MacBook 用戶自行打磨機身邊緣位 提升舒適感

隨著時間推移，專業人士常依個人喜好與工作模式調整工具。軟件設計師兼工程師 Kent Walters 便是其中一例，他用金屬銼刀打磨了其 MacBook 的邊角。他在網誌上分享，此舉雖然引起部分討論，但許多用戶都能理解他的動機。Walters 指出，MacBook 的底部邊緣非常銳利，儘管 Apple 採用一體成形鋁合金設計能實現這種幾何形狀，但對手腕而言卻不夠舒適。他堅信工具應依個人需求自訂，因此決定親自打磨。

大幅打磨確保舒適體驗

Walters 實際操作的照片顯示，為達到理想的掌托區舒適度，他進行了相當大量的打磨。特別是在觸控板下方區域，邊緣被顯著地圓化。他表示，在打磨過程中曾擔心會銼穿一體成形機身，但幸運的是並未發生。

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MacBook 邊緣打磨實用建議

對於同樣無法忍受 MacBook 銳利邊緣的用戶，Walters 提供了一些實用建議。他建議有興趣嘗試的用戶在動手前，先用膠帶遮蓋住揚聲器和鍵盤，以最大程度地減少鋁屑進入。同時，將筆記型電腦固定在堅固的表面上，也有助於提升操作的精準度。在打磨掌托區邊緣時，Walters 首先使用較粗的金屬銼刀，隨後再分別用 150 號和 400 號砂紙進行打磨。他提到，這項工作早在拍攝這些照片數月前完成，因此表面已累積了一些使用痕跡。

考慮轉售價值用戶不宜嘗試

最後，對於那些希望設備盡可能保持原始狀態以最大化未來轉售價值的用戶來說，此類改造可能不是最佳考慮。