Mac PDF 編輯軟體 PDNob 2.0 更新了什麼？轉換與 AI OCR 一次搞定
Mac 內建預覽程式不夠用？每次也只能看，不能編輯，只有最基本的功能，實在相當不便。PDF 已經成為日常辦公、學習、合約處理與資料整理中最常見的文件格式，但真正好用的 PDF 工具，不能只停留在「打開文件」或「加幾個註解」。對 Mac 用戶來說，Mac PDF 編輯、Macbook PDF 編輯、PDF 轉換、合併、OCR 文字辨識與 AI 摘要，已經逐漸變成同一套工作流程的一部分。PDNob 2.0 正是針對這些需求而來，將傳統 PDF 編輯功能與 AI 工具整合，定位成一套更全面的 PDF 工作平台。
https://youtu.be/zCqz6nSmt38
全新 PDFium 引擎：大型 PDF 開啟更快更順
PDNob 2.0 最大升級之一，是換上全新自研 PDFium 渲染引擎，主打更快開啟 PDF、更流暢處理大型文件。對於經常處理合約、研究報告、電子書或數百頁 PDF 的用戶來說，載入速度與翻頁穩定性往往比單一功能更重要。新版強調可讓百頁文件快速載入，減少等待進度條的時間，令閱讀、檢視與編輯流程更接近即開即用。對需要 Mac PDF 編輯的用戶而言，流暢度會直接影響日常辦公效率，尤其是經常在 MacBook 上處理長篇文件時更明顯。
AI OCR 將掃描文件變成可編輯文字
新版 PDNob 2.0 進一步強化 AI OCR 功能，特別適合處理掃描 PDF、拍照文件或畫質不佳的圖片文字。它加入自動糾偏、降噪、影像增強等預處理能力，讓系統在辨識前先改善原始影像質素，從而提高文字識別準確度。這代表紙本文件、舊文件掃描檔、收據、表格或截圖內容，都有機會轉換成可搜尋、可複製甚至可編輯的結構化文字。若你正在尋找 Mac PDF編輯文字 的方法，這類 OCR 功能就非常實用，因為它可把原本只能觀看的掃描頁面，轉化成更方便整理與修改的文字內容。
專業 PDF 編輯：文字、圖片與版面精準處理
PDNob 2.0 不只是閱讀器，而是更接近完整 PDF 編輯器。新版提供更完整的文字格式與排版調整能力，例如字距、行距、字型樣式等細節都可處理；圖片方面亦支援裁剪、替換及優化。對需要修改報價單、簡報附件、表格、合約或教學文件的用戶來說，這些功能可減少反覆回到 Word、Pages 或原始檔案重新輸出的麻煩，直接在 PDF 內完成修正。無論是 Macbook 編輯 PDF、Mac 編輯 PDF，還是想找 Mac PDF 編輯免費 相關方案的用戶，PDNob 2.0 的重點都是把閱讀、修改、註解與輸出集中在同一套工具之內。
合併、轉換與壓縮
不少 PDF 工具只重視閱讀或簡單註解，但真正的工作流程通常還包括合併、轉換與壓縮。PDNob 2.0 引入新一代壓縮引擎，主打在縮小檔案體積的同時，智能保持原始文件清晰度與排版完整。它亦提供不同壓縮強度選項，方便用戶按需要選擇：例如電郵附件可選較高壓縮，正式提交文件則可偏向保留畫質。對經常需要 Mac PDF 合併、Mac 合併 PDF、Mac PDF 轉 Word 或 Mac Word 轉 PDF 的用戶來說，這類整合式文件處理能力可明顯減少在多個工具之間來回切換的時間。
AI 助手：圖片分析、PDF 翻譯
PDNob 2.0 的另一個重點，是加入更完整的 AI 助手能力。用戶可上傳圖片或截圖，讓 AI 協助解析內容或提取文字；PDF 翻譯則支援 100 多種語言，並強調保留原始排版及提供雙語對照閱讀。
更實用的是，AI 回答可引用原文並標註頁碼，用戶點擊後可回到來源位置核對內容，這對研究、學習、法律文件、技術文件或長篇報告閱讀尤其重要，可減少 AI 回答「無從查證」的問題。換言之，PDNob 2.0 不只是 Mac PDF 編輯 工具，也可成為閱讀長文件、整理資料與快速理解內容的 AI PDF 助手。
閱讀與操作體驗全面更新
除了底層效能與 AI 功能，PDNob 2.0 亦改善日常使用體驗。新版加入低對比度深色閱讀模式，適合長時間或夜間閱讀；當用戶編輯文字時，原有註解可跟隨新增文字同步移動，減少版面錯位；搜尋與替換功能亦可快速定位文件內容，支援單次或批量修改。再加上全新首頁與介面設計，核心工具入口更清晰，令 PDNob 2.0 更像一套面向日常辦公、學習與專業文件處理的完整 PDF 工作平台。
MacBook PDF 編輯體驗
筆者找來一台較舊的 M1 MacBook Air (8GB RAM) 來測試 PDNob，即使這是相當入門的 Mac，但使用 PDNob 啟一些數百 MB 的電子書 PDF 也是秒速打開！速度比 Mac 的預覽工具快很多！由此可見，PDFium 引擎的確實力非凡，開啟 PDF 的表現相當突出。
而筆者最欣賞 PDNob 能夠提供雙頁模式，在闊螢幕電腦看 PDF 實在更為舒適！而且更有滑動模式，一次過用滑鼠 Scroll 一個對版，讓你快速掌握文件概要。
至於 PDF 編輯，使用完全無難度，不論是 Mac PDF 編輯或是 Mac PDF 轉 Word，也相當簡便，速度快。
Mac PDF 編輯方法
PDNob 使用實在太簡單，按下工具列的 Edit All 即可看到所有內容已變成可編輯方塊，你可自行修改當中的文字、圖片，甚至更換位置、顏色、字型、文字大小等等。
NotebookLM PDF 直接編輯
提到近期最多人愛用的 NotebookLM，當中能將資料整理成 PDF 簡報，效果非常出色。然而，用戶不時會對 NotebookLM 生成的 PDF 最大不滿在於無法編輯！所有文字也變成圖片，因此無法編輯！
不過，PDNob 內置超強的 OCR 功能，用戶先用 PDNob 開啟 NotebookLM 輸出的 PDF 文件，然後按 OCR 功能，這時會詢問用戶該文件的語言（例如繁體中文），之後就能立即將 PDF 變成可編輯，你可自由更改文字或移動圖文方塊，實在相當便利。
總結：一套更完整的 AI PDF 工作平台
PDNob 2.0 的升級方向相當明確：一方面提升 PDF 開啟、閱讀、編輯與壓縮等基礎體驗；另一方面則把 AI OCR、翻譯、圖片分析與來源引用等功能整合到文件處理流程之中。整體來說，對需要 Mac PDF 編輯、Macbook PDF 編輯、PDF 轉換、合併及 AI OCR 的用戶，PDNob 2.0 是一套值得留意的全方位 PDF 工具。
軟件名稱：PDNob
軟件類別：生產力
支援平台：Windows /macOS
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