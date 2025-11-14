Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

MAMA香港2025｜啟德帝盛酒店空中酒吧推K-POP派對 聽大熱K-pop作品、暢飲韓國調酒、食韓式炸雞配自製燒烤醬

令K-POP迷狂歡的韓國年度音樂盛事「MAMA音樂頒獎典禮」將於2025 年11月28日至29日重返香港，一眾韓國頂尖偶像華麗演出，即將在啟德主場館舉行。而啟德帝盛酒店的Jin Bo Law空中酒吧為了慶祝這個盛事，即將舉辦「MAMA終極K-POP星空派對」！各位K-pop Fans除了關注MAMA，更可以在派對中享受音樂美食、盡情舞動。

按此入手MAMA終極K-POP星空派對暢飲套餐

K-pop Fans狂歡派對 韓國酒、韓國小食任食

啟德帝盛酒店空中酒吧的這場K-pop Fans大狂歡派對會在11月28及29日晚上9點至凌晨舉行！最特別是邀請了人氣DJ Hyphen現場打碟，播放連串大熱K-pop作品，大家定能聽到熟悉的歌曲，最適合同朋友一齊狂歡！

大家聽歌舞動之餘，韓式酒吧也準備了韓式美食，有香脆惹味的韓式炸雞配自製燒烤醬，韓國經典小食炒年糕、牛肉紫菜飯卷等，搭配各式韓國烈酒及調酒，胃口得到大滿足！酒店更有三小時韓國酒類無限暢飲套餐，每位僅需港幣$328，品酒狂歡，將熱烈氛圍推到最高點。

【Kpop DJ Party】MAMA 終極 K-POP 星空派對｜Jin Bo Law 空中酒吧三小時韓國酒類無限暢飲套餐

價錢：$361

價錢包括3小時韓國酒類無限暢飲套餐×1、服務費、入場費

SHOP NOW

MAMA終極K-POP星空派對

活動詳情

日期：2025 年 11 月 28 及 29 日

時間：晚上 9 時至凌晨 12 時

地址：香港啟德承啟道43號啟德帝盛酒店 15 樓 Jin Bo Law 空中酒吧

帝盛酒店空中酒吧

K-POP派對環境

啟德帝盛酒店天台酒吧Jin Bo Law

地址：香港九龍啟德承啟道43號啟德帝盛酒店15樓（地圖按此）

