PRADA跌出5大熱搜名牌？LYST名牌排名出爐，新生代熱愛Coach、COS衝上Top5
LYST 2025 年第三季熱門名牌排名品牌榜出爐，近年走勢強勁的 Prada 及 Miu Miu 出現倒退，Prada 跌出 5 大熱搜品牌讓全網大跌眼鏡！而新生代熱愛的「小資品牌」 Coach 、 COS 則衝上 Top 5，預視著經濟不景之下，性價比高的名牌品牌依然是潮流主流！
Prada 跌出 5 大熱搜名牌 Miu Miu 輕降一名不再稱霸
最新發佈的 LYST 2025 年第三季品牌榜中，Saint Laurent 憑大熱樂福鞋及巴黎 Cool Girl 風格攀上第一名，刷新名次新高。而 Miu Miu 則輕跌一名排名第二，Prada 跌出頭五只排第六讓大家大跌眼鏡。Prada 集團公佈 2025 年 首 6 個月業績，Miu Miu 營業額狂升 49％，而 Prada 則回落減少 2％，可見 Prada 的聲勢開始回吐，需要再添努力獲取新世代歡心！
憑藉靜奢風格而大獲新世代喜愛 COS 和 Coach，則分別衝上第 3 及 第 5 名，COS 被譽為「平民版 The Row」，只需 10 分 1 的價格已能買到 The Row 平替單品，而 Coach 由前 LV 設計總監統領後，深得新世代的喜愛，熱門程度直接反映於熱門榜及銷售額之上。
The Row 走勢依然強勁 Loewe 失 Jonathan Anderson 後狂跌 6 級
一件針織冷衫破萬元依然有價有市的 The Row，穩穩地拿捏「靜奢」風格，推出「經得起時間考驗」的「新世代 Hermes」單品。即使萬元依然瞬即售罄，The Row 的叫座力十分強勁，本季憑人氣樂福鞋攀上第 4 位，走勢穩健而強勁。
Bottega Veneta 換上女性創意總監 Louise Trotter 後，好評如潮登上第 7位，但失去 Jonathan Anderson 的 Loewe 則狂跌 6 級位列第 8 ，看來需要加把勁了！
LYST 2025年第3季熱門品牌排行榜
1. Saint Laurent (+2)
2. Miu Miu (-1)
3. COS (+4)
4. The Row (+2)
5. Coach (-)
6. Prada (-2)
7. Bottega Veneta (+2)
8. Loewe (-6)
9. Ralph Lauren (+2)
10. Chloe (-2)
11. Moncler (-1)
12. Versace (+4)
13. Burberry (+4)
14. Gucci (+4)
15. Skims (-)
16. Balenciaga (-3)
17. Jacquemus (-3)
18. Alaia (-6)
19. Stone Island (New)
20. Valentino (-)
