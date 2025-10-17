「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
M6 MacBook Pro 採用觸控螢幕？瀏海設計也將變為開孔
違背 Steve Jobs 的決定。
M5 這一代的 MacBook Pro 才初步更新沒多久，關於下代產品的流言又開始傳播了起來。彭博的 Mark Gurman 早先發文稱，代號 K114 和 K116 的新機有望在 2026 年末或 2027 年初登場。如之前的一些預測所說，它們將搭載 M6 晶片和 OLED 面板。而 Gurman 聲稱 Apple 會在此基礎上更進一步，直接為螢幕加上觸控功能。
實際上，知名分析師郭明錤曾表示 Apple 將在「未來幾年內」為 MacBook 配備觸控螢幕，以「模糊 MacBook 與 iPad 之間的界線」。現在 Gurman 給出了更具體的時間，而且他還提到新品會採用相應的「加強型轉軸與螢幕結構」，以防止用家進行觸摸操作時導致筆電晃動。除此之外，裝置依然配有觸控板和鍵盤，但機身會比現有型號更為輕薄。螢幕上方的瀏海缺口則會被新的開孔設計取代，這點過去也有相關傳聞，但尚不清楚 Apple 是否會把手機上的「動態島」也搬到電腦上。
如果觸控螢幕真的出現在 MacBook 上的話，那 Apple 便是做了一個違背祖訓的決定。當年 Steve Jobs 極力反對這種設計，屆時 Apple 要如何自圓其說還真是讓人好奇呢。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
iPhone 17 Pro Max 褪色疑雲，宇宙橙不到一月變紅粉金？
iPhone 17 Pro 發售還未足一個月就遭遇了不少風波，繼門店充電座引發的背蓋劃傷後，現在又有 Reddit 用家聲稱自己的 iPhone 17 Pro Max 出現了褪色，宇宙橙直接變成了紅粉金。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
政府擬減官方應用程式數量 議員質疑一部門擁5個APP太多
【Now新聞台】政府計劃未來兩年將官方應用程式數量減半，有議員關注個別部門擁有過多應用程式及部分程式無故下架。創科局局長孫東指，要尊重各決策局的需求。 立法會議員(選舉委員會)林振昇：「有些部門，一個部門有很多個應用程式，例如香港電台也有5個應用程式，開發的總成本達百多萬元，每年維護要70萬元。其實這些應用程式中，只有一個較特別，讓視障朋友使用，其他應用程式只是看不同節目。類似這些例子，這些部門是否可以將應用程式加以整合，『一APP在手』使用所有服務，並節省維護成本？」立法會議員(教育界)朱國強：「『智博行』為甚麼會無疾而終？當局決定下架前，有沒有對使用者影響進行評估？」創新科技及工業局局長孫東：「有時候我們一定要平衡服務的對象，以至整體的運用維護情況，但大的原則一定是盡量減少單獨的流動程式，或盡可能把相關的流動應用程式，加入『智方便』平台。但個別的平台，根據實際情況需要保留，我們會充分尊重各局及部門的意見。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
蘋果據報推觸屏版Macbook Pro 已故「教主」喬布斯曾堅決反對
據《彭博》報道，蘋果公司(AAPL)計劃於2026年底或2027年初，推出首款配備觸控螢幕的升級版MacBook Pro，有關決定顛覆了已故創辦人「教主」喬布斯(Steve Jobs)以來堅持的立場。am730 ・ 1 小時前
AAPL｜蘋果最快明年推觸屏版MacBook Pro 喬布斯曾堅決反對
彭博引述知情人士報道，蘋果公司（AAPL）計劃於2026年底或2027年初，推出配備觸控螢幕的升級版MacBo...BossMind ・ 2 小時前
LG優惠｜LG OLED C5 4K 智能電視 63 折快閃，2025 年最新款
放假當然想足不出戶，都能享受極致的觀影體驗。LG OLED C5 4K 智能電視能智能優化畫質和音效，提供絕佳的畫質和色彩表現，瞬間將家居變成私人影院。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
HONOR X9d 香港「強硬」上市，8300mAh 電霸，仲送超 1500蚊禮品
