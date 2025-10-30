Maison Margiela小白鞋官網價66折！吳千語加持經典款Replica，連Lisa都著的「分趾鞋」Tabi都減價

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Maison Margiela 小白鞋官網價66折！吳千語加持經典款Replica，連Lisa都著的「分趾鞋」Tabi都減價

臨近年尾，意味著有不少購物優惠活動，不論送人或自用，都可以趁機入手。最近於澳洲網購平台Cettire有折扣活動舉行中，其中潮人愛牌Maison Margiela優惠吸引，款式包括經典小白鞋Replic、標誌性Tabi分趾鞋等，折扣近官網價64折！

Lisa都穿的潮人必備分趾鞋

Maison Margiela 是一個以顛覆傳統和解構設計為核心理念的法國高級時裝品牌，由比利時設計師 Martin Margiela 於 1988 年創立。品牌以其前衛和藝術性的美學聞名，其標誌性的元素包括帶有四角縫線的白色標籤、數字代碼和白色油漆設計。當中經典的Tabi分趾鞋靈感來自日本分趾襪，設計新穎具極高的辨識度。不少名人明星都有穿過，當中BLACKPINK成員Lisa也曾多次穿過亮相。

這次優惠Tabi分趾鞋高達62折折扣，趁低價入手一對冬日靴，成為穿搭上的點睛之筆，配合「減法穿搭」，即是選擇獨特剪裁、顏色簡約的單品，讓目光都聚焦到Tabi鞋上，再襯一個色彩呼應的包包或腰帶等的小單品，能讓造型更具整體性。

（IG@lalalalisa_m）

易襯百搭經典小白鞋 吳千語都愛

另一人氣產品則是男女皆適合的Replica小白鞋，設計靈感源於復古球鞋，中性色優質皮革質感配簡約線條的復古輪廓，為整體造型注入一種低調高級感，也被稱為 「不費力的時髦單品」。穿搭方面，直筒或微錐形的褲型，褲長剛好觸及鞋面或稍微堆疊，能完美展現復古鞋型。將牛仔褲的褲管輕輕捲起，露出腳踝，也是非常經典的穿法。

Maison Margiela 分趾踝靴

特價：$7,775｜ 原價：$10,913

Maison Margiela 分趾踝靴

Maison Margiela 仿製繫帶運動鞋

特價：$3,598｜ 原價：$5,410

Maison Margiela 仿製繫帶運動鞋

Maison Margiela Tabi 趾瑪麗珍鞋

特價：$5,952｜ 原價：$9,078

Maison Margiela Tabi 趾瑪麗珍鞋

Maison Margiela 四針細節零錢包

特價：$1,837｜ 原價：$2,842

Maison Margiela 四針細節零錢包

Maison Margiela 中腰鏤空牛仔褲

特價：$4,388｜ 原價：$6,327

Maison Margiela 中腰鏤空牛仔褲

Maison Margiela Tabi Toe 一腳蹬芭蕾舞鞋

特價：$5,847｜ 原價：$7,694

Maison Margiela Tabi Toe 一腳蹬芭蕾舞鞋

Maison Margiela Sprinters 繫帶運動鞋

特價：$4,038｜ 原價：$7,153

Maison Margiela Sprinters 繫帶運動鞋

