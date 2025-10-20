不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
MAMA頒獎禮是什麼？MIRROR、G-DRAGON最新宣布成為演出單位，11月登陸香港啟德的大型音樂盛事
各位K-pop迷請尖叫——MAMA頒獎禮終於官宣11月28至29日重返香港啟德體育園主場館！
自從2018年後香港粉絲望穿秋水，等了足足7年終於等到這場韓流巔峰盛事回歸！第二輪演出名單已公布，更見我們香港的男團MIRROR上榜！i-dle、aespa，甚至是近期新人王男團CORTIS、男女混團ALLDAY PROJECT，更不用說K-pop迷超期待的G-DRAGON也會到場，準備炸爆啟德主場館！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
2025 MAMA AWARDS Presented by Visa 香港門票詳情：
日期：2025年11月28至29日
時間：18:30
地點：啟德主場館
門票開賣網站：Cityline
MAMA官方網站：按此
2025 MAMA AWARDS 演出單位：
（***為新增單位嘉賓陣容）
CHAPTER 1（11月28日）
ALPHA DRIVE ONE
BABYMONSTER
BOYNEXTDOOR
BUMSUP
ENHYPEN
Hearts2Hearts
i-dle***
IVE
MEOVV
MIRROR***
NCT WISH***
SUPER JUNIOR
TREASURE***
TWS
CHAPTER 2（11月29日）
aespa***
ALLDAY PROJECT
CORTIS
G-DRAGON***
IDID***
izna
JO1***
KickFlip
KYOKA***
RIIZE
Stray Kids
TOMORROW X TOGETHER***
ZEROBASEONE
MAMA頒獎禮是什麼？
MAMA大獎，是來自韓國的音樂盛事，而且這盛事不只舉行一天，而是會在幾個地區並舉行幾天，頒獎項目被受關注外，重點是會有好多話題明星會演出，2024年就有BigBang三子回歸；在2014年，陳奕迅也有參加MAMA並獻唱《浮誇》；2021年Anson Lo憑《Megahit》奪最佳新人亞洲歌手（華語地區）。
這場音樂盛會，現在由韓國CJENM舉辦。起初MAMA也不是MAMA，而是由兩項音樂頒獎禮，「KMTV歌謠大典」及「m.net 音樂錄影帶節」慢慢演變出來。「KMTV歌謠大典」由韓國音樂頻道KMTV主辦，首屆在1995年；「m.net音樂錄影帶節」則由音樂廣播頻道m.net舉辦，首屆在1999年舉辦。
到了2004年，KMTV被m.net的經營者CJ Media收購，兩大頒獎禮亦經過歲月的洗禮，在2009年，「Mnet KM音樂節」改名為「MAMA大獎（Mnet Asian Music Awards）」，並由Mnet Media獨立舉辦，通過Channel V國際頻道，在香港、日本、台灣、泰國及東南亞其他地區播放，成為韓國音樂界的盛事，也有著「韓國葛萊美獎」之稱。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
G-Dragon MAMA大獎粉紅造型隨便一件都是無價寶！寶石帽子由韓國國寶級首飾品牌訂造、藍色寶石戒指是天價
MAMA大獎GD、太陽、大聲世紀合體繼續Dance！粉紅黑造型舞台魅力大爆發，席上偶像都變V.I.P喚起Big Bang魂
Rosé Bruno Mars《APT.》熱爆MAMA舞台！自稱「爸爸媽媽」的他們穿起Oversized西裝，聖誕派對情侶裝扮跟著穿就對了
其他人也在看
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
陳偉霆無預兆宣布做爸爸，40歲生日前曬照聲波照片！媽媽是維密天使何穗，多年緋聞對象成為新手父母
陳偉霆毫無預警地分享三張照片，表示和多年的緋聞女友、超模何穗剛成為新手父母，令人非常驚訝！過往二人未曾承認關係，這次突然公佈成為爸媽，可算是一個巨大的震撼彈。同時意味著這位緋聞之王，終於被收服，要步往人生另一階段了。Yahoo Style HK ・ 1 天前
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～Yahoo Style HK ・ 4 小時前
Tyson Yoshi補辦中式婚宴 老婆褂王配流星錘變「黃金戰士」
歌手Tyson Yoshi今年7月於意大利舉行一連3日夢幻婚禮，今日（18日）在港補辦中式婚宴，他與老婆Christy分別在社交網大晒靚相，兩人以中式禮服示人，Christy着上最高級別的「褂王」，禮服由金銀線覆蓋，搶眼奪目，身上的金器陣更是誇張，不但手戴超大粒金戒指，手上3對龍鳳鈪其中1對更是巨型流星錘，再頸綁兩對龍鳳鈪，含金量極高，連Tyson Yoshi都忍不住笑指：「黃金戰士」。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《我們最快樂》開售前被取消演出 《文匯報》五日內兩度發文炮轟：文化亂港、軟對抗｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】由莊梅岩編劇、黃呈欣導演、黃秋生等主演的舞台劇《我們最快樂》，原定 11 月於西九文化區戲曲中心演出，今（18 日）門票公開發售，惟團隊今早突刊出「取消公告」；西九回覆則指，近日「不少投訴」稱《我》宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。翻查資料，官媒《文匯報》過去五日亦曾兩度發文，炮轟《我》暗諷香港「無自由無希望」，是文化亂港、搞「軟對抗」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
