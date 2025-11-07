PRADA跌出5大熱搜名牌？LYST名牌排名出爐，新生代熱愛Coach、COS衝上Top5

LYST 2025 年第三季熱門名牌排名品牌榜出爐，近年走勢強勁的 Prada 及 Miu Miu 出現倒退，Prada 跌出 5 大熱搜品牌讓全網大跌眼鏡！而新生代熱愛的「小資品牌」 Coach 、 COS 則衝上 Top 5，預視著經濟不景之下，性價比高的名牌品牌依然是潮流主流！

Prada 跌出 5 大熱搜名牌 Miu Miu 輕降一名不再稱霸

YSL 憑 Parisian Cool Girl 風格登上 LYST 熱門名牌榜第一名。 (Photo by Gilbert Flores/WWD via Getty Images)

最新發佈的 LYST 2025 年第三季品牌榜中，Saint Laurent 憑大熱樂福鞋及巴黎 Cool Girl 風格攀上第一名，刷新名次新高。而 Miu Miu 則輕跌一名排名第二，Prada 跌出頭五只排第六讓大家大跌眼鏡。Prada 集團公佈 2025 年 首 6 個月業績，Miu Miu 營業額狂升 49％，而 Prada 則回落減少 2％，可見 Prada 的聲勢開始回吐，需要再添努力獲取新世代歡心！

憑藉靜奢風格而大獲新世代喜愛 COS 和 Coach，則分別衝上第 3 及 第 5 名，COS 被譽為「平民版 The Row」，只需 10 分 1 的價格已能買到 The Row 平替單品，而 Coach 由前 LV 設計總監統領後，深得新世代的喜愛，熱門程度直接反映於熱門榜及銷售額之上。

The Row 走勢依然強勁 Loewe 失 Jonathan Anderson 後狂跌 6 級

一件針織冷衫破萬元依然有價有市的 The Row，穩穩地拿捏「靜奢」風格，推出「經得起時間考驗」的「新世代 Hermes」單品。即使萬元依然瞬即售罄，The Row 的叫座力十分強勁，本季憑人氣樂福鞋攀上第 4 位，走勢穩健而強勁。

Bottega Veneta 換上女性創意總監 Louise Trotter 後，好評如潮登上第 7位，但失去 Jonathan Anderson 的 Loewe 則狂跌 6 級位列第 8 ，看來需要加把勁了！

LYST 2025年第3季熱門品牌排行榜

1. Saint Laurent (+2)

2. Miu Miu (-1)

3. COS (+4)

4. The Row (+2)

5. Coach (-)

6. Prada (-2)

7. Bottega Veneta (+2)

8. Loewe (-6)

9. Ralph Lauren (+2)

10. Chloe (-2)

11. Moncler (-1)

12. Versace (+4)

13. Burberry (+4)

14. Gucci (+4)

15. Skims (-)

16. Balenciaga (-3)

17. Jacquemus (-3)

18. Alaia (-6)

19. Stone Island (New)

20. Valentino (-)

