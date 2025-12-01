The Mall Group 推出東南亞首個「蒙奇奇」節日主題企劃 打造曼谷成為亞洲的國際節慶地標

泰國曼谷 - Media OutReach Newswire - 2025年12月1日 - The Mall Group 今日宣佈，與慶祝五十週年的日本人氣角色「蒙奇奇」(Monchhichi) 展開里程碑式合作，攜手打造東南亞首個大型蒙奇奇節日主題企劃。是次合作獲得蒙奇奇版權方 Sekiguchi Co., Ltd. 正式授權，並獲泰國旅遊局 (Tourism Authority of Thailand, TAT) 鼎力支持，堪稱日本以外歷來最具規模的蒙奇奇商業項目之一。





是次合作正值角色文化行銷迅速改變亞洲零售與旅遊格局之際，為泰國實現將曼谷打造為世界級節慶熱點的目標注入全新動力。近年，沉浸式、富啟發性及情感連結的體驗大受歡迎，深受家庭客層、國際遊客、收藏愛好者及年輕一代追捧，他們渴望能帶來「心靈療癒」的精彩時刻。擁有跨世代魅力與懷舊純真的蒙奇奇，成為泰國體驗轉向節日氛圍的完美化身。





誕生於1974年的 Monchhichi，歷經歲月沉澱，由兒時玩具昇華為橫跨世代、備受日本、歐洲及亞洲粉絲熱愛的文化象徵。The Mall Group 今次攜手合作，不僅致敬其不朽傳奇，同時引入全新節慶風格，結合日本的敘事藝術與泰國熱情洋溢的節日氣氛，為訪客帶來獨一無二的亞洲文化慶典。



The Mall Group 以「歡樂送禮的首選之地」(Joyful Gifting Destination) 為年度主題，於旗下多個旗艦商場推出蒙奇奇節日系列專屬活動：

蒙奇奇節日快閃店 (Emporium 百貨)： 泰國首間官方蒙奇奇快閃店，展示多款泰國限定收藏品，包括穿著 泰拳服裝 及 泰國傳統校服 的蒙奇奇，預計將成為全球收藏家爭相收藏的夢幻逸品。

蒙奇奇聖誕小鎮 (Bangkapi 購物中心)： 東南亞首個沉浸式蒙奇奇主題景點，設有高達 12 公尺的巨型蒙奇奇 、主題旋轉木馬、沉浸式無限空間及蒙奇奇快線車站。展期至 2026 年 1 月 4 日為止。

限定收藏版節日商品系列：精選多款泰國限定商品，包括毛毯、隨行杯、手提袋、水樽及收藏購物袋，於 The Mall Lifestore 購物中心、Emporium 百貨及暹羅百麗宮百貨 (Siam Paragon) 發售。



於 2025 年 11 月 6 日至 2026 年 1 月 11 日，The Mall Group 將於旗下多個主要商場舉辦節日活動、主題表演及一系列尊尚優惠，吸引本地市民與來自世界各地的節日旅客。



透過這次具有里程碑意義的合作，The Mall Group 聯合多位國際級品牌夥伴及人氣文化角色，共同打造曼谷嶄新的節慶風貌。Monchhichi 透過創新的互動形式登場，讓泰國進一步奠定作為亞洲國際節日盛事新樞紐的地位，為旅客帶來融合文化魅力、暖心懷舊回憶，以及充滿世界舞台魅力的節慶體驗。





