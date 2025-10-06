M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,220 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電｜Amazon Prime Day優惠2025

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。而在 Amazon 秋季 Prime Day 期間，其 M4 型號又回歸到了歷史低價促銷。13 吋和 15 吋分別是 US$799 起和 US$999 起。換算過來大約是 HK$6,220 和 HK$7,780，比香港本地購買都要便宜近 2,000 蚊呢。
M4 MacBook Air（13 吋、8 核心 GPU、16GB RAM）
Amazon 特價 US$799（約 HK$6,220，需要代運 ）｜原價
US$999
M4 MacBook Air（15 吋、10 核心 GPU、16GB RAM）
Amazon 特價 US$999（約 HK$7,780，需要代運 ）｜原價
US$1,199
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
如名字所示，M4 MacBook Air 最大的升級點就是 M4 晶片。用家可選 2 個版本，CPU 都是 4 顆效能核心加 6 顆節能核心的組合，但 GPU 就有 8 核心與 10 核心之分。全系產品記憶體都是 16GB 起跳，最高能選到 32GB。13 吋型號採用 2,560 x 1,664 LCD 螢幕，亮度最高 500 尼特。電池大小是 53.8Wh，播放電影和無線上網的續航力分別是 18 小時和 15 小時。15 吋則配備最高 500 尼特的 2,880 x 1,864 LCD，內建 66.5Wh 電池，續航力和 13 吋一樣。連接埠方面，都有兩個 Thunderbolt 4 / USB 4 的 USB-C 埠、3.5mm 耳機孔與 MagSafe 3 充電埠，並且支援 Wi-Fi 6E 與藍牙 5.3。
👉 M4 MacBook Air 評測：完全滿足不太 Pro 的創作者們到處工作！
M4 MacBook Air（13 吋、8 核心 GPU、16GB RAM）
Amazon 特價 US$799（約 HK$6,220，需要代運 ）｜原價
US$999
Apple 香港官網 HK$7,999
M4 MacBook Air（15 吋、10 核心 GPU、16GB RAM）
Amazon 特價 US$999（約 HK$7,780，需要代運 ）｜原價
US$1,199
Apple 香港官網 HK$9,499
Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港
Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選
行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔
Kindle Scribe 歷史新低價！激減近 75 折，讀寫合一新體驗
Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣
AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式
Samsung Odyssey G7 歷史新低，HK$6,880 曲面 40 吋電競螢幕直送香港
