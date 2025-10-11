焦點

張宇人、陳健波不競逐連任立法會　過去爭議一覽

M.2 SSD 散熱器魔改 Apple iPhone 17 Pro！散熱效果極大提升

DIY 高手令 iPhone 17 Pro 不會出現過熱當機的情況。

Apple iPhone 17 Pro 系列相當強調拍攝能力，能拍電影之餘更可以用來做直播，的確犀利。不過始終都是手機，即使新機加入 VC 散熱板，但作長時間攝錄，大有機會出現因溫度過高而停機的情況。如果你也有這樣的煩惱，不如跟這位仁兄試試，將 M.2 SSD 散熱器魔改到 Apple iPhone 17 Pro 身上，令散熱效果有著極大地的提升！

Reddit 網友 T-K-Tronix 忽發奇想，將幾個電腦 M.2 SSD 使用的散熱器（有熱導管的款式），利用夾具及黏貼的方式固定於 iPhone 17 Pro Max 背面。魔改後的 iPhone 17 Pro 拿去跑 3DMark Steel Nomad Light 壓力測試，其效能穩定性竟然可維持於 90% 以上，相當強勁。他也試了在 iPhone 17 Pro 充電並將內容 AirPlay 至電視的同時，再錄製 4K/60fps ProRes 422 HQ 影片，未有出現因過熱而當機的情況，可見這款 M.2 SSD 散熱器魔改模組的確有著極為強大的散熱能力。不知道有沒有廠商因此獲得靈感，開發出專為 iPhone 17 Pro 系列錄影而設的專用巨大散熱器呢？

