MAMA頒獎禮是什麼？MIRROR、G-DRAGON最新宣布成為演出單位，11月登陸香港啟德的大型音樂盛事

各位K-pop迷請尖叫——MAMA頒獎禮終於官宣11月28至29日重返香港啟德體育園主場館！

自從2018年後香港粉絲望穿秋水，等了足足7年終於等到這場韓流巔峰盛事回歸！第二輪演出名單已公布，更見我們香港的男團MIRROR上榜！i-dle、aespa，甚至是近期新人王男團CORTIS、男女混團ALLDAY PROJECT，更不用說K-pop迷超期待的G-DRAGON也會到場，準備炸爆啟德主場館！

2025 MAMA AWARDS Presented by Visa 香港門票詳情：

日期：2025年11月28至29日

時間：18:30

地點：啟德主場館

門票開賣網站：Cityline

MAMA官方網站：按此

2025 MAMA AWARDS 演出單位：

（***為新增單位嘉賓陣容）

CHAPTER 1（11月28日）

ALPHA DRIVE ONE

BABYMONSTER

BOYNEXTDOOR

BUMSUP

ENHYPEN

Hearts2Hearts

i-dle***

IVE

MEOVV

MIRROR***

NCT WISH***

SUPER JUNIOR

TREASURE***

TWS

CHAPTER 2（11月29日）

aespa***

ALLDAY PROJECT

CORTIS

G-DRAGON***

IDID***

izna

JO1***

KickFlip

KYOKA***

RIIZE

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER***

ZEROBASEONE

MAMA頒獎禮是什麼？

MAMA大獎，是來自韓國的音樂盛事，而且這盛事不只舉行一天，而是會在幾個地區並舉行幾天，頒獎項目被受關注外，重點是會有好多話題明星會演出，2024年就有BigBang三子回歸；在2014年，陳奕迅也有參加MAMA並獻唱《浮誇》；2021年Anson Lo憑《Megahit》奪最佳新人亞洲歌手（華語地區）。

這場音樂盛會，現在由韓國CJENM舉辦。起初MAMA也不是MAMA，而是由兩項音樂頒獎禮，「KMTV歌謠大典」及「m.net 音樂錄影帶節」慢慢演變出來。「KMTV歌謠大典」由韓國音樂頻道KMTV主辦，首屆在1995年；「m.net音樂錄影帶節」則由音樂廣播頻道m.net舉辦，首屆在1999年舉辦。

到了2004年，KMTV被m.net的經營者CJ Media收購，兩大頒獎禮亦經過歲月的洗禮，在2009年，「Mnet KM音樂節」改名為「MAMA大獎（Mnet Asian Music Awards）」，並由Mnet Media獨立舉辦，通過Channel V國際頻道，在香港、日本、台灣、泰國及東南亞其他地區播放，成為韓國音樂界的盛事，也有著「韓國葛萊美獎」之稱。

