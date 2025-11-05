雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
M5 MacBook Pro 評測：Apple 晶片工程師真係癲㗎？
Anson Cheung 今次要同大家睇吓最新嘅 M5 MacBook Pro，究竟 Apple Silicon 嘅工程師係咪痴咗線，可以整到咁勁嘅晶片。佢會將 M5 同之前嘅 M4、M3、M2 比較，睇吓喺 MacBook Pro 上面嘅 M5 有幾咁 CLS。影片主要係想睇吓唔同晶片喺實際使用上嘅分別，尤其係喺效能方面，係咪真係值咁多錢。
Anson 用唔同配置嘅 Mac 機做測試，包括 M5 MacBook Pro (16GB RAM, 512GB SSD)、M4 Mac Mini (16GB RAM, 256GB SSD)、M3 MacBook Air (16GB RAM, 512GB SSD) 同埋 M2 Mac Mini (8GB RAM, 512GB SSD)。佢嘅測試重點會擺喺效能表現上面，例如喺運行大型程式、剪片、或者處理圖像嗰陣，唔同晶片嘅表現有咩分別。雖然 Apple Hong Kong 提供咗測試機，但 Anson 強調佢嘅評測係完全獨立同埋客觀嘅，所有嘅意見都係佢自己嘅睇法。
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 1 天前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌棉柔及洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 2 小時前
港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？
港大副教授張祺忠殺妻案，張祺忠早前承認誤殺罪，判囚7年4個月。由於張已還押7年2個月，相當於服刑11年，料短期內可獲釋。案件2018年曝光時，警方於港大黃克競樓其辦公室內木箱與行李箱發現妻子陳慧文遺體，案情轟動全港。（案件編號：HCCC 37/2024）28Hse.com ・ 17 小時前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛
運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享食尚玩家 ・ 1 天前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 21 小時前
真人真事｜18歲內地生講述KK園51天經歷 「白天就是把我靠在外面的柱子上曬」
KK園雖然暫時被剿，但它的故事真的耐人尋味。央視近日播出18歲內地學生胡一嘯講述在緬北51天經歷成為熱話！當日...BossMind ・ 1 天前
英超話題 ｜C朗責之切 阿摩廉註定難在曼聯成功
曼聯名宿C朗接受訪問，大談曼聯能否重現昔日光輝，他指在曼聯現有架構下，儘管葡萄牙同鄉阿摩廉在執教上很努力，但註定無法在曼聯取得成功。Yahoo 體育 ・ 12 小時前
真人版長髮公主傳由Lisa擔任？《魔髮奇緣》「樂佩」角色人選傳聞多，網民敲碗最想「她」成為迪士尼公主
BLACKPINK成員Lisa 近日被傳將出演迪士尼真人版《魔髮奇緣》樂佩公主，這位集甜美氣質與舞台魅力於一身的超人氣偶像，讓粉絲們視她為現實版的公主。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 1 天前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 1 天前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：Yahoo Food ・ 1 天前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 1 天前
廖啟智遺孀陳敏兒自爆手術後元氣大傷 傷疤長14cm 學胡楓養生秘訣
廖啟智遺孀陳敏兒近年低調生活，面對人生變故，展現出堅韌一面。日前，陳敏兒迎來65歲生日，本該是慶賀時刻，卻選擇公開分享健康危機，坦言身體健康出現問題，7月時緊急入院接受大手術。雖然未詳細披露病情，但近日佢喺其YouTube頻道《好好生活》分享術後恢復過程艱辛異常，直言，手術令佢元氣大傷，腹部更留下一道長達14cm傷疤。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
日本必吃美食Top８！冠軍不是拉麵、壽司，網友大讚它：美味到在舌尖融化
說到台灣人最愛造訪的國家，日本絕對名列前茅！豐富的歷史文化、自然地景，加上整潔有序的城市環境，都讓人忍不住一再回訪。隨著2025年「大阪・關西世博會」正式登場，這場匯聚各國文化與創新作品的國際盛會，也食尚玩家 ・ 2 小時前
歐聯 ｜曼城全隊放假 違反歐聯規例 補鑊免受罰
哥迪奧拿打破其一貫的歐戰備戰習慣，突然取消週二的訓練課，但此舉觸發歐洲足協的規例，參加歐聯的球隊，比賽前一天必須開放至少15分鐘的訓練時間，以履行轉播權持有者的服務義務。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
安世半導體爭端延燒！中國怒斥荷蘭干預 掀汽車業晶片恐慌
根據《彭博》報導，中國商務部周二 (4 日) 批評荷蘭政府未積極採取行動解決與半導體業者安世半導體 (Nexperia) 相關的爭端，導致汽車產業面臨供應吃緊的情況。中國敦促荷蘭方面停止干涉該公司內部事務，並透過具建設性的方式化解鉅亨網 ・ 16 小時前
隱形QE要來了？美財政部「金庫」放水倒數 關鍵在這一天
美國聯邦政府停擺期間間，財政部已從市場抽走逾 7,000 億美元現金，其緊縮效果「堪比多次升息」，導致關鍵融資指標達到危險水準。然而，一旦政府重開，財政部將釋放數千億美元流入市場，這場「金庫放水」被視為「隱形量化寬鬆」，將成為年底風險資產如比特幣、小型股大規模搶購的關鍵催化劑。鉅亨網 ・ 7 小時前