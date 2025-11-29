MAMA頒獎禮香港沒有取消，為大埔火災進行了這些用心舉動：大會捐款2,000萬、主持朴寶劍帶領觀眾默哀、素色服扣著黑絲帶

香港大埔宏福苑五級火災在11月26日發生，社會氣氛沉重，而過幾日的11月28及29日就是MAMA頒獎禮。當大型火災遇上大型音樂頒獎禮，大家都在猜測音樂會會否如常進行，答案是會如期舉行，不過大會就為此而進行了一些舉動，一些令今屆「MAMA頒獎禮」變得不一樣卻用心的舉動。

在MAMA頒獎禮舉行前夕，周潤發、楊紫瓊、MIRROR已表示不出席；在頒獎禮前夕，官方都保持低調無作太多的興奮宣傳，亦宣布取消紅地毯環節，並以素色、黑色為衣着要求，而上台藝人們都見到有扣起黑色絲帶，致意及尊重這次火災。

頒獎禮開始前，已有偶像表示捐款的貼文發布，Super Junior、aespa、i-dle、straykids、IVE等都有進行捐款，MAMA主辦亦對是次香港火災捐了2,000萬。

頒獎禮由朴寶劍做主持，他在MAMA頒獎禮開頭便帶領觀眾為大埔火災遇難者默哀。黑西裝莊重打扮、扣起黑絲帶，沉著聲線地說：「大家好，我是MAMA主持人朴寶劍。MAMA睽違7年回到香港，許多人等了這天很久，但很遺憾的是，有一件重大傷亡事件發生，這個事件造成有人失去珍貴的生命，又或者失去珍貴的朋友與家人，在此致上最高哀悼之心，希望不再有更多傷亡，讓我們先做短暫地閉眼默哀。」隨後朴寶劍亦指，相信音樂所帶來的治癒與連結力量，希望透過舞台表演將安慰與希望傳遞出去，盼望全世界一起記住這份傷痛，並一起向前走。

偶像們得獎感言都有向是次大埔火災表示關心，Super Junior由始源來向香港火災送上深度慰問，願所有人都平安無事。aespa寧寧、i-dle宋雨琦兩位亦以國語來慰問。當中，宋雨琦表示：「以十分沉重的心情，向所有遇難者致以哀悼，也希望可以向所有受這次災難而受到影響的人們傳達我們的心意，也真心的希望所有傷者可以早日康復，也希望所有受災者可以順利渡過這次難關，也希望在坐的各位以及正在看直播的你們，如果有能力有心的話，盡自己最大的可能去幫助他們。」

演出偶像們基本上都換上黑色主調服裝，女團MEOVV亦把歌詞”Burning up”改為”Turning up” 這些改動很多觀眾都有留意，亦有不少粉絲指「無追錯偶像」。第一日的MAMA頒獎禮完結後，網上隨即都有不少迴響指處理得快速而且得體，留言都是正面為主。這裡亦繼續向遇難人士送上最深切的慰問，幫到手會盡能力幫忙，一起渡過。

大埔宏福苑五級火｜火災事件的「情緒漣漪」，3個處理共情心理方法減輕無力感｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》

