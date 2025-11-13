黑色星期五優惠大合集！
macOS 新增環形補光功能，AI 偵測臉部位置改善視訊通話體驗
不過僅適用 2024 年後推出的 Apple Silicon 型號。
macOS Tahoe 即將迎來一項非常實用的改進，在不久前上線的開發者測試版中出現了名為「Edge Light」的新功能，它可以在視訊通話時讓螢幕顯示一圈白光照亮用家面部，好似環形補光燈的效果。不僅如此，系統內建的神經引擎還會根據偵測到的面孔位置自動調整光線。你還能控制冷暖色調，或是讓補光在環境變暗時自動開啟。而且在使用時光帶不會覆蓋頂部選單列，當你移動滑鼠時它也會自動避開，確保操作不受影響。
不過需要注意的是，由於要調用 AI 引擎，「Edge Light」僅適用 2024 年後推出的 Apple Silicon 型號喔。
