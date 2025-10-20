M5 MacBook Pro 跑分出爐，Geekbench 6 分數接近 M1 Ultra

文章來源：Qooah.com

近日，Apple 推出搭載 M5 處理器的多款裝置，包括 MacBook Pro、Vision Pro 及 iPad Pro。這款 M5 處理器採用了第三代 3nm 製程工藝，並沿用了與 M4 相同的「4性能核心 + 6能效核心」架構設計。相比之下，M4 Pro 最高配備 10個性能核心與 4個能效核心，而 M4 Max 則進一步升級到 12個性能核心與 4個能效核心。

目前，配備 M5 處理器的 MacBook Pro 已出現在 Geekbench 6 測試數據庫中，其多核性能得分高達 18024分，幾乎追平 2022年發佈的 M1 Ultra 處理器；而在單核測試中，M5 更是取得了 4332分的成績，性能達到 M1 Ultra 的 1.78倍，提升比較明顯。

Apple 官方還透露，M5 處理器的 GPU 架構與 Apple 軟件框架深度整合，使用 Core ML、Metal Performance Shaders 及 Metal 4 的應用程式能夠直接獲得性能優化。此外，開發者可通過 Metal 4 中的 Tensor API 對神經引擎進行編程，構建定制化的 AI 加速方案，從而在特定應用場景中實現更顯著的性能提升。