macOS Tahoe 26.1 更新增強剪貼簿歷史功能，解決使用者尷尬問題

最近 Apple 的發展包括對 macOS 的更新以及與最新 iPhone 型號兼容的新配件。該公司持續改善用戶體驗，同時也面對隱私問題。

在大約兩個月前，Apple 發佈了 macOS Tahoe，其中一個主要特點是增強的 Spotlight，這使得用戶終於可以訪問剪貼板歷史。當用戶打開 Spotlight（按下 Command+空格鍵，或點擊菜單欄中的 Spotlight 圖標）並在 Spotlight 窗口中按下 Command+4時，將會顯示剪貼板的歷史堆疊。這是一個有用的功能，但也可能帶來隱私風險。隨著最近發佈的 macOS Tahoe 26.1 更新，Apple 已經採取措施來降低這一風險。Apple 新增了一個剪貼板結果切換開關，讓用戶可以關閉剪貼板歷史。用戶還可以設定剪貼板歷史的清除時間限制，選擇 30 分鐘、8 小時或 7 天，之後將會自動清除。此外，還有一個立即清除剪貼板歷史的按鈕。要訪問這個新設置，用戶需前往設定 > Spotlight，然後向下滾動至主窗口底部，直至看到剪貼板結果部分。macOS 26.1 更新於週一發佈，用戶可通過設定中的軟件更新進行安裝。Mac 將需要重啟以完成安裝。

廣告 廣告

另外，Nomad 正在更新其標誌性的 Stand One 系列，增加了對 Qi2 的支持，為 Pixel 10 和 iPhone 17 擁有者提供了新的充電選項。Qi2 25W 充電器包括一個額外的充電器，適用於 Pixel Buds 或 AirPods。Qi2 25W 充電利用最新的 Qi 2.2.1 標準更新，顯示速度提升至 25W。雖然實際上這個速度會迅速減少，但如果手機電池電量低，仍然能提供一個受歡迎的啟動。最新的 iPhone 17 系列支持 Qi2 25W，iPhone 16 系列也可以使用，前提是設備運行的是 iOS 26。Nomad 將在其 Stand One 充電器系列的更新中推出首個 Qi2 25W 設備。這款更新的 Stand One 在前面設有一個 25W 的充電器，專為手機設計，並且現在在背面還新增了一個針對耳機盒的 Qi 充電器。

推薦閱讀