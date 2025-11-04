低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
macOS Tahoe 26.1 更新增強剪貼簿歷史功能，解決使用者尷尬問題
最近 Apple 的發展包括對 macOS 的更新以及與最新 iPhone 型號兼容的新配件。該公司持續改善用戶體驗，同時也面對隱私問題。
在大約兩個月前，Apple 發佈了 macOS Tahoe，其中一個主要特點是增強的 Spotlight，這使得用戶終於可以訪問剪貼板歷史。當用戶打開 Spotlight（按下 Command+空格鍵，或點擊菜單欄中的 Spotlight 圖標）並在 Spotlight 窗口中按下 Command+4時，將會顯示剪貼板的歷史堆疊。這是一個有用的功能，但也可能帶來隱私風險。隨著最近發佈的 macOS Tahoe 26.1 更新，Apple 已經採取措施來降低這一風險。Apple 新增了一個剪貼板結果切換開關，讓用戶可以關閉剪貼板歷史。用戶還可以設定剪貼板歷史的清除時間限制，選擇 30 分鐘、8 小時或 7 天，之後將會自動清除。此外，還有一個立即清除剪貼板歷史的按鈕。要訪問這個新設置，用戶需前往設定 > Spotlight，然後向下滾動至主窗口底部，直至看到剪貼板結果部分。macOS 26.1 更新於週一發佈，用戶可通過設定中的軟件更新進行安裝。Mac 將需要重啟以完成安裝。
另外，Nomad 正在更新其標誌性的 Stand One 系列，增加了對 Qi2 的支持，為 Pixel 10 和 iPhone 17 擁有者提供了新的充電選項。Qi2 25W 充電器包括一個額外的充電器，適用於 Pixel Buds 或 AirPods。Qi2 25W 充電利用最新的 Qi 2.2.1 標準更新，顯示速度提升至 25W。雖然實際上這個速度會迅速減少，但如果手機電池電量低，仍然能提供一個受歡迎的啟動。最新的 iPhone 17 系列支持 Qi2 25W，iPhone 16 系列也可以使用，前提是設備運行的是 iOS 26。Nomad 將在其 Stand One 充電器系列的更新中推出首個 Qi2 25W 設備。這款更新的 Stand One 在前面設有一個 25W 的充電器，專為手機設計，並且現在在背面還新增了一個針對耳機盒的 Qi 充電器。
