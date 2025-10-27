尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
M5 MacBook Pro VS. M4 MacBook Pro，速度竟提升211%!!!!
文章來源：Qooah.com
前段時間 Apple 發佈了新款 M5 MacBook Pro，因為外觀沒有明顯變化，且官方沒有過多的介紹，給消費者造成「新款 M5 MacBook Pro 只是升級了 M5 處理器」的印象。
在最新的測試中，新款 M5 MacBook Pro 的 SSD 速度提升顯著，對比 M4 MacBook Pro，其讀寫速度最高提升了211%。
據 Max Tech 的對比拆解，可以看到 M5 和 M4 MacBook Pro 的內部佈局、單風扇和單熱管散熱方案設計基本一致，均採用兩粒 NAND RAM 晶片以獲取最大化 SSD 性能。雖然結構設計方案類似，但在實際的 Blackmagic 測速中，M5 MacBook Pro 卻表現優異。
在順序讀取方面，M4 MacBook Pro 為 2031MB/s，M5 MacBook Pro 為 6323MB/s，提升了211.3%。
在順序寫入方面，M4 MacBook Pro 為 3293MB/s，M5 MacBook Pro 為 6068MB/s，提升了84.31%。
通過數據對比可以明細的看到 M5 MacBook Pro 的順序讀寫速度測試達到了 6000MB/s 的門檻，相比 M4 版本提升幅度高達 211.3%，差異十分明細。
更快的順序讀取和順序寫入，可以在設備打開應用程式，進行檔案處理時更加快速，提供更流暢的日常使用體驗。
Apple 目前沒有公佈 M5 MacBook Pro 的具體規格，但從結構和測速結果推斷，Apple 很可能升級了新款機器上的 SSD 主控，這是性能提升的關鍵因素之一。
值得一提的是，M5 處理器在運行高強度工作負載時溫度最高達到 99攝氏度，但在日常使用中的運行溫度要比 M4 MacBook Pro 溫度更低。
其他人也在看
小米繼續對標 Apple，疑似小米17 Air READY!!! 預計有 eSIM + 2個鏡頭以上，明年發佈
文章來源：Qooah.com 在小米 17 系列明確將 iPhone 17 列為對標目標後，小米又有新動作，疑似啓動小米 17 Air 機型的研發工作，目前該機型已處於評估階段，行業及消費者普遍預計其將於明年正式推向市場，進一步完善小米高階旗艦產品矩陣。 此次小米 17 Air 的相關資料，由數碼博主 @智慧皮卡丘 率先爆料。該博主在社交平台發帖透露，某手機廠商正在對一款輕薄旗艦機型進行評估，從核心規格來看，該機將搭載 2 億像素高清主鏡，能為用戶帶來更出色的拍攝解析力，同時支援 eSIM 技術，這一設計不僅可減少機身開孔、優化內部空間，還能提升規格的防水性能與一體化美感。此外，機型配備 6.6 吋大 R 角面板，搭配一體冷雕工藝打造的機身，既保障了握持舒適度，又強化了外觀精緻感，結合博主在內容中給出的「17 Air」等暗示，外界普遍認為這款評估中的機型正是小米 17 Air。 值得關注的是，在此前 Apple 新 iPhone 系列發佈後，小米集團高管盧偉冰曾公開表達對 iPhone Air 的看法。他直言 iPhone Air「非常驚艷」，並判斷該機型「有可能重新激活超薄手機市場」Qooah.com ・ 16 小時前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度大哭：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo OMG Videos ・ 17 小時前
LG優惠｜LG OLED Flex 自動曲面電視限時 4 折，再送 xboom Grab 喇叭！
你夢想中的優質視聽組合，現在只要一台螢幕的價格就能全部擁有！LG 限時快閃優惠，OLED Flex 4K 自動曲面電視限時直降至 4 折，價格大減 HK$15,000, 而且再免費加贈 xboom Grab 無線喇叭，無論是沉浸式電競對戰、4K 影視觀賞，還是戶外音樂派對，這個螢幕+喇叭組合皆能輕鬆駕馭！Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