連詩雅自認大食 陳家樂難餵飽
【on.cc東網專訊】藝人連詩雅（Shiga）出道以來身材一直高高瘦瘦，就算與陳家樂結婚、生BB做媽媽也沒有走樣，一直弗到漏，難以想像她原來「食力」雄厚。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
與張耀揚飯聚唱《當年情》掀《古惑仔》回憶殺 鄭浩南左手戴婚戒疑再婚
這絕對是男人的浪漫！現年62歲的男星張耀揚與61歲鄭浩南均是娛樂圈的硬漢代表人物，男人味十足，兩人先後演出過《古惑仔》系列...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李施嬅與舊愛車崇健參加《再見愛人5》 剖白獨自做手術成分手主因：一說就想哭
李施嬅（Selena）於今年2月宣布與拍拖8年的未婚夫車崇健分手，不過二人近日雙雙參與內地真人騷《再見愛人》第五季，李施嬅更於節目內透露二人分手的原因，並坦言仍然很愛對方，但害怕會再次受情傷。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宣萱新加坡剪綵 重遇《尋秦記》雪兒
【on.cc東網專訊】無綫視后宣萱（Jessica）擔正的劇集《巨塔之后》正熱播，近日忙於為劇集宣傳之餘，亦抽空飛抵新加坡為好友的新店剪綵，期間與已淡出香港娛圈的藝人雪兒（Michelle）重遇，兩人曾合作於24年前播出的無綫劇《尋秦記》，當年宣萱飾演「烏廷芳」東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
《我們最快樂》被批詆毀香港 黃秋生反駁劇本無描述政府政策 「有對白說現今是包容的社會」｜Yahoo
由莊梅岩編劇、黃呈欣導演、黃秋生等主演的舞台劇《我們最快樂》，在今日（18日）公開發售門票前突然遭煞停。西九回覆指，近日「不少投訴」稱《我們最快樂》宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。文化體育及旅遊局亦支持和同意西九取消租場的決定。黃秋生今午發出嚴正聲明，指清楚看過劇本內容，「故事和任何政府或政策毫無描述，故無所謂宣揚對抗，亦非詆毀香港」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
愛瑪史東為新片剃光頭 舉辦特別放映會只邀請光頭觀眾
【on.cc東網專訊】奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）主演的新片《暴蜂尼亞》（BUGONIA）重拍2000年初韓國喜劇《拯救地球》（Save the Green Planet），她於片中作出犧牲剃光頭演出。而最近電影公司宣布明日（20日）將於美國洛東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
不愛Labubu，更愛Moomin
不是要引發駡戰，且絕對尊重每個人的喜好。事緣不過是在New Yorker雜誌讀到作者Jon Allsop寫了一 […] 這篇文章 不愛Labubu，更愛Moomin 最早出現於 BetterMe Magazine。好集慣 BetterMe ・ 1 天前
Taylor Swift「E人愛情哲學」示範：大方展示訂婚巨鑽，不吝嗇肯定伴侶成為「最強愛情保鮮劑」
Taylor Swift 近日推出第 12 張專輯《The Life of a Showgirl》，早前更宣佈與美式足球球星 Travis Kelce 訂婚，忙著登上各個節目宣傳時，不忘大方展示 10 卡訂婚巨鑽，就是「E人愛情哲學」的模範！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 6 天前
英國安德魯王子放棄王室頭銜
已故英女王伊利沙伯二世次子安德魯王子透過白金漢宮發表聲明,同意放棄約克公爵頭銜。安德魯在聲明中表示,經過與英王查理斯三世等王室成員商議,認為持續針對他的指控會干擾英王和王室的工作,因此他將不再使用約克公爵這個由母親授予的頭銜及其他榮譽,但仍保留王子身份,他的兩個女兒亦仍會保留公主身份。現年65歲的安德魯近年捲入一系列醜聞,其中被指曾在涉及性侵案的已故美國富商愛潑斯坦的名下豪宅,與未成年女子發生性關係,安德魯在聲明中重申堅決否認有關指控。 (BC)infocast ・ 1 天前
試當真最後一試《墨魚遊戲 2》
無論你是否喜歡《試當真》，自 2020 年 10 月 26 日啟播以來確為本地網絡生態留下無毋庸置疑的影響。今 […] The post 試當真最後一試《墨魚遊戲 2》 first appeared on OLO. 這篇文章 試當真最後一試《墨魚遊戲 2》 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
寶萊塢愛情片DDLJ連映30年 孟買戲院觀眾持續買單
（法新社孟買19日電） 印度連續上映時間最長的電影「漂洋過海愛上你」（Dilwale Dulhania Le Jayenge），明天將慶祝在同一家戲院天天放映、連續30年的紀錄。這部片已上映逾1500週，遠遠超越另一部在孟買影院連映5年的動作鉅片「烈焰」（Sholay）。法新社 ・ 22 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 17 小時前
中環華懋大廈三級火 棚架焚毀濃煙沖半空 58人疏散4人送院 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。Yahoo新聞 ・ 1 天前
楊振寧離世｜傳聞身家達18億人幣 美國發跡晚年長居北京 遺產安排掀熱議
諾貝爾物理學家楊振寧逝世，網傳其身家達18億，多年來遺產安排成謎，從愛情傳奇到科研捐贈，重構一代科學巨擘的財富人生。Yahoo財經 ・ 1 天前