文章來源：Qooah.com HONOR 今日正式推出 HONOR X9d，號稱這部手機將刷新業界防護能力的標準，擁有瑞士 SGS IP69K 旗艦級防水認證，防水、防摔及防塵方面有非常強勁的升級，保障用戶使用手機的安全體驗。 規格方面，HONOR X9d 配備 Snapdragon 6 Gen 4處理器，GPU 相較上一代性能提升 29%， CPU 相較上一代性能提升 11%。HONOR X9d 擁有 1.3mm 超窄邊框，屏佔比能夠達到 94.6%，搭載 6.79吋 OLED 屏幕，刷新率為 120Hz，支援10.7億種色彩和 1.5K 超高清像素。屏幕峰值 HDR 最高亮度可達 6000nits。 HONOR X9d 搭載了 8,300mAh 超大容量青海湖電池，搭配自研抗老化演算法，電池的健康壽命能有6年，並號稱在正常使用的情況下可不充電連續使用3天，HONOR X9d 支援 66W 有線快充 + 7.5W 反向有線充電。手機單次充滿電，可以連續播放 23.8小時的影片、運行 6.8小時的遊戲以及進行 12.3小時的視像通話，如果手機僅有 2% 的電量，在超省電模式下還可以保證Qooah.com ・ 20 小時前
Fujifilm 推 instax mini LiPlay+：前後雙鏡疊層拍攝更具玩味
時隔 6 年，Fujifilm 終於為 Instax Mini LiPlay 帶來後繼機種，新發布的 Instax Mini LiPlay+ 主打前後雙鏡疊層拍攝，而且可融入聲音，整體更具玩味。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
Apple M5 晶片登場 ｜MacBook Pro、iPad Pro、Apple Vision Pro全面升級
相隔上個月發表新一代iPhone 不久，Apple再帶來一系列新產品，包括全數換上最新M5晶片及運算效能再升級的14吋MacBook Pro、11 / 13吋iPad Pro和Apple Vision Pro。新產品由即日起接受預訂，10月22日正式在Apple Store開售。men's uno HK ・ 4 小時前
Amazon優惠｜Nothing CMF Watch 3 Pro 歷史低價，HK$610 入平價潮酷智能手錶
想要一款外觀別緻的智能錶但又不想付出太大代價？那不妨看看 Nothing 旗下平價品牌正在以歷史低價促銷的 CMF Watch 3 Pro。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Amazon優惠｜ASUS ROG Azoth 無線鍵盤 55 折入手，征服戰場電競神器！
ASUS ROG Azoth 無線電競鍵盤，以極速響應、精準觸發與自訂螢幕的頂尖配置，為玩家帶來壓制性的競技優勢。這不僅是鍵盤，更是玩家們征戰虛擬戰場的戰略武器，現在 ASUS ROG Azoth 在 Amazon 上以驚人的 55 折優惠促銷，僅 US$154 （約 HK$1,205) 就能入手，比起本地購買省一大截，又可以升級多幾項裝備！Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
台灣Q3平板市場iPad 11 A16獨占鰲頭 三星Galaxy Tab A9+為安卓陣營龍頭
隨著各大品牌加速平板新品的推出頻率，市場買氣明顯回溫。根據傑昇通信的門市銷售數據統計，2025 年 Q3 平板銷量較去年同期大幅成長 31%，呈現強勁的復甦態勢；綜觀前十大熱銷機型榜單，蘋果 iPad 仍穩居霸主地位，以價格最具競爭鉅亨網 ・ 20 小時前
蘋果傳將推出OLED觸控螢幕MacBook Pro 明年底至2027年初問世
蘋果(AAPL.US)正研發一款全新MacBook Pro，配備OLED顯示器及觸控螢幕功能，預計將於2026年底至2027年初推出。 據悉，新一代MacBook Pro將帶來多項重大設計更新，包括取消現有的螢幕「瀏海」設計，改用穿孔鏡頭方式，機身更輕薄。蘋果還會強化螢幕鉸鏈結構，確保當用戶觸控螢幕時，螢幕不會晃動或位移。 雖然加入了觸控功能，但新MacBook Pro仍會保留觸控板與鍵盤，觸控手勢將作為附加輸入方式，並非替代傳統操作。 市場傳言，新機將搭載下一代晶片組M6系列。由於OLED螢幕與觸控硬件成本較高，新機售價預計會比現行高階MacBook Pro高出數百美元。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
HONOR Magic8 系列發佈，Magic8 Pro 更是最強AI手機，把長焦做成夜神
文章來源：Qooah.com HONOR 正式發佈 HONOR Magic8 系列機型，共有 HONOR Magic8、HONOR Magic8 Pro 兩款機型。 外觀方面，HONOR Magic8 採用 1.18mm超窄四等邊直屏設計，厚度7.95mm，重量205g，可選旭日金、天青釉、雪域白、絨黑色四種配色。 HONOR Magic8 Pro 採用全新等深四微曲屏設計，厚度8.32mm，重量219g，可選旭日金砂、天青色、雪域白、絨黑色四種配色。 規格方面，HONOR Magic8 為 6.58吋 1.5K LTPO直屏，Magic8 Pro 為 6.71吋微曲屏，峰值亮度達到 6000nit，支援 1-120Hz 自適應刷新率和 4320Hz 高頻 PWM 調光。 全系芯級離焦護眼技術，獲得德國萊茵 TUV 全局護眼5.0認證，支援IP68、IP69、IP69K滿級防護。 HONOR Magic8 兩款機型均為 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，Magic8 Pro 是目前該處理器的最強機型，安兔兔跑分突破428萬是歷史最高。 HONOR Magic8 行Qooah.com ・ 1 天前