小米 Xiaomi 17 Ultra 已經準備好，依舊圓鏡模組，不會用背屏方案
文章來源：Qooah.com 網上傳言稱，小米17 Ultra 有望在農曆新年前發佈。近期博主 @數碼閒聊站 帶來了小米17 Ultra 的部分細節爆料。 據博主介紹，小米17 Ultra 取消了背屏設計，且後置鏡頭更改為圓形。主鏡為 5000萬像素，擁有超級大底（預計達到1吋），支援更強悍的 ISZ 變焦功能，實現潛望鏡銜接無損焦段，變焦更流暢。此外，小米17 Ultra 還配備 2億像素全新潛望長焦鏡頭支援長焦微距和多焦段無損變焦，動態範圍進一步提升。 其他方面，小米17 Ultra 搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，內置大容量電池，支援有線、無線快充等。 此前小米集團總裁盧偉冰表示，在過去的4年時間與 LEICA 合作推出了20多款機型，合作愉快且卓有成效，相信小米17 Ultra 將會是移動影像的新高度。表現出小米對於小米17 Ultra 影像能力的自信，值得一提的是，盧偉冰還透露 Ultra 就是 Ultra，Pro Max 就是 Pro Max，意味著 Ultra 也會有新的技術或設計，帶來不一樣的使用體驗。 目前小米17 Ultra 已經入Qooah.com ・ 11 小時前
Tesla Optimus 現身時代廣場 派發萬聖節糖果
Tesla 的人形機器人 Optimus 最近在其最新的工作任務中現身，這次卻不是在公司的製造或生產設施內，而 […]TechRitual ・ 8 小時前
效仿 iPhone 17 Pro？M6 iPad Pro 或加設均熱板以增強散熱
在固執多年後，Apple 終於在 iPhone 17 Pro 這一代學習 Android 旗艦為手機加入了 VC 均熱板。效果立竿見影，以至於外界傳聞之後的 M6 iPad Pro 可能也會採用類似設計。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
58歲王祖賢加拿大開養生艾灸館！女神轉型養生達人，艾灸5個好處助宣通氣血
昔日90年代最強仙氣女神王祖賢，憑《倩女幽魂》聶小倩一角迷倒眾生，如今移居加拿大潛心修佛，過著低調生活。近日，她開設養生艾灸館，並親自上陣為客人服務，生意非常火爆！網民分享體驗，王祖賢雖然戴口罩，仍然仙氣十足，還親筆簽名，連手機殼都掛滿佛珠，虔誠度滿分。這位女神轉型養生達人，完美詮釋健康生活新態度。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
俄烏戰爭軍費攀升 俄羅斯再加稅 70萬小企業剉咧等 批「被政府榨乾」
俄羅斯因應俄烏戰爭，持續調動國家財政，正推出新一波加稅政策，預計將衝擊十分之一的小企業主，不少人表示，未來別無選擇，只能關門或轉入地下活動。 自2023年（俄烏戰爭第二年）以來，俄羅斯持續調高國內稅率，包括個人所得稅與企業利得稅，以因應冷戰以來最高的軍事支出。 最新一波稅制改革將小企業免增值稅（VAT）門檻，從原本的6000萬盧布（約新台幣2270萬元）降至1000萬盧布（約新台幣380萬元），預計2026年生效，目前仍待議會批准。 年營收超過1,000萬盧布的企業，未來須繳納最高5%的增值稅，並聘請會計師處理報稅事宜。俄國中小企業聯合會（Opora）估計，約有70萬名業主受影響。此外，一般增值稅率也計畫從20%提高至22%，可望為政府帶來約1兆盧布（約新台幣3770億元）的收入。 根據俄羅斯經濟部最新資料，中小企業貢獻國內生產毛額（GDP）超過五分之一，雇用3100萬名員工，占總勞動力約40%。 有經濟學家警告，這樣的政策恐導致「稅收螺旋」（tax spiral），亦即原本預計增加的收入，將被萎縮的稅基抵銷，最終可能引發更多社會問題。在業界反彈後，財政部長表示「願意調整提案」，但未具體說明細節。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
Nothing Phone (3a) Lite 放片露出新透明機身設計，10月29日發佈
