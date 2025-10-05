M4 iPad Pro 歷史低價，低至 HK$6,990 生產力工具換新｜Amazon Prime Day優惠2025

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
需要一款新的平板來加強生產力？。目前 M4 iPad Pro 正在 Amazon 上以歷史低價促銷，11 吋型號的價格降到了 US$899 起，換算過來大約是 HK$6,990，要平過本地價格不少。另外 13 吋型號也有折扣，現在賣 US$1,199，約 HK$9,330。如果之前錯過了黑五優惠，這次就別猶豫直接下手吧！
新一代 iPad Pro 擁有極致輕薄機身，13 吋型號更是僅有 5.1mm。為了防止平板被掰彎，Apple 也大幅提升了結構的強度。而之所以能瘦身到如此纖細，裝置所用的疊聯式 OLED 功不可沒。它也帶來了相當出眾的顯示效果，亮度峰值可達 1,600 尼特。而且為了滿足專業用家的需求，Apple 也提供了抗反光奈米玻璃表面的選項。至於效能方面，這一代 iPad Pro 配備 M4 晶片，理論效能已達到筆電級別。
M4 iPad Pro 11（Wi-Fi、256GB、標準玻璃）
Amazon 特價 US$899（約 約 HK$6,990，需要代運）｜原價
US$999
Apple 香港售價 HK$7,999
M4 iPad Pro 13（Wi-Fi、256GB、標準玻璃）
Amazon 特價 US$1,199（約 約 HK$9,330，需要代運）｜原價
US$1,299
Apple 香港售價 HK$10,499
