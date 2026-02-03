市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
麥當勞魚柳包走醬變「芝士瀑布」？網民Threads熱話：店員神操作加激多車打芝士片！
大家有沒有試過在麥當勞自訂口味？最近就有Threads友自訂魚柳包卻有意外驚喜，即睇Yahoo Food內文：
麥當勞的漢堡一向都有可以自訂配料，但向來只有減少配料，如「走醬、走青瓜、走番茄」等選擇，而大家選擇自訂魚柳包，多數都是為減肥或個人口味而選擇「走醬」，近日有Threads友就選擇走醬魚柳包，卻竟然被店員加料？但加的料並非壞事，而是被狂加近十片車打芝士的魚柳包！
有一種餓叫職員怕你餓
這則Threads帖文至今已累積超過37萬次瀏覽及萬人點讚。相片中，厚厚的芝士疊得比魚柳還要高，完全變成了一個「芝士三重奏」升級版。網友紛紛留言笑稱：「有一種餓叫職員怕你餓」、「佢見你走醬俾返多d芝士你抵d」、「做包個位：拆唔開呀」、「你好彩啦，遇著個啱啱畀人炒又心地好嘅員工」，亦有Threads友表示相當羨慕，自己曾想加錢加芝士卻被經理拒絕。
澳洲版變3層魚柳
同時有不少Threads友留下他們自訂M記包時的趣怪經歷，好像有Threads友分享在澳洲叫魚柳包時，被店員走包走醬，只留下三大件魚柳；亦有人試過豬柳蛋漢堡變成只有兩層蛋漢堡。
圖片來源：Threads@ccchyyyyy
三色豆之亂再升級！本地蛋糕店推出限定「三色豆雪崩蛋糕」 店主：自己都唔敢放落口
西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」
網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」
網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」
百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖
逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播
Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕
隨著「長壽科學 (Longevity)」與「生物駭客 (Biohacking)」成為全球熟齡女性的熱門搜尋關鍵字，如何透過飲食實現「逆齡成長」已成為必修課。哈佛大學多項研究指出，正確的飲食能從細胞底層修復老化，亦推薦10 種頂級抗衰老食物，建議每天輪流攝取一至兩種，隨時比同齡人更年輕！
35歲邵珮詩低調現身慈善餐舞會 美貌氣質更勝以前
現年35歲嘅邵珮詩（Veronica），2014年參選香港小姐競選，勇奪「最上鏡小姐」、「友誼小姐」及「冠軍」獎項，成為「三料冠軍」。
英國Costco堆滿維他奶！移英港人數目急升改變入貨策略 網民表示：終於買到麥精！
近年不少港人選擇移民，有數據顯示，截至2025年底，估計已有約十多萬港人於英國定居。有移英港人近日在社交平台Thread發帖，指當地大型連鎖超市Costco貨架堆滿港人熟悉的 「維他奶」，笑指「大癲，香港人改變了Costco 的入貨！」。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
川普稱將向哈佛索賠10億美元 希望未來不再有糾葛
（法新社華盛頓3日電） 「紐約時報」報導，哈佛大學在與政府持續進行和解談判時，已取得政府的部分讓步。但紐時今天稍早報導，歷經漫長談判後，川普已撤回政府要求哈佛支付2億美元和解金的主張。
杜汶澤拒十萬台幣包場「小杜麵館」 年廿九只開午市指「煮飯的人也要回家過年」
移居台灣的藝人杜汶澤近年積極發展餐飲事業，去年12月在台北大安區開設港式麵館「小杜麵館」，主打雲吞麵、牛腩麵及廣東湯水等經典味道，開業後人氣急升，排隊人龍絡繹不絕，甚至曾驚動警方關切。不少港人到台灣旅遊時亦專程到訪支持。臨近農曆新年，杜汶澤近日發帖指麵館年廿九晚「拒絕包場」，被網民大讚是一位好老闆。
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
地盤全面禁煙︱業界斥 15 萬罰款過高 孫玉菡急轉彎：擬改為定額罰款 3000 元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府計劃修例規定建築地盤全面禁煙，早前建議違例吸煙者最高可被罰款 15 萬元，引起業界關注。勞工及福利局局長孫玉菡今日（3 日）表示，留意到前線工友意見及相關憂慮，正研究將罰則改為定額罰款 3000 元，與現行吸煙相關法例的罰款水平一致。
全球首間「粉紅麥當勞」登陸深圳灣！麥麥美術館3大打卡位直擊：幾何小飛飛牆/巨型漢堡雕塑/歎McGriddles｜深圳好去處
全球首間「粉紅麥當勞」登陸深圳灣！深圳又有全新打卡地標，今次輪到麥當勞（McDonald's）大玩形象突破，於深圳灣萬象城開設了全球首間「粉紅麥麥美術館」。 全店摒棄經典紅黃配色，搖身一變成為充滿未來感的粉紅藝廊。這裡不單止隨手一影都 IG-able，更被譽為今年深圳 Citywalk 的必去第一站！Yahoo Food 小編率先為大家實地考察，即睇內文打卡攻略！
阿Sa蔡卓妍示範Quarter-zip貴氣穿搭，這幾款百搭Ralph Lauren單品可閉眼衝
想打造慵懶又顯貴的日常造型？最近的「Quarter-zip」拉鏈領穿搭正流行！這種穿法將拉鏈微微拉下，形成隨性的V領效果，休閒中帶著不刻意的精緻感，是營造「老錢風」氛圍的關鍵單品。阿Sa蔡卓妍剛好也有在穿Ralph Lauren的Quarter-zip，想要穿出貴氣來就來參考她的同款穿搭吧！
2026情人節買花攻略：別只懂紅玫瑰，「碎冰藍玫瑰」藏在花瓣裡的「星辰大海」花語超浪漫
2026 年情人節要來了，你還在考慮送傳統的紅玫瑰嗎？今年花藝界的搜尋熱搜關鍵字已由「經典紅」轉向更具層次感的「高級藍」。其中，「碎冰藍玫瑰」（Ice Blue Roses） 以其清冷優雅的姿態脫穎而出，成為 2026 年最具品味的告白首選。
葵涌梨木道躺平的士溜前 51歲的哥涉不小心駕駛遭票控
【on.cc東網專訊】執法部門留意到近日網上流傳一段短片，顯示一輛市區的士於1月28日上午，在葵涌梨木道懷疑未有適當固定汽車制動器而讓車輛溜前。人員主動對案件展開調查。經深入調查後，今日(3日)票控一名51歲本地男司機涉嫌「不小心駕駛」。事件中並無人受傷。
全球首宗安樂死捐臉移植 助毀容女子重獲新生 受贈者：照鏡時越覺像自己︱Yahoo
【Yahoo健康】西班牙巴塞隆拿希伯倫谷大學醫院（Vall d'Hebron University Hospital）周一（ 2 日）宣佈，成功完成全球首宗由安樂死病人捐贈組織的臉部移植手術。受贈女性在術後首度現身，感言在照鏡時感覺越來越像原本的自己，康復進度非常理想。
美斯同意 由國際邁阿密回歸母會
球王美斯（Lionel Messi）效力國際邁阿密，盛傳同意了令人出人意表的回歸舊會的安排。
2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌
2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要。