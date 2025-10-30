8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
Maison Margiela小白鞋官網價66折！吳千語加持經典款Replica，連Lisa都著的「分趾鞋」Tabi都減價
臨近年尾，意味著有不少購物優惠活動，不論送人或自用，都可以趁機入手。其中Maison Margiela優惠吸引，折扣將近官網價64折！
臨近年尾，意味著有不少購物優惠活動，不論送人或自用，都可以趁機入手。最近於澳洲網購平台Cettire有折扣活動舉行中，其中潮人愛牌Maison Margiela優惠吸引，款式包括經典小白鞋Replic、標誌性Tabi分趾鞋等，折扣近官網價64折！
Lisa都穿的潮人必備分趾鞋
Maison Margiela 是一個以顛覆傳統和解構設計為核心理念的法國高級時裝品牌，由比利時設計師 Martin Margiela 於 1988 年創立。品牌以其前衛和藝術性的美學聞名，其標誌性的元素包括帶有四角縫線的白色標籤、數字代碼和白色油漆設計。當中經典的Tabi分趾鞋靈感來自日本分趾襪，設計新穎具極高的辨識度。不少名人明星都有穿過，當中BLACKPINK成員Lisa也曾多次穿過亮相。
這次優惠Tabi分趾鞋高達62折折扣，趁低價入手一對冬日靴，成為穿搭上的點睛之筆，配合「減法穿搭」，即是選擇獨特剪裁、顏色簡約的單品，讓目光都聚焦到Tabi鞋上，再襯一個色彩呼應的包包或腰帶等的小單品，能讓造型更具整體性。
易襯百搭經典小白鞋 吳千語都愛
另一人氣產品則是男女皆適合的Replica小白鞋，設計靈感源於復古球鞋，中性色優質皮革質感配簡約線條的復古輪廓，為整體造型注入一種低調高級感，也被稱為 「不費力的時髦單品」。穿搭方面，直筒或微錐形的褲型，褲長剛好觸及鞋面或稍微堆疊，能完美展現復古鞋型。將牛仔褲的褲管輕輕捲起，露出腳踝，也是非常經典的穿法。
Maison Margiela 分趾踝靴
特價：$7,775｜
原價：$10,913
Maison Margiela 仿製繫帶運動鞋
特價：$3,598｜
原價：$5,410
Maison Margiela Tabi 趾瑪麗珍鞋
特價：$5,952｜
原價：$9,078
Maison Margiela 四針細節零錢包
特價：$1,837｜
原價：$2,842
Maison Margiela 中腰鏤空牛仔褲
特價：$4,388｜
原價：$6,327
Maison Margiela Tabi Toe 一腳蹬芭蕾舞鞋
特價：$5,847｜
原價：$7,694
Maison Margiela Sprinters 繫帶運動鞋
特價：$4,038｜
原價：$7,153
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
Alo Yoga官網減價7折！Black Friday早鳥優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服
超人氣潮牌Ganni勁減低至3折！$481起買到百搭連身裙、針織冷衫 派對必入手小黑裙
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品
其他人也在看
【譚仔三哥米線】3餸米線連小食飲品低至$54
譚仔三哥推出全新極抵晚市套餐優惠，番茄湯雞肉墨丸豆卜米線連小食、飲品低至$54，小食可選土匪雞翼、素菜卷串燒，以及1人皮蛋，再用三哥 APP限定VIP晚市8折優惠，更有特價優惠低至$43！還有，可以用優惠價加配小食，青瓜/ 雲耳加$6、清湯浸菜加$12、香烤豬頸肉加$18。套餐於下午5時起供應，VIP優惠只適用於下午5時半後。YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
5款轉季保濕修護精華推薦：敏感肌、大乾皮都能找到本命款，別讓乾燥毀了好膚況
換季護膚不必手忙腳亂，不想膚況隨天氣起伏，關鍵在於選對精華這一步！從清爽到滋潤、從補水到修護，以下5款精華總有一款精華能滿足你當前的肌膚需求，幫你穩住肌膚狀態，對抗「肌」荒！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
Xbox 營收暴跌 30%，「主機戰爭」結束？
微軟新公布的財報顯示，相比一年前同期 Xbox 的營收大跌了 30%，這一結果與公司新執行的主機漲價策略無關，加上之前《Halo: Campaign Evolved》登陸 PS 的消息，持續了二十餘年的「主機戰爭」或正式走向終結。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
安全座椅懶人包｜8歲以下須用兒童束縛設備或安全帶調節器 Uber、順風車受規管｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會今年初通過《2024年道路交通（安全裝備）（修訂）規例》，11月起兒童乘坐私家車須用「兒童束縛設備」。《Yahoo新聞》綜合立法會文件、運輸署和消委會資料、交通業界人士和兒童束縛設備零售商意見，為讀者製作 Q&A 懶人包，一次過了解新法例的規定、罰則和影響。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
