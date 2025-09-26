貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
Maison Margiela Tabi 鞋為何年來仍受歡迎？Tabi 鞋的由來是甚麼？了解分趾鞋成為男士衣櫥必備之原因
在眾多小眾單品之中，Tabi 鞋無疑是近年最具話題性的存在。這雙源於日本傳統文化的「分趾鞋」，在 Maison Margiela 的重新演繹下成為潮流圈的標誌符號，甚至躍升至男士時尚必備單品。對於某些人而言，它奇異的造型難以駕馭；對於懂得欣賞的人，它則是一種高調卻極具內涵的風格宣言。究竟 Tabi 鞋的由來是什麼？了解分趾鞋成為男士衣櫥必備之原因
Tabi 的文化源起：由日本工藝到現代舞台
Tabi 一詞來自日本，原意指的是傳統分趾襪，最早可追溯至 15 世紀的日本室町時代。當時，日本人日常穿著木屐或草履，為了方便夾住鞋帶，便設計出大腳趾與其他腳趾分離的襪子。這種設計既實用又貼合人體構造，漸漸成為日本服飾文化的重要一環。到了 20 世紀，日本工業化興起，分趾設計延伸至工人鞋款「Jika-tabi」，以帆布與橡膠製成，不僅耐用、防滑，還能讓工人保持靈活。這種結合功能與文化的鞋型，成為後來 Tabi 鞋誕生的重要靈感。
Maison Margiela 的革命：Tabi 鞋進入時裝史
真正讓 Tabi 鞋進入國際時尚舞台的，是 1989 年 Martin Margiela 的巴黎時裝秀。他將傳統日式分趾鞋轉化為前衛設計，推出經典的「Tabi Boots」。當模特兒穿著這雙大膽的分趾高跟鞋踏上伸展台時，震驚四座。這雙鞋不僅打破了西方時尚的審美框架，也成為 Maison Margiela 叛逆與解構主義的象徵。多年來，Tabi 鞋已經進化成不同形式，包括樂福鞋、德比鞋、運動鞋，甚至拖鞋，但始終保留「分趾」這個核心元素。它既是對傳統的致敬，也是對時尚規則的挑戰。
Tabi 的爭議：醜與美之間的界線
Tabi 鞋自誕生以來，一直處於爭議的風口浪尖。對某些人來說，它「分趾」的設計像極了駱駝蹄或忍者鞋，甚至被視為時尚災難。社交媒體上也不乏將它改造成 meme 或戲謔的對象。然而，正是這份「不被理解」的美感，造就了 Tabi 鞋的地位。它不像小白鞋或樂福鞋般大眾化，反而成為穿搭圈內區隔「普通」與「懂穿」的重要符號。對 Margiela 的擁護者而言，Tabi 鞋是挑戰審美邊界的藝術，亦是一種只屬於少數人的身份認證。Tabi 的爭議因此轉化成它的魅力來源。你可能會一見鐘情，也可能永遠無法接受，但無論如何，它絕不會被忽視。這正是它能成為文化現象的原因。
名人示範與潮流影響
Tabi 鞋近年之所以能從小眾單品躍升為潮流焦點，與名人的推動息息相關。從 G-Dragon、Bad Bunny 到韓國新生代偶像，Tabi 已成為「懂穿」的象徵。社交媒體的爆發也助長了它的討論度，許多人第一次見到 Tabi，或許是因為一張街拍或一個 meme，卻從此記住了這雙與眾不同的鞋。更重要的是，Tabi 不再局限於時裝伸展台，而是真正進入街頭文化與年輕人的日常搭配之中。
