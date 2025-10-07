M4 MacBook Pro 激促，HK$10,890 體驗 Apple 現時最強筆電｜Amazon Prime Day優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

M4 MacBook Pro 激促，HK$10,890 體驗 Apple 現時最強筆電

目前 Apple 旗下最強的筆電 M4 MacBook Pro 在秋季 Prime Day 有不錯的折扣！目前其 14 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$1,399 的價格促銷，換算過來大約 HK$10,890。同時 16 吋型號也降到 US$2,249，約合 HK$17,490 算是近期相當不錯的好價。即便加上代運費，也比香港本地購買便宜很多喔。

MacBook Pro 14（M4、16GB RAM、512GB SSD）

Amazon 特價 US$1,399（約 HK$10,890，需要代運）｜原價 US$1,599

立即購買

MacBook Pro 16（M4 Pro、24GB RAM、512GB SSD）

Amazon 特價 US$2,249（約 HK$17,500，需要代運）｜原價 US$2,499

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

新的 14 吋 MacBook Pro 可選 M4、M4 Pro、M4 Max 晶片，16 吋則不設基礎的 M4 機種。具體到核心配置上，M4 是 8/10 核 CPU，搭配 10 核 GPU；M4 Pro 是 12/14 核 CPU 與 16/20 核 GPU；M4 Max 則是 14/16 核 CPU 配 32/40 核 GPU。此外這代 Apple Silicon 都具備 16 核神經元引擎，以進一步提升 Apple Intelligence 的表現。新機的面板亮度從過去的 600 尼特增加到 1,200 尼特，且提供了奈米抗反光螢幕的選項。至於連接埠，則是至少有 3 個 Thunderbolt 5 USB-C 埠。

👉 M4 MacBook Pro 評測：更新看不見？其實就在眼前！（納米紋理玻璃防眩光、亮度範圍提升、桌面視角更簡單）

