MacBook Pro 2026 或「一年兩更」：一月尾 M5 Pro／M5 Max 先到，年末再出 OLED 觸控大改款？

360度轉身，掃地機器人爬樓梯，拉伸屏幕... 2026年剛開年，全球科技界的目光都聚焦在了拉斯維加斯。因為這里有個一年一度的科技春晚CES，要想了解全球科技硬件趨勢，CES絕對是一個絕佳窗口，今天我們就用一個視頻，帶你看完這次CES。 嗨，大家好，我是杜蘭，帶你一起探索科技前沿。 第一個看點，也是最震撼的——機器人。 往年CES上的機器人，重點可能還在於展示技術能實現什麽，而今年，能不能真的幹活成了更重要的標準。波士頓動力全新電動Atlas機器人在開幕上的展示確實很吸引人，動作流暢，自由度也很高，但卻在後面的演示中意外摔倒。這也說明，應對真實覆雜的環境，仍然是技術面臨的共同挑戰。 而在不遠處，中國公司的展區里，宇樹、眾擎的機器人則在表演拳擊和舞蹈，傅里葉的機器人還能陪觀眾下棋。 這次機器人在形態和應用的變化也值得關注。比如上緯啟元的啟元Q1機器人，折疊後可以直接放進背包；石頭則推出了首款輪足掃地機器人，學會了自己爬樓梯。機器人，正從技術演示品，轉向真正的生活與工作實用工具。 第二，屏幕領域的競爭，已經徹底換了打法。 現在評價一塊屏幕，早就不是單純比參數了。真正的競爭其實是，屏幕能不能改變形態，去適應不同的使用場景。海信帶來了全新的顯示技術，目標是重新定義標準；聯想則推出了屏幕可拉伸的筆記本，能從16英寸延展到24英寸，像畫卷一樣展開；三星也展示了幾乎無折痕的折疊屏技術。它們的思路很一致，就是讓屏幕本身能靈活變化，融入更多樣的使用場景。 第三，有溫度的AI——你的情感寵物。 在快節奏的生活中，情感陪伴成了很多人的明確需求。和去年一樣，今年CES上也出現了不少情感陪伴機器人。比如這一款。它能通過語音交流，用聲紋識別不同家庭成員，眼部還能模擬超過20種情緒反應。它們都在回應我們日常生活中，對互動和陪伴的真實需求。 第四，長在你身上的AI——可穿戴設備。 智能眼鏡、耳機等設備，正在朝著更獨立的方向進化。比如雷鳥創新帶來的首款搭載eSIM的AR眼鏡，可以不依賴手機，獨立實現通話、實時翻譯和多模態AI對話。它正從一個外接顯示器，演變成一個隨時在線、增強我們感知與連接能力的貼身智能終端。 第五，AI和健康科技結合，關心起你的健康。 健康領域的創新方向，今年發生了明顯轉變——重點從“治病”轉向“防病”。比如這個長壽鏡，能在用戶照鏡子的30秒內，通過經皮光學成像技術，無感測量心率、血壓甚至心血管風險等多項指標，並生成健康評分。這讓持續的健康監測，變得像日常照鏡子一樣簡單。 第六，底層芯片的激烈競爭，驅動上層體驗升級。 所有流暢、智能的體驗背後，其實都是一場激烈的算力競爭。這次CES上，英偉達發布了下一代AI芯片平台Vera Rubin，AMD展示了集成72顆最新加速器芯片的高密度計算模組，英特爾也推出了基於先進制程的新一代處理器。它們的性能提升，是所有應用創新的基礎。 第七，能源技術的關鍵突破，解決根本支撐。 這些技術進步，最終都離不開能源。今年CES上，固態電池技術有了新突破。這一家芬蘭公司，發布了他們首款可量產的全固態電池，具備高能量密度、快充和長壽命特性，已經用在一些摩托車產品上了。而這款光儲火星機器人，能自動追蹤陽光充電，改變了能源獲取的方式。這些進展，正在從續航與安全層面，為科技的下一步發展鋪路。 總的來看，今年的CES說明，科技競爭已經進入到了一個硬碰硬的實幹階段。從比拼實用性的機器人，到適應場景的屏幕，再到日常化的健康管理，產品創新都朝著更具體、更貼身的方向發展。而驅動這一切的，是底層算力與電池技術的持續攻堅。未來的競爭，越來越取決於誰能更紮實、更高效地將技術，轉化為普通人觸手可及的產品。

現代電視 ・ 22 小時前