Honor 預告 Robot Phone：AI 搭配 Osmo Pocket 式雲台相機
在新旗艦 Magic 8 系列的發布會上，Honor 預告了開發中的創新產品 Robot Phone。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
小儀離商台 《早霸王》月底壽終正寢 梁嘉琪同步離開 森美：完成歷史任務
效力商台30年嘅阮小儀上周宣布將於10月底離職，而小儀同森美、梁嘉琪主持，開播16年嘅《早霸王》，亦喺今日宣布隨住小儀離開而完結，加入節目3年多嘅梁嘉琪亦會暫時唔做電台。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
熱帶氣旋下周颱風級闖港 400 公里範圍 下周三最低 20 度｜Yahoo
本港下周會受熱帶氣旋和東北季候風共同影響，氣溫驟降。天文台今日（17 日）表示，位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓。上午 10 時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約 1,130 公里，預料向西移動，時速約 30 公里，靠近呂宋一帶並逐漸增強。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
英籍業主離港賣樓返老家 南丫島隱世村屋頂樓連天台「一字頭」成交 持貨16年升值兩倍 賺逾一球
一名英籍業主因要離港返回英國，將名下南丫島榕樹灣一幢村屋頂層單位交予忠誠拍賣行拍賣，昨日（15日）以182萬元成交。閱讀更多：「蝕讓之王」上水天巒洋房3,000萬沽 外籍業主9年蝕1,000萬 跌穿15年前開售價滶晨第3輪開售｜首小時售12伙 外籍大手客「一客兩食」2,500萬買2伙2房成交單位為榕樹灣大坪106號頂樓連同天台，內攏企理。該單位位處山上，位置「隱世」，距離榕樹灣渡輪碼頭約10分鐘步程。物業建築面積約350平方呎，拍賣吸引三組買家競投，起拍價150萬元，最終叫價升約21%以182萬元成交，呎價約5,200元。原業主於2009年以65萬元購入該單位，持貨16年，帳面獲利約117萬元，物業期內升值近兩倍。 延伸閱讀: 滶晨 洋房 洋房 南丫島 上水 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前
將軍澳墮海男子為銀行經理 疑因不堪壓力割頸墮海亡
【on.cc東網專訊】昨晨(15日)將軍澳康城路1號對開海面有一名姓黃(41歲)男子遇溺，惟救起後證實死亡。據了解，死者為一名銀行經理，被發現時身穿全套西裝及打領帶，口袋中有一把15厘米長的刀，身上沒有找到遺書。死者頸部被割傷身上有多處傷勢，懷疑為自殘的傷痕。on.cc 東網 ・ 1 天前
最美星二代低撈大坑單棟樓 開放式作價528萬 上手輸2成
藝人龔慈恩女兒、有「最美星二代」之稱的唱作歌手林愷鈴，今年才25歲已經做業主，新近買入大坑單棟樓第一閣一伙開放式單位，成交價528萬元，呎價17,368元，創該廈約13年呎價新低。相關新聞：影帝梁家輝西區豪宅2.75萬租出 傲翔灣畔海景兩房回報2.6厘彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘代理透露，林愷鈴本月中斥528萬元買入第一閣低層A室，屬開放式戶，實用面積304方呎，呎價17,368元，為該廈2012年11月後呎價新低。至於原業主於2022年斥680萬元入市，持貨約3年，蝕152萬元或22.4%離場。第一閣位於銅鑼灣道78號，為單棟樓，於1995年11月開始落成，共提供48個開放式或1房單位，實用面積由304至347平方呎，高層可享開揚維港海景。根據28Hse網站資料，第一閣目前共4個放盤，實用面積由303至304方呎，叫價由548萬至698萬元。【更多第一閣放盤】 延伸閱讀: 第一閣 銅鑼灣 大坑 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 2 小時前
中國這步棋玩大了？稀土封鎖反讓川普撿回盟友！
根據《彭博》周四 (16 日) 報導，中國宣布對稀土供應鏈實施前所未見的出口管制，引發國際市場震盪。本周在華府舉行的全球經濟領袖會議中，稀土議題成為焦點，美國總統川普趁勢重建外交同盟，與多國協調應對北京的最新動作。分析指出，這鉅亨網 ・ 11 小時前