Maison Margiela Tabi分趾鞋紅甚麼？一文看清忍者鞋的受歡迎原因及6款熱門款式推薦

時尚迷愛戴的經典鞋款Tabi分趾鞋到底在紅甚麼？遊走於非主流和時尚經典之間的Tabi，以分趾設計收獲一眾時尚迷的心，那麼為何自推出以來一直深受愛戴？今次ELLE為你介紹Tabi受歡迎的原因以及推薦你6個熱賣款式！

Moritz Scholz/Getty Images

Maison Margiela Tabi 鞋為何是分趾設計？

Tabi分趾鞋的外型別樹一格，以分趾兩字為它命名，簡單直接，也有人說它是豬蹄鞋。好端端的鞋子，為何要竹女成如「人字拖」的分趾設計？品牌在2009年出版的《Maison Martin Margiela》書本中為大家說明所以。

Claudio Lavenia/Getty Images

書中寫道它是一雙受到15世紀日本工匠啟發的鞋履，當時為了搭配日本木屐而設計了兩瓣的分趾襪，及後在1989年的時裝騷讓模特兒穿着Tabi踏着紅色油漆，在白色布料上留下了鮮明的紅色分趾鞋印，自始在時尚迷心中留下深刻印象。

Edward Berthelot/Getty Images

奇特與時尚是密不可分的關係，對於某部分人來說，從木屐的傳統文化，到分趾鞋、忍者鞋、豬蹄鞋的稱號，Tabi可說是Ugly fashion的經典設計之一，遊走於非主流和時尚經典之間，到今天卻變成了每一個時尚迷都擁有的鞋履，隱坐崇高地位——是生對了時代、待良久的歷史造就經典，還是本來就是會爆紅的鞋款？是一個值得斟酌的議題。

Christian Vierig/Getty Images

Tinder分趾鞋騙徒事件再次爆紅

2023年，一件在時尚圈惹起熱議的事件——Tinder分趾鞋騙徒讓Tabi再次爆紅，編輯認為連Maison Martin Margiela先生都想不到Tabi會以這個形式「Come back」。

Claudio Lavenia/Getty Images

一位 TikToker在社交平台上分享了一段曲折的Tinnder交友經歷，震驚全網。她在交友軟體認識了一名男子並邀約回家，沒想到隔天，她鞋櫃裡的Margiela Mary Jane Tabi 分趾鞋竟不翼而飛。事後驚悉，她的Tabi是被該男士偷走了，更荒謬的是，他竟然將這雙鞋履轉手送給了自己的正牌女友。

Han Myung-Gu/WireImage

如此可笑又荒謬的劇情，迅速在 社交平台上瘋傳，連帶讓 Maison Margiela 分趾鞋的搜尋量大幅提升，大概不少人都好奇到底Tabi的魅力有多大，才讓那男子不顧後果地要偷走約會伴侶的鞋履並轉贈女友？

Maison Margiela

熱賣款式推薦：Tabi loafers (HK$10,200)

Tabi中最經典的款式之一 ——黑色Tabi樂福鞋，它採用了小牛皮作鞋面，百搭的Loafer因分趾設計變得不平凡，特別的是它的鞋跟可向上翻折或向下穿著，配搭裙子和長褲都魅力十足。

Maison Margiela

熱賣款式推薦：Tabi Mary Janes (HK$10,220)

想找尋更少女心的款式，Mary Jane非常適合你！可以營造對比來塑造穿搭重點，如以飄逸或傘型的中長裙或俐落西裝短褲，加上白襪來襯托獨特的分趾輪廓。

Maison Margiela

熱賣款式推薦：Tabi county Mary Janes (HK$7,154)

想在Mary Jane的經典款中尋求新鮮感，這對Country Mary Janes怎麼樣？鞋頭飾有流蘇及鞋帶，加上少許鋸齒的厚鞋底讓整對Tabi賦予英倫風的叛逆氣息，在可愛的瑪麗珍皮鞋中增添個性。

Maison Margiela

熱賣款式推薦：Tabi Satin Ballerina (HK$8,400)

說到鞋款的必備設計，怎能少得了Ballerina？這對Tabi 芭蕾舞鞋採用了緞面材質製成，鞋頭以蝴蝶結作點綴，鞋身細心地以緞面皺褶來塑造柔美的輪廓及細膩觸感。

Maison Margiela

熱賣款式推薦：Tabi sneakers (HK$6,090)

這款Tabi的帆布運動鞋採用了白色的羅紋鞋底，因而更能突出分趾設計，這對帆布鞋將街頭風格與前衛時尚融合於一身，加上後跟飾有數位標誌，低調地為日常休閒裝束注入了獨特的時尚感。

Maison Margiela

熱賣款式推薦：Tabi Drawstring Ankle Boots (HK$14,290)

這款粗跟踝靴採用柔軟的納帕皮革製成，配有抽繩鞋口和Tabi分趾設計，寬鬆不貼腳的設計更顯率性的隨意感，編輯認為最佳的下裝配搭長度是7分或膝頭以上，才能充分展露短靴的設計，同時保持利落感。

