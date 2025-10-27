M5 MacBook Pro 換電池唔使拆觸控板，但過程仍繁瑣且原廠替換件必須連鍵盤購買

新一代 MacBook Pro 在換用 M5 晶片小小升級效能的同時，更換電池的方式也有了一些改變。iFixit 在拆解後發現，這是第一款能在不移除觸控板情況下更換電池的 MBP。不過話雖如此，整個更換過程依然相當繁瑣，而且原廠替換件可能也會讓一些使用者望而卻步。

目前在 Apple 的官方自助維修商店組件目錄中，容量 72.6Wh 的電池（比前代多了 0.2Wh）是與鍵盤一起作為「上蓋」共同出售。這自然會帶來額外的金錢成本，而且就算觸控板可以保留不動，在換電時你仍免不了要拆裝大量實際與電池不相關的螺絲與零件。

因此綜合來看，iFixit 在評定易修度時還是給 M5 MacBook Pro 打出了 4 分的低分（滿分 10 分）。換句話說，除非是熟練的 DIY 玩家否則不建議輕易嘗試。