文章來源：Qooah.com 科技品牌 Nothing 官方通過 X 平台正式官宣，旗下首款入門級智能手機 Nothing Phone (3a) Lite 將於香港時間 10 月 29 日 21 點（對應國際標準時間 13:00 GMT）舉辦發佈活動。目前，有意向瞭解發佈會動態的用戶，可通過訪問品牌官網 nothing.tech 完成註冊，以便及時接收關於新品發佈的相關通知。 從官方釋放的資料來看，Nothing Phone (3a) Lite 最顯著的亮點在於延續了品牌標誌性設計語言。作為品牌首款入門機型，該機不僅採用了辨識度極高的透明機身，從預熱影片中還能清晰看到，其擁有品牌標誌性的白色配色，機身底部配備 LED 呼吸燈組件，結合行業慣例推測，該燈組大概率搭載 Nothing 經典的 Glyph Matrix 光效系統，可在來電、充電等場景呈現獨特燈光效果，兼顧實用性與設計感。 Nothing Phone (3a) Lite 將搭載聯發科天璣 7300，硬件組合為 8GB RAM + 128GB ROM 空間，能滿足日常基礎使用需求；配色上提供黑、白兩種經典選項，適配不同用戶審美偏Qooah.com ・ 10 小時前
小米 17 Ultra 相機配置詳情洩露
小米已經發佈了 17、17 Pro 和 17 Pro Max，然而其最新旗艦系列中仍然缺少一位成員——17 U […]TechRitual ・ 7 小時前
特朗普訪韓前夕 韓國總統警告稱在美投資承諾仍卡在關鍵細節
【彭博】— 韓國總統李在明周五接受採訪時表示，韓國對美國的3500億美元投資承諾仍因所有關鍵細節上的分歧而陷入僵局。這意味著兩國可能無法趕在特朗普訪問韓國參加峰會之前達成貿易協議。Bloomberg ・ 1 天前
《大行》高盛：地平線(09660.HK)征程6平台在新車款應用增加 上調目標價至15.3元
高盛表示，見到地平線機器人-W(09660.HK)旗下征程6平台在新車款應用增加，包括J6P及SuperDrive高階智能駕駛(HSD)應用於奇瑞(09973.HK)星途ET5，J6E應用於上汽MG4 530，以及J6M應用於長安(000625.SZ)啟源Q07及吉利(00175.HK)銀河A7，以實現高速及城市自動輔助導航駕駛(NOA)功能。其中征程6系列的J6P及HSD已在奇瑞星途ET5量產，下月起交付。 該行指，地平線機器人提供從5 TOPS到560 TOPS的全面系統單晶片(SoC)平台解決方案，涵蓋不同價格區間型號，以及基於客戶需求的軟、硬體整合解決方案。該行對公司出貨量增加以及產品組合向高端SoC轉型持樂觀態度。維持該股「買入」評級，目標價由14.11元上調至15.3元，相當於企業價值對EBITDA的28倍。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
工信部：9月底5G移動電話用戶近11.7億戶 5G基站總數逾470萬個
工信部發布通信業經濟運行情況表示，今年首三季，電信業務收入累計完成1.33萬億元人民幣(下同)，按年增長0.9%。按照上年不變價計算的電信業務總量按年增長9%，顯示電信業務收入穩步增長，電信業務總量增速小幅回升。 截至9月底，三家基礎電信企業及中國廣電的移動電話用戶總數達18.28億戶，比上年末淨增3,795萬戶。其中，5G移動電話用戶達11.67億戶，比上年末淨增1.53億戶，佔移動電話用戶的63.9%。 期內，5G基站總數達470.5萬個，比上年末淨增45.5萬個，佔移動基站總數的36.6%，佔比較上半年提高0.9個百分點。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌
繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。 《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠鉅亨網 ・ 7 小時前
甘比排隊用餐愛吃街邊小食 網民大讚親民：億萬富婆咁接地氣
富商劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）雖然已成為香港女富豪，不過貼地的她亦跟普羅大眾一樣，愛吃街邊小食，亦會在烈日當空下到心水餐廳排隊用餐。Yahoo 娛樂圈 ・ 34 分鐘前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡‧說樓市｜柏瓏III劈價逾兩成，樓盤前景如何?
在樓市步入調整期的當下，發展商每一步棋都備受矚目。信和牽頭的錦上路站「柏瓏」，其第三期「柏瓏III」的推出，無疑是今次轉角市中最具代表性的一幕。這個早在2022年9月已獲批預售樓花同意書的項目，卻因受制於一、二期高價售出的困局，一直按兵不動，拖足近三年才正式登場 。其最終定價不僅揭示了市況的逆轉，更對早期入市的業主造成了難以磨滅的「二次傷害」。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前