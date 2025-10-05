M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板｜Amazon Prime Day優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

👉 Amazon Prime Day 2025 日期、優惠、教學

秋季 Prime Day 前夕，M3 iPad Air 再次回歸歷史低價。目前它的 11 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$449 的價格促銷，換算過來大約是 HK$3,500，正是入手的絕佳時機。相比之下，13 吋型號暫時還未打出特別吸引的折扣，但我們會隨時更新，各位想要入手的讀者記得保持關注！

M3 iPad Air 11（128GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$449（約 HK$3,500，需要代運）｜原價 US$599

M3 iPad Air 13（128GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$749（約 HK$5,830，需要代運）｜原價 US$799

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

M3 iPad Air

M3 iPad Air 設計變動不大，基本就是為 M3 晶片而設的慣例升級。新 Air 依然分 11 吋和 13 吋兩種尺寸，對應 2,360 x 1,640 及 2,732 x 2,048 解析度，刷新率為 60Hz。其前後均設有 12MP 相機，視訊時支援人物置中。電池分別為 28.93Wh 和 36.59Wh，以 Wi-Fi 瀏覽網頁或播放影片續航力可達 10 小時。除此之外，裝置還配有 8GB RAM，並支援 Wi-Fi 6E、藍牙 5.3、eSIM 和 USB-C 3.0。

M3 iPad Air 11（128GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$449（約 HK$3,500，需要代運）｜原價 US$599

Apple 香港售價 HK$4,599

M3 iPad Air 13（128GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$749（約 HK$5,830，需要代運）｜原價 US$799

Apple 香港售價 HK$6,299

