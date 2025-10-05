焦點

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠

M4 iPad Pro 歷史低價，低至 HK$6,990 生產力工具換新｜Amazon Prime Day優惠2025

11 吋和 13 吋都有優惠。

Sanji Feng
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

👉 Amazon Prime Day 2025 日期、優惠、教學

需要一款新的平板來加強生產力？。目前 M4 iPad Pro 正在 Amazon 上以歷史低價促銷，11 吋型號的價格降到了 US$899 起，換算過來大約是 HK$6,990，要平過本地價格不少。另外 13 吋型號也有折扣，現在賣 US$1,199，約 HK$9,330。如果之前錯過了黑五優惠，這次就別猶豫直接下手吧！

M4 iPad Pro 11（Wi-Fi、256GB、標準玻璃）

Amazon 特價 US$899（約 約 HK$6,990，需要代運）｜原價 US$999

立即購買

M4 iPad Pro 13（Wi-Fi、256GB、標準玻璃）

Amazon 特價 US$1,199（約 約 HK$9,330，需要代運）｜原價 US$1,299

立即購買 按此加入 Prime 會員

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

新一代 iPad Pro 擁有極致輕薄機身，13 吋型號更是僅有 5.1mm。為了防止平板被掰彎，Apple 也大幅提升了結構的強度。而之所以能瘦身到如此纖細，裝置所用的疊聯式 OLED 功不可沒。它也帶來了相當出眾的顯示效果，亮度峰值可達 1,600 尼特。而且為了滿足專業用家的需求，Apple 也提供了抗反光奈米玻璃表面的選項。至於效能方面，這一代 iPad Pro 配備 M4 晶片，理論效能已達到筆電級別。

更多優惠：

👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港

👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選

👉 行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔

👉 Kindle Scribe 歷史新低價！激減近 75 折，讀寫合一新體驗

👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣

👉 無線水牙線低至 HK$233！AquaSonic Icon 沖走牙縫殘渣，告別傳統牙線束縛！

👉 Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

👉 Samsung Odyssey G7 歷史新低，HK$6,880 曲面 40 吋電競螢幕直送香港

