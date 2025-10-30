LVMPD 公佈 Tesla Cybertruck 警車內部新片段

拉斯維加斯警察局（LVMPD）近日公開了一段新影片，展示了由億萬富翁 Ben Horowitz 和 Felicia Horowitz 捐贈的警車。這些警車的捐贈不僅提升了當地執法部門的運作效率，還顯示出社會各界對公共安全的重視。

影片中可以看到這些全新警車的外觀及其先進的技術配備，顯示了 LVMPD 在提升警務工作中的努力。有關當局表示，這些警車將用於加強社區巡邏與應急反應，幫助警察更有效地處理各類事件。

Ben Horowitz 和 Felicia Horowitz 的捐贈行為，除了為當地執法部門提供了必要的資源，更是激勵了社會對於公益事業的關注和參與。隨著科技的進步，未來的警車裝備可能會更加智能化，進一步提升執法效率。

Tesla 的創新技術在電動車和自動駕駛領域的應用，無疑為未來的警務工作提供了新的可能性。隨著 Tesla 持續在這些領域的發展，未來的警車或許能融入更多智能技術，提升公共安全與應急反應的能力，並對整個市場產生正面的影響。

