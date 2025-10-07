M4 Mac mini 回歸歷史低點，HK$3,880 入手超強小電腦｜Amazon Prime Day優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

M4 Mac mini 回歸歷史低點，HK$3,880 入手超強小電腦

去年推出後即大熱的 M4 Mac mini 在 Amazon 上回歸到了歷史低點！目前這款產品正以低至 US$499 的價格促銷，換算過來最低大約 HK$3,880。如果你正好有購買一台小電腦的打算，這是非常不錯的入手時機喔。

Mac mini（M4、16GB RAM、256GB SSD）

Amazon 特價 US$499（約 HK$3,880，需要代運）｜原價 US$599

M4 Mac mini

新款 Mac mini 機身較前代明顯縮小，三圍僅 12.7x12.7x5cm。其 I/O 配置亦大幅升級，正面配了 2 組 USB-C 3（10Gb/s）以及一個能對應高抗阻耳機的 3.5mm 插孔。晶片可選 M4 或 M4 Pro 兩種，前者配有 10 核心 CPU、10 核心 GPU、16 核心神經網絡引擎。後者則分兩種配置，分別是 12 核心 CPU 加 16 核心 GPU 以及 14 核心 CPU 加 20 核心 GPU。背後依型號不同，會有最高 3 個 Thunderbolt 5、10Gb Ethernet 和 HDMI。除此之外，裝置也支援 Wi-Fi 6E 和藍牙 5.3。

Mac mini（M4、16GB RAM、256GB SSD）

Amazon 特價 US$499（約 HK$3,880，需要代運）｜原價 US$599

立即購買

Apple 香港售價 HK$4,599

立即購買

