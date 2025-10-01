M5 iPad Pro 實機疑似流出，256GB 基礎款也有 12GB RAM

疑似 M5 iPad Pro 的實機動手玩影片今天突然出現在了 YouTube 上，新機的外觀似乎跟 M4 iPad Pro 別無二致，依舊為四喇叭、後置單相機配置，且設有 Smart Connector 連接埠。傳說中會被放在正面長邊上的第二顆自拍相機並未出現，不過機身看上去依舊非常纖薄。

爆料人在影片中還進行了跑分測試，裝置的 Geekbench 6 多核 CPU 表現相比 M4 型號提升了 12%，GPU 得分則高出 36%。值得一提的是，測試的機器是 256GB 容量的基礎款，但即便如此它的 RAM 也從之前的 8GB 升級到了 12GB。根據過去的流言，新 iPad Pro 可能會在今秋登場。爆料中的這台平板是連包裝一起流出，從這點來推測發佈應該是不會太遠了。

