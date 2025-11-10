HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
MacBook Pro 的觸控 OLED、新設計無緣 M6 基礎款？可能僅在 M6 Pro、M6 Max 型號上出現
接下來多款 Mac 電腦「更多是漸進式而非革命性」更新。
備受期待的 MacBook Pro 大改版似乎只會在相對高階的型號上出現？彭博名記 Mark Gurman 在其最新一期的電子報中透露了這種可能性。他預測 OLED 和觸控功能將是配備 M6 Pro 和 M6 Max 晶片的 MacBook Pro 限定，而 14 吋的 M6 MacBook Pro 則不會有新螢幕，並且不會像更高階機種那樣更換新的外觀（比如更薄的機身、瀏海變動態島等）。
這樣的安排有點接近於推出 Touch Bar 的那一代 MacBook Pro，至於新 MBP 推出的時間，則可能會是 2026 年末至 2027 年初。此外 Gurman 也提到了 M5 這一代 Mac 的更新計畫，他表示接下來的新品「更多是漸進式而非革命性」更新。其中搭載 M5 Pro 和 M5 Max 的 MacBook Pro 和採用 M5 的 MacBook Air 將於 2026 上半年到來，年中時會有配備 M5、M5 Pro 的 Mac mini 和供頂 M5 Max 和 M5 Ultra 的 Mac Studio。
