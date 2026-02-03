麥當勞魚柳包走醬變「芝士瀑布」？網民Threads熱話：店員神操作加激多車打芝士片！

麥當勞的漢堡一向都有可以自訂配料，但向來只有減少配料，如「走醬、走青瓜、走番茄」等選擇，而大家選擇自訂魚柳包，多數都是為減肥或個人口味而選擇「走醬」，近日有Threads友就選擇走醬魚柳包，卻竟然被店員加料？但加的料並非壞事，而是被狂加近十片車打芝士的魚柳包！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

有一種餓叫職員怕你餓

這則Threads帖文至今已累積超過37萬次瀏覽及萬人點讚。相片中，厚厚的芝士疊得比魚柳還要高，完全變成了一個「芝士三重奏」升級版。網友紛紛留言笑稱：「有一種餓叫職員怕你餓」、「佢見你走醬俾返多d芝士你抵d」、「做包個位：拆唔開呀」、「你好彩啦，遇著個啱啱畀人炒又心地好嘅員工」，亦有Threads友表示相當羨慕，自己曾想加錢加芝士卻被經理拒絕。

廣告 廣告

食M記多年，都是第一次見到魚柳包有這麼多片芝士！（圖片來源：Threads@ccchyyyyy）

曾有Threads友想加錢加芝士但被拒絕。

在麥當勞App中，芝士只可以減不能加。

澳洲版變3層魚柳

同時有不少Threads友留下他們自訂M記包時的趣怪經歷，好像有Threads友分享在澳洲叫魚柳包時，被店員走包走醬，只留下三大件魚柳；亦有人試過豬柳蛋漢堡變成只有兩層蛋漢堡。

在Threads友在澳洲亦得到「禮遇」三片炸魚柳。

亦有Threads友被「變走」豬柳。

圖片來源：Threads@ccchyyyyy

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

三色豆之亂再升級！本地蛋糕店推出限定「三色豆雪崩蛋糕」 店主：自己都唔敢放落口

西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」

網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」

網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」

百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖

逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播

Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？