo bag
7折特價：$15,540｜
原價：$22,200
除此之外，預算有限的朋友們可以看看Chloe和TOTEME，超有質感卻萬元內已經可以買到！以TOTEME為例，簡約質感的Canvas tote bag，6折後只需$5,100，返工、出街都可以揹。這次減價活動千元內也有選擇，輕奢品牌MARC JACOBS推出的The Mini Tote bag，勁減4折只需$958即可入手，買來粗用都不會心疼！
CHLOE Paraty 24 handbag
5折特價：$8,950｜
原價：$17,900
TOTEME Canvas tote bag
6折特價：$5,100｜
原價：$8,500
MARC JACOBS The Mini Tote bag
4折特價：$958｜
原價：$2,395
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：24S香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月限時優惠低至3折 Loewe手袋半價/免費退貨/香港運費攻略
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Valentino「黑馬手袋」是這款！IVE Rei與Liz、泰星Freen加持的Panthea大手袋
「Celine王子」V金泰亨美圖集請收藏！焦糖啡色穿搭秋冬鎖定，拿的是「這款」Boston手袋
其他人也在看
【大生生活超市】雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！YAHOO著數 ・ 1 天前
今日優惠｜卡樂B薯片買一送一低至$4/件、大生精選零食$22/2件 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 20 小時前
【百佳】精選產品買1送1（即日起至06/11）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有原味家作養生飲品1公升平均 $19/件、卡樂B 薯片25克平均 $4/包、超值牌餅乾平均 $11.95/包！YAHOO著數 ・ 22 小時前
雙11優惠2025丨超市雙11優惠合集 惠康每日搶$100優惠券/屈臣氏爆買贏iPhone 17/萬寧買滿$599即減$40
各大超市、連鎖店爭相推出雙11優惠，慳精們當然要趁減價網購掃平貨！本文集合百佳、惠康、萬寧、屈臣氏、Aeon、Apita、日本城等商戶的分店及網店優惠，方便大家入手心水筍貨！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【君蘭麵包廠】手工曲奇禮盒、酥餅禮盒買一送一（01/11-11/11）
由即日起至11月11號，到君蘭分店購買以下禮盒，即時可享買一送一優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【Don Don Donki】會員限定11月優惠（01/11-15/11）
DONKI APP推出會員11月份獨家專享優惠券，只要下載DONKI App做會員，即可享精選產品低至61折優惠，貨品包括便當、急凍肉品、雪糕、零食飲品及即棄隱形眼鏡等！會員只需登入「我的獎賞d錢包」> 「我的優惠券」，便可以兌換優惠券購買會員價商品。YAHOO著數 ・ 1 天前
【屈臣氏】精選護膚產品優惠 NEUTROGENA維A醇抗皺修護新生面霜買1送1（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列護膚好物，精選美妝/護膚產品第2件半價、全線BENZAC產品第2件半價、精選PHYSIOGEL 溫和面部系列產品買1送1、KAMILL卡蜜兒經典皇牌全面呵護套裝 $88/件！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【屈臣氏】一日限定火熱搶 奇路仕薬準雲芝200粒買1送1（只限01/11）
屈臣氏精選護膚好物以火熱價發售，荷爾氏普旺藍莓60粒買1送1、奇路仕薬準雲芝200粒買1送1、GRACE ONE 皇牌高效保濕修護凝露/ 亮白防曬凝露$99/件、易賞錢會員專享金裝能全素完整均衡營養飲品335克 (雲尼拿味)買1送1！YAHOO著數 ・ 1 天前
【Aeon】Living Plaza、Daiso Japan全店買4送1（即日起至02/11）
Living Plaza & Daiso Japan進行週末優惠，今個週末場內所有貨品買4送1，仲有AEON感謝日會員95折，有機會享受折上折！YAHOO著數 ・ 1 天前
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 1 天前
奧巴馬嚴厲批評特朗普：無法無天、魯莽、充滿惡意、瘋狂
前美國總統奧巴馬週六（1 日）在美國兩個州的競選集會上，力挺民主黨州長候選人，並呼籲選民在下週的選舉中拒絕特朗普政府的「無法無天與魯莽行徑」。鉅亨網 ・ 15 小時前
鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」
55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
連鎖茶餐廳推「健康早餐」網民笑指冇一件材料健康 其他網友指因為咁樣先最健康？
最近有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，質疑某間香港連鎖茶餐廳推出的「健康早餐」完全不健康，樓主上載餐牌圖片，直指煙肉、腸仔、漢堡扒、熱香餅無一件健康，引起網友熱論！有網友質疑茶餐廳當市民白痴，狠批早餐食材全是加工肉、精製碳水，沒有健康可言；但亦有網友反指「食到早餐已經係最健康」，甚至笑言「健康早餐最健康就係『健康』2隻字」！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 小時前
車Cam直擊｜青山公路單車群突切線 領頭車手遭撞飛 網民狠批：基本安全意識都欠奉(有片)
青山公路昨日(2日)發生私家車撞飛單車的意外。網上流傳兩條片段，一隊有十餘人的單車車隊，沿青山公路青龍頭段方向行駛，其中一名身穿白衣的車手揚手示意，要從左線切往右線。惟期間一輛正在駛前的黑色私家車懷疑收製不及，直撞向單車，21歲的車手手腳和額頭擦傷，清醒送往醫院治理；31歲的私家車司機則沒有受傷。am730 ・ 16 小時前
不再炫富反而「炫窮」？內地掀「破產網紅」熱潮，經濟下行轉營「負家千金」形象
全球經濟下行，中國內地同樣進入「消費降級」階段，大家熟悉的「炫富」網紅，現在走上「炫窮」的賽道，掀起「破產網紅」熱潮引全城熱議！Yahoo Style HK ・ 56 分鐘前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
網上熱話｜內地旅客讚大角咀一街道譯名「封神」 神譯名背後有段故？
近年內地旅客來港不再僅是購物，更喜愛城市深度遊，而香港不少街道譯名均十分有特色，引來遊客熱議。近日有網民在小紅書發文，提到位於大角咀的一條名為「詩歌舞街」的街道。該網民直言，香港這麼多條街道，「詩歌舞街」可說是「封神之作」。他稱，sycamore本意是無花果，但中文譯名把其升格了，更能夠保留相近發音。am730 ・ 19 小時前
嘉湖山莊女子家中燒炭 友人揭發證當場命殞
【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場on.cc 東網 ・ 19 小時前
《聲秀》決賽賽果出爐｜馮熙燮以《七百年後》擊敗柯雨霏 胡子貝成雙料季軍
TVB節目《聲秀》今晚（2日）迎來決賽，8強成員甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬 Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia爭奪冠軍寶座！決賽夜節目邀請 7 大重量級專業評審（排名不分先後）：陳潔靈、郭偉亮Eric Kwok、陳奐仁、舒文、周錫漢、Johnny Yim、雷有輝，並設有KOL及DJ 評審團評分。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
習近平送小米手機 李在明問通訊保安 習近平神回「你看看有沒有後門」引全場大笑︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國國家主席習近平昨日（ 11 月 1 日）在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會後，與南韓總統李在明舉行會談，兩國領導人互贈禮物。習近平贈送李在明夫婦 2 部小米旗艦曲面手機及文房四寶，李在明笑問手機的通訊是否安全，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，令在場人士大笑。這一幕被外界視為習近平在公開場合中少有的輕鬆一刻。Yahoo新聞 ・ 22 小時前