「M」品牌檢討 政府按年遞減「大型體育賽事」首三年直接補助金

政府公布新一輪優化「M」品牌計劃的措施和推行安排，聚焦國際公開賽事；評分標準涵蓋推廣體育發展、旅遊及推動本地經濟效益成效；每項活動的資助上限，由600萬元至1500萬元不等，同時強化監察機制，相關措施將適用於所有在下月15日以後收到的「M」品牌活動申請。 當局說，每項活動的總資助上限由600萬元至1500萬元，以更有效分配資源；為鼓勵主辦單位逐步增加尋求私人贊助的金額，將按年遞減「大型體育賽事」首三年的直接補助金，推動業界邁向產業化發展。 政府又說，以先導計劃形式試行將選擇在非康文署場地或在香港大球場進行的「M」品牌活動的租場補助金撥款上限，從100萬元增加至300萬元，配合大型體育盛事使用香港不同場地的需要。 政府提到，「M」品牌活動的主辦單位在簽署資助協議條款，並提交已確認的現金贊助證明文件或保證書後，可在活動舉行前最多獲發放合資格配對撥款的50%。另外，主辦單位需委託獨立的專業機構就活動參加者進行調查，並提交報告，以更有效評估活動的成效，包括入場人次和經濟效益。