M6 MacBook Pro 採用觸控螢幕？瀏海設計也將變為開孔

M5 這一代的 MacBook Pro 才初步更新沒多久，關於下代產品的流言又開始傳播了起來。彭博的 Mark Gurman 早先發文稱，代號 K114 和 K116 的新機有望在 2026 年末或 2027 年初登場。如之前的一些預測所說，它們將搭載 M6 晶片和 OLED 面板。而 Gurman 聲稱 Apple 會在此基礎上更進一步，直接為螢幕加上觸控功能。

實際上，知名分析師郭明錤曾表示 Apple 將在「未來幾年內」為 MacBook 配備觸控螢幕，以「模糊 MacBook 與 iPad 之間的界線」。現在 Gurman 給出了更具體的時間，而且他還提到新品會採用相應的「加強型轉軸與螢幕結構」，以防止用家進行觸摸操作時導致筆電晃動。除此之外，裝置依然配有觸控板和鍵盤，但機身會比現有型號更為輕薄。螢幕上方的瀏海缺口則會被新的開孔設計取代，這點過去也有相關傳聞，但尚不清楚 Apple 是否會把手機上的「動態島」也搬到電腦上。

如果觸控螢幕真的出現在 MacBook 上的話，那 Apple 便是做了一個違背祖訓的決定。當年 Steve Jobs 極力反對這種設計，屆時 Apple 要如何自圓其說還真是讓人好奇呢。

