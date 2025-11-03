Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

LVMH旗下24S名牌手袋低至4折！Burberry激減$17,400／Loewe Goya枕頭包5折 這款手袋只需$958！

LVMH集團旗下的法國精品網購平台24S，趁雙11來臨前，率先推出秋季減價優惠！減價區的服飾、名牌手袋、波鞋等有低至4折優惠，當中大家最愛的名牌手袋如Burberry、Loewe、The Row、TOTEME等都有折，Burberry清新配色Knight bag更由$29,000減至$11,600，相等於4折；而MARC JACOBS Mini Tote bag折後千元內可以擁有，減得十分瘋狂！即睇以下24S優惠至抵買推薦！

立即查看24S優惠頁

廣告 廣告

👉🏻24S優惠碼／運費教學

減價名牌推薦：

👉🏻Burberry｜按此

👉🏻Loewe｜按此

👉🏻The Row｜按此

👉🏻TOTEME｜按此

👉🏻Chloe｜按此

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

秋季減價低至4折！Burberry手袋勁減$17,400

法國貴婦時裝百貨網購平台24S，是與Celine、Dior、LV、Loewe等名牌手袋同屬LVMH集團，所以平時其他網購平台未必上架的Celine、Dior、LV手袋，都有機會於24S買到！今次秋季減價優惠，Celine、LV等就未有參與在折扣當中，不過同樣受歡迎的其他名牌手袋Burberry、Loewe等都有平！

推薦以精湛皮革工藝聞名的Loewe，蓬鬆枕頭包設計的Goya系列更是熱賣款之一，翻蓋包設計配上低調的金屬LOEWE Anagram，觸覺柔軟舒適，原價$27,200減至$13,600，超級抵買！另外明星設計師Daniel Lee設計的Burberry Knight Bag非常搶手，現在低至4折已經可以入手，足足平了$17,400，年尾想買一款CP值爆燈的手袋獎勵自己，小編會推介這款！另外，24S買滿$2,500即可免運費送港，名牌手袋普遍都已經超過！

BURBERRY Fur Knight Handbag

4折特價：$11,600｜ 原價：$29,000

SHOP NOW

BURBERRY Fur Knight Handbag

BURBERRY Small Knight bag

4折特價：$8,394｜ 原價：$20,985

SHOP NOW

BURBERRY Small Knight bag

BURBERRY Check mini bucket bag

8折特價：$9,520｜ 原價：$11,900

SHOP NOW

BURBERRY Check mini bucket bag

LOEWE Goya small puffer bag

5折特價：$13,600｜ 原價：$27,200

SHOP NOW

LOEWE Goya small puffer bag

LOEWE Slice Hammock bag

5折特價：$18,130｜ 原價：$25,900

SHOP NOW

LOEWE Slice Hammock bag

THE ROW Sofia 10 shoulder bag

7折特價：$23,590｜ 原價：$33,700

SHOP NOW

THE ROW Sofia 10 shoulder bag

THE ROW Angy Hobo bag

7折特價：$15,540｜ 原價：$22,200

SHOP NOW

THE ROW Angy Hobo bag

除此之外，預算有限的朋友們可以看看Chloe和TOTEME，超有質感卻萬元內已經可以買到！以TOTEME為例，簡約質感的Canvas tote bag，6折後只需$5,100，返工、出街都可以揹。這次減價活動千元內也有選擇，輕奢品牌MARC JACOBS推出的The Mini Tote bag，勁減4折只需$958即可入手，買來粗用都不會心疼！

CHLOE Paraty 24 handbag

5折特價：$8,950｜ 原價：$17,900

SHOP NOW

CHLOE Paraty 24 handbag

TOTEME Canvas tote bag

6折特價：$5,100｜ 原價：$8,500

SHOP NOW

TOTEME Canvas tote bag

MARC JACOBS The Mini Tote bag

4折特價：$958｜ 原價：$2,395

SHOP NOW

MARC JACOBS The Mini Tote bag

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Valentino「黑馬手袋」是這款！IVE Rei與Liz、泰星Freen加持的Panthea大手袋

「Celine王子」V金泰亨美圖集請收藏！焦糖啡色穿搭秋冬鎖定，拿的是「這款」Boston手袋

趙露思《許我耀眼》10大手袋盤點！除了Hermès外還有「這些品牌」65折起最平千元入手同款