Selfridges香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年11月最新優惠/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
Selfridges是英國數一數二的百貨公司，其門市與網店有相當多知名品牌產品發售，就算未能飛去當地shopping，亦可以安在家中到Selfridges網購！假如你是一個喜歡網購的人，相信都會對Selfridges不陌生，Selfridges可以平買Jellycat外，今期Selfridges減價區亦有不少名牌好物，女裝WHISTLES上衣低至55折、ON跑鞋折後$830起、男裝New Balance 471波鞋折後低至$465！這裡就來詳細解構Selfridges網購教學，免運費詳情與退貨教學！Yahoo購物專員更會給你定時更新優惠碼及名牌退稅攻略，即睇以下Selfridges網購教學！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
雙11優惠2025︱adidas波鞋買三對額外半價勁減！爆紅德訓鞋SL72低至$239.5／T-Toe薄底鞋$179.5 入手全網最抵！
雙11前夕預熱，adidas 人氣波鞋瘋狂勁減低至$167.5即可入手！由10月30日起至11月16日，adidas 官網選購三對指定鞋款即享額外半價優惠，大量熱賣款式例如SL72、R71、STADT等半價後低至$239.5內已有交易，運動跑鞋Duramo SL折後更只需$167.5即可買到，絕對是全年最抵搜購時機！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
兩大警訊浮現 AI會崩盤嗎？一旦出現「元宇宙時刻」就快逃
市場研究公司 BCA Research 警告，當人工智慧出現「元宇宙時刻」時，即一家大型人工智慧公司宣布更多資本支出但其股價反而下跌，可能就是投資者該撤離的時候了。 隨著人工智慧（AI）熱潮將全球科技股推向極高水平，華爾街對於當前 AI 狂熱是否會演變成泡沫的爭論日益激烈。投資鉅亨網 ・ 21 小時前
【Milksha】進蹤IG@milkshahk即減$5（31/10-07/11）
由即日起至11月7日，只要進蹤迷客夏IG（@milkshahk）即可享減$5優惠！另外，當日出Google Review/Threads更可以以原價買一送一，顧客可於到店前寫定Review/Threads，購買時出示以馬上享有優惠！YAHOO著數 ・ 16 小時前
雙11優惠2025｜PUMA官網限時折上折低至33折！$140入手芭蕾休閒鞋/Rosé同款Palermo只需$275
越來越多品牌推出雙11優惠！由大熱女星Rosé代言的運動品牌PUMA推出雙11優惠，由波鞋、T恤、運動褲至運動內衣統統有折，而且買夠3件指定減價item即有額外半價優惠，折上折後最平可減至33折，芭蕾休閒鞋、運動Hoodie低至$140，Rosé同款同款Palermo價錢更創新低，$274.5就買到。PUMA的男女裝鞋款不論是價錢或是款式都非常可口，入手整套運動裝備輕鬆達到折上折優惠，大家快趁雙11優惠期入貨吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜W酒店KITCHEN自助餐快閃$111/位 食手工意粉/番茄羅勒意式烤麵包/帕爾馬芝士輪燴飯
香港W酒店KITCHEN餐廳帶來性價比超高的驚喜，自助晚餐由香港排名第二的薄餅主廚Paolo坐鎮，手工意粉、現烤薄餅、帕爾馬芝士輪燴飯等意式經典應有盡有；自助午餐同樣精彩，冰鎮面包蟹、藍青口、熟蝦等海鮮任吃，周末及公眾假期更加碼雪蟹腳！10月31日中午十二點在KKday，主題自助晚餐推出買一送一優惠與自助午餐推出$111/位優惠，即可暢吃暢飲超過癮！Yahoo Food ・ 17 小時前
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 12 小時前
胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show
視后胡定欣早前藉中秋佳節於社交平台PO出與醫生男友陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。與胡定欣交情深厚嘅胡杏兒喺早前接受訪問時高調放話：「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」然而，胡定欣喺昨日（30日）終於喺社交平台分享與胡杏兒見面嘅片段和照片，姐妹情堅如磐石。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 天前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 11 小時前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統
美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。鉅亨網 ・ 17 小時前
特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例
【彭博】— 特朗普事後的發言完全一付大獲全勝的樣子。但在特朗普今年1月重返白宮以來與中國國家主席習近平的首次會晤中，他付出的代價至少與所得相當。Bloomberg ・ 13 小時前