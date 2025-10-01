焦點

M5 iPad Pro 實機疑似流出，256GB 基礎款也有 12GB RAM

外觀和 M4 型號幾乎沒有分別。

M5 iPad Pro 實機疑似流出，256GB 基礎款也有 12GB RAM

疑似 M5 iPad Pro 的實機動手玩影片今天突然出現在了 YouTube 上，新機的外觀似乎跟 M4 iPad Pro 別無二致，依舊為四喇叭、後置單相機配置，且設有 Smart Connector 連接埠。傳說中會被放在正面長邊上的第二顆自拍相機並未出現，不過機身看上去依舊非常纖薄。

爆料人在影片中還進行了跑分測試，裝置的 Geekbench 6 多核 CPU 表現相比 M4 型號提升了 12%，GPU 得分則高出 36%。值得一提的是，測試的機器是 256GB 容量的基礎款，但即便如此它的 RAM 也從之前的 8GB 升級到了 12GB。根據過去的流言，新 iPad Pro 可能會在今秋登場。爆料中的這台平板是連包裝一起流出，從這點來推測發佈應該是不會太遠了。

Apple 分析師冷待小米 17 熱賣消息，反稱可能減價促銷？

Apple 分析師冷待小米 17 熱賣消息，反稱可能減價促銷？

著名產業分析師郭明錤最新發文表示，他掌握的數據顯示小米 17 系列總出貨量大減 20% 至 800 萬部，甚至有機會低於前代的 800 萬部。原因主要是標準版小米 17 的需求低於預期的 50%-55%，實際僅有 15%-20%；雷軍後來有補充指預售期中小米 17 Pro Max 佔系列銷量一半，似乎也部分印證了郭明錤的說法。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔｜Amazon Prime Day優惠2025

行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔｜Amazon Prime Day優惠2025

Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。

Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
OpenAI 新推 Sora 短影片平台，堪稱 AI 版 TikTok

OpenAI 新推 Sora 短影片平台，堪稱 AI 版 TikTok

OpenAI 推出形式與 TikTok「極為類似」的社交平台 Sora，它將由 Sora 2 模型驅動，會集合 AI 生成的短影片。

Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜

阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜

本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。

Yahoo 地產 ・ 22 小時前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖

34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖

《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工

政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工

美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。

鉅亨網 ・ 8 小時前
霸氣澄清豪宅珠寶還在　向佐爆欠賭債555萬

霸氣澄清豪宅珠寶還在　向佐爆欠賭債555萬

[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...

今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層

傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層

《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。

AASTOCKS ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
550億美元私有化 電玩商EA成史上最大槓桿收購案

550億美元私有化 電玩商EA成史上最大槓桿收購案

美國電子遊戲大廠美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 周一 (29 日) 同意以 550 億美元價格出售給私人投資者財團，創下史上最大槓桿收購案，超越 2007 年電力公司 TXU 的 450 億美元紀錄。

鉅亨網 ・ 1 天前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣

點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣

飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，10月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、蘋果叉燒酥等，隨意任點任食！

Yahoo Food ・ 2 小時前
千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛

千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛

日前荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件引發網民熱議。今日千海水產荃灣店就突發推出四小時無限任點任食海鮮火鍋放題，海鮮、熟食、甜品、啤酒統統無限追加，人均$298就可以任食澳洲和牛、乳鴿、鵝肝多士、小龍蝦、哈根達斯雪糕，仲有得任飲啤酒同梅酒！

Yahoo Food ・ 1 天前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！

李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！

李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值

許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值

50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～

Yahoo Style HK ・ 1 天前
Janice Man突然宣布BB出世 貼腳仔相晒幸福

Janice Man突然宣布BB出世 貼腳仔相晒幸福

文詠珊（Janice Man）的IG於今年1月更新後未有動靜，原來是秘密產子！今日（30日）她在社交網上載BB腳仔相，表示家庭多了一雙小腳：「And just like that, our family grew by two little feet」，但就未有透露BB的性別。

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
聰心雅談│十月市場會否有股災？（何啟聰）

聰心雅談│十月市場會否有股災？（何啟聰）

美國的市場現在不論大型與小型股，全球都有不少資金炒賣，而一旦有任何不利情況，在相對無限制的金融市場環境下，股市非常多槓桿產品及衍生工具，以致出現以裂口大跌股災的機會，相對較大。

Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
無懼成龍魔咒？啟德樓盤成功通過三道「壓力測試」

無懼成龍魔咒？啟德樓盤成功通過三道「壓力測試」

啟德跑道區曾被唱衰「爆煲』」如今卻接連通過颱風、交通及成龍魔咒三道壓，樓市數據亦顯示庫存回落、成交回暖，啟德豪宅能否吐氣揚眉？

Yahoo 地產 ・ 1 天前
TVB有人事變動 何小慧突退休並即時生效？ 無綫立即發聲明回應

TVB有人事變動 何小慧突退休並即時生效？ 無綫立即發聲明回應

今日有傳媒報導有指非戲劇部高級經理(綜藝)何小慧已經退休，並即時生效。 何小慧加入TVB30年 ，去年才在晚宴中拎取 「30年服務獎」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
創紀錄！美國15萬聯邦僱員9月底離職

創紀錄！美國15萬聯邦僱員9月底離職

據多家媒體報導，美國已有約 15.4 萬名聯邦政府僱員接受政府開出的條件，將於周二（30 日）正式離職，這意味著 2025 年將是二戰結束以來美國政府離職人數最多的一年。

鉅亨網 ・ 9 小時前