M5 MacBook Pro VS. M4 MacBook Pro，速度竟提升211%!!!!

前段時間 Apple 發佈了新款 M5 MacBook Pro，因為外觀沒有明顯變化，且官方沒有過多的介紹，給消費者造成「新款 M5 MacBook Pro 只是升級了 M5 處理器」的印象。

在最新的測試中，新款 M5 MacBook Pro 的 SSD 速度提升顯著，對比 M4 MacBook Pro，其讀寫速度最高提升了211%。

據 Max Tech 的對比拆解，可以看到 M5 和 M4 MacBook Pro 的內部佈局、單風扇和單熱管散熱方案設計基本一致，均採用兩粒 NAND RAM 晶片以獲取最大化 SSD 性能。雖然結構設計方案類似，但在實際的 Blackmagic 測速中，M5 MacBook Pro 卻表現優異。

在順序讀取方面，M4 MacBook Pro 為 2031MB/s，M5 MacBook Pro 為 6323MB/s，提升了211.3%。

在順序寫入方面，M4 MacBook Pro 為 3293MB/s，M5 MacBook Pro 為 6068MB/s，提升了84.31%。

通過數據對比可以明細的看到 M5 MacBook Pro 的順序讀寫速度測試達到了 6000MB/s 的門檻，相比 M4 版本提升幅度高達 211.3%，差異十分明細。

更快的順序讀取和順序寫入，可以在設備打開應用程式，進行檔案處理時更加快速，提供更流暢的日常使用體驗。

Apple 目前沒有公佈 M5 MacBook Pro 的具體規格，但從結構和測速結果推斷，Apple 很可能升級了新款機器上的 SSD 主控，這是性能提升的關鍵因素之一。

HONOR MagicBook Art 14 2025 評測：14.6 大屏幕、1KG 超輕巧機身已經贏哂

值得一提的是，M5 處理器在運行高強度工作負載時溫度最高達到 99攝氏度，但在日常使用中的運行溫度要比 M4 MacBook Pro 溫度更低。

 

