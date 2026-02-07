M5Stack 發佈新型金字塔形電腦 支援本地人工智能運算

M5Stack 最近發佈了其 24 TOPS AI Pyramid Pro，一款金字塔形狀的桌面個人電腦。這款新硬件除了其新穎的設計外，還專為本地運行人工智能（AI）而非依賴雲端而設計。因此，可以將其視為一種 AI 設備，而非傳統的個人電腦。金字塔的形狀主要是出於趣味和品牌的考量，但內部則搭載了強大的邊緣 AI 硬件。該設備小巧，配備了 8GB RAM、強大的視頻編碼/解碼能力、支持多攝像頭、豐富的 I/O 接口及低功耗運行。

該設備還配備了 32GB 的板載 eMMC 存儲，並提供兩個 HDMI 2.0 接口、四個 USB-A 3.0 接口和兩個 USB Type-C 接口。至於其聲稱的計算能力，24 TOPS 的表現相當驚人。TOPS 代表每秒萬億次運算，這意味著它可以每秒執行 24 萬億次 AI 數學運算。雖然這與遊戲電腦的性能相距甚遠，但對於本地 AI 應用來說，這樣的性能仍然相當強勁，特別是在其約 $250 / 約 HK$ 1,950 的價格範圍內。

廣告 廣告

根據報導，這款新設備專為實時計算機視覺、語音識別和目標檢測而設計。它還經過優化，可以同時運行小到中型的 LLM（量化版本，而非 ChatGPT 級別）和多個攝像頭的視頻流。為了將所有這些功能濃縮在一個小型設備中，M5Stack 選擇不包括圖形處理單元（GPU），而是使用了被稱為 Arm 中央處理單元（CPU）的技術。這種設計非常高效，所需的運行功耗極低。

該設備還包括一個專用的神經處理器，雖然在 AI 運行方面非常快速，但在其他應用中則相對較慢。這使得金字塔電腦在 AI 界面上運行快速、運行安靜且功耗相對較低。然而，這款設備不適合遊戲、大型編程應用或一般的桌面使用。其一個突出的特點是它能夠聲稱同時解碼多達十六個 1080p 的視頻流，這意味著它可以同時處理多個攝像頭的影像並進行實時分析。

這使得它非常適合用於智能安防系統、AI 攝像頭集線器，或作為工廠或其他建築物的邊緣網關。這款設備本地運行 AI（而非依賴雲端）還帶來了一些有趣的好處。例如，它提供了更好的隱私保護，因為捕獲的視頻或音頻資料從未離開其網絡。新電腦還提供了更低的延遲（幾乎是即時響應），並且無需支付雲服務常見的使用費用。此外，它還能在無需穩定的互聯網連接的情況下正常運行。

理論上，這使得它對於家庭助理類型的設置、小型企業及工程師原型開發邊緣 AI 產品非常有吸引力。該設備還配備了一個特殊的微控制器，可以處理電力監控、按鈕、狀態顯示屏和 RGB LED 環。鑒於這款金字塔電腦的高度專業化，並不令人驚訝的是，它的目標受眾可能並不包括一般消費者。相反，其目標市場更可能是邊緣 AI 開發者、嵌入式工程師和進行嚴肅 AI 項目的創客。這款設備也應該吸引那些希望獲得類似 Jetson 能力但不想支付 Nvidia 價格的用戶。

推薦閱讀