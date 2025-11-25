Alo Yoga官網全網7折
Mahou Dokoro哈利波特主題限定店登陸海港城
哈利波特fans注意！尖沙咀海港城迎來了令人期待的Mahou Dokoro哈利波特主題期間限定店，店內集合了多款以哈利波特系列及怪獸與牠們的產地電影中的霍格華茲學院和Niffler為靈感的秋冬主題服飾商品，還有Diagon Alley中熱鬧繽紛的Weasley's Wizard Wheezes系列與節日裝飾品，店內更有香港限定商品，絕對值得入手！
Happy Christmas! 毛衣主題包款
限定店推出特別以哈利和榮恩為主題的聖誕節毛衣圖案設計的收納小包和多功能托特包，靈感源自Weasley太太在故事中為兩人編織名字首字母“H”和“R”的毛衣，象徵著家人般的溫暖與關懷。黑色調簡約內襯搭配獨特聖誕毛衣圖案，收納小包容量適中，適合日常小物；三用托特包則支持手提、單肩及斜挎多種方式，方便又時尚。
毛絨飾品與服飾系列
Niffler造型的毛絨圍巾柔軟且貼心附有小夾扣，像被金探子抱緊般溫暖；同系列拖鞋和毛絨公仔夾以精細細節還原角色萌態，讓人愛不釋手。還有以霍格華茲學院為主題的披肩、波士頓包、雙面托特包及收納包，注重實用與設計美感的結合，適合喜歡學院風的粉絲日常使用；麻花針織襪同樣透出經典英倫風與學院顏色標誌，可配搭多種鞋款。
Weasley's Wizard Wheezes及節日裝飾
經典Weasley孖兄弟惡作劇商品圖案被巧妙運用在印花方巾與標誌耳環等配件上，展現幽默感與創意；節慶裝飾品如魔藥課本、飛天掃帚以及神秘蠟燭造型掛飾，點綴聖誕樹或家中角落，輕鬆營造魔法節日氣息。哈利波特主題座枱聖誕樹則集結電影經典元素，是寒冬中極具收藏價值的限定品。
生活日常與收藏品系列
除了服飾和裝飾，Mahou Dokoro帶來多款實用生活配件，如魔法藥水鍋造型加濕器，帶來變幻燈光和迷濛霧氣，結合趣味與美感。
還有以Jim Shore民俗工藝打造的哈利波特角色手繪雕像，細膩呈現角色神態與故事場景，適合收藏。
此外，各式皮革材質AirPods保護殼、背包和手袋等多樣選擇，為魔法迷的日常穿搭增添魔法氣息。
Harry Potter - Mahou Dokoro期間限定店
地址：九龍尖沙咀海港城海運大廈地下OT G58號舖
日期：2025年11月25日至12月31日
營業時間：12:00 – 21:00
