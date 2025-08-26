天文台料低壓區本週中入南海
M 品牌資助改革｜議員指「美斯事件」難避免重演 應備缺陣替補方案 學者籲減表演賽比例 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】「球王」美斯去年大球場表演賽缺陣激起大量批評，文化體育及旅遊局周日（24 日）公布「M 品牌」大型體育活動資助計劃的改革方案，其中會限制「表演賽 / 邀請賽」每半年最多資助 3 項。在新安排下，獲批項目資助上限亦不會劃一 1,500 萬元，而是按項目評分劃為 600 萬至 1,500 萬元不等。立法會議員鄭泳舜今早（26 日）表示歡迎文體旅局的最新方案，又指日後主辦方表演賽項目時，應該預先提出「替補方案」。另外，浸會大學運動及健康科學系教授劉永松則認為，應該循減少資助表演賽和邀請賽的方向出發，如果本港要推動運動產業化和多元化，應該進軍正式比賽項目，傳統受歡迎運動固然較難跟歐美城市競爭，然而較少人關注但具發展潛力的項目應可作考慮。
鄭泳舜：特別留意掛名申請「盡量把關」
身兼大型體育活動事務委員會副主席的鄭泳舜在港台節目《千禧年代》表示，「M 品牌」資助計劃運作了 20 年，現時是值得檢討的時間點。鄭泳舜指，部份項目在經多年持續舉辦之後已經做得有聲有色，具備中長期發展的條件，他指這些項目在繼續爭取政府資助時，會施加一些新要求，例如七人欖球賽要在比賽以外舉辦研討會，以吸引不同人士來港。
鄭泳舜承認，現時收緊資助要求會令個別比賽，例如一些青年賽事無法再申請「M 品牌」資助，但他指文體旅局都有其他基金和資助計劃給這些較小型的比賽項目申請。他強調無法申請「M 品牌」資助不代表沒潛力發展，「其實青年賽事、先進賽事都可以吸引到選手的屋企人都一齊嚟香港」，對本港都有助益。
今次改革方案亦涉及收緊「監察和報告機制」，主辦單位要在申請時提交選手陣容、觀眾人數、發展方案等，以便更有效計算經濟效益。鄭泳舜說，日後會更關注「表演賽 / 邀請賽」的申請情況，「如果見到有幾個（球星）掛名申請，就會特別留意，因為如果佢哋最後嚟唔到，對大家都好大傷害。」被問到如果避免重蹈「美斯事件」，鄭泳舜指「好難百分百避免，都係盡量把關」。他指，例如球員受傷都是一些「無辦法」的情況，因此會要求主辦方預先準備替補方案，「如果第八嗰位唔嚟，會唔會安排到第九，第十位過嚟。」
浸大劉永松籲推動項目提高商業化比例
浸會大學運動及健康科學系教授劉永松在同一節目表示，非常支持政府今次的改革計劃，認為去年的「美斯事件」已經反映了資助計劃需要細化和改善。劉永松指，政府在改革同時應深入定義何謂「國際級」，「世界級」賽事，例如運動在香港的流行程度以至是否奧運項目等。劉留意到政府相當希望透過賽事項目推廣旅遊，尤其是推廣給海外和內地旅客，「但其實面向本地人，推廣畀本地人都係重要」，認為在舉辦項目時都需要「令香港個 pool 愈做愈大，否則好難從長遠層面支持落去」。
最新方案下，政府將會按項目評分以界定項目的資助金額，不再劃一給予 1,500 萬元資助，另外同一項目的資助金額亦會逐步遞減。劉永松認同是進步的改動，相信可以更清晰劃分比賽的水平，亦可以推動主辦方提升活動的商業水平，「唔應該以政府埋單為主」。他舉例，奧運會都是以「6 成轉播權、3 成商業贊助、1 成紀念品及門票」的收入比例以持續營運，認為各項比賽的主辦方要多思考出路。
團結香港基金研究員：日後方向「重質多過重量」
團結香港基金研究員陳綺樂在同一節目就指，政府現時提出的改革方案全面，亦反映到政府日後期望循「重質多過重量」的方向發展，她相信日後申辦大型體育活動時，政府會優先考慮有經驗的大型體育總會，以及選擇有專業賽事營運經驗的主辦機構。陳相信去年「美斯事件」屬於個別事件，隨着監察機制的改善，日後再「出事」的機會將大為降低。立法會議員陸瀚民在同一節目就說，相信政府的改革計劃，能夠令大型體育活動更有質素，符合現時推動「盛事經濟」的方向；如果日後再出現「美斯事件」的類似情況，政府亦可調整資助金額。
