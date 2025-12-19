MAMA 爭議再起！GD 為 WING 發聲 素人自學到世界前三的努力值得尊重！

在香港 MAMA 舞台上，GD 與韓國 Beatbox 冠軍 WING（金進浩，Geonho Kim）合作演出同一曲目，原本是一場跨界震撼的表演。然而官方釋出的精華片段卻刪去了 WING 的 Beatbox 開場，只留下 GD 的部分，這一舉動立刻引發網友批評，認為「不尊重每一位表演者」。GD 當天更親自對影片花絮按下 DISLIKE，事件迅速成為熱議焦點。雖然 MAMA 事後緊急補發了 WING 的完整片段，但仍難以平息民憤，許多觀眾認為官方的處理方式過於草率。

成長背景：自學成才的天才少年

PHOTO / IG@wing7ackpot

WING 出生於 1997 年，現年 28 歲。他的成長背景極具傳奇色彩，從小便透過 YouTube 自學 Beatbox，最初只是為了在比賽中勝過表哥，卻逐漸展現出天才般的節奏感與創造力。憑藉自學的毅力與獨特的音色，他一步步走向國際舞台，成為韓國 Beatbox 排名第一、世界排名第三的代表人物。他的風格以乾淨俐落的聲音線條、流暢的節奏感與舞台爆發力著稱，能夠在短短幾分鐘內以人聲構築出完整的音樂場景。

舞台成就：亞洲冠軍到世界前三

PHOTO / IG@wing7ackpot

在成就方面，WING 於 2018 年奪下亞洲 Beatbox 冠軍，正式打響名號。此後，他在 Grand Beatbox Battle 世界賽中屢獲佳績，最高排名世界第三，並持續在國際舞台亮相。他的代表作品《Dopamine》展現了對聲音層次的掌握與創新，讓他在 Beatbox 界成為備受矚目的名字。

與 GD 的合作：舞台上的純人聲震撼

PHOTO / IG@wing7ackpot

2025 年，GD 在準備「Übermensch」世界巡演時，親自邀請 WING 擔任演唱會嘉賓。這次邀請的過程本身就象徵著對 WING 的高度認可。WING 在舞台開場以升降台登場，純人聲演繹 GD 的經典曲目《Heartbreaker》，震撼全場三萬名觀眾。這場合作不僅讓 Beatbox 首度在 K-pop 巨星的演唱會中成為焦點，也象徵人聲藝術被重新看見與尊重。觀眾在現場感受到 Beatbox 的純粹力量，而 GD 更在演出後要求安可，足見他對 WING 的表演深感讚賞。

總結：打破界限的 Beatbox 傳奇

PHOTO / IG@wing7ackpot

總結來說，WING 從自學少年到世界前三的 Beatboxer，再到成為 GD 演唱會嘉賓，他的經歷展現了才華與堅持如何打破界限，讓 Beatbox 登上主流舞台。這次 MAMA 的爭議事件，更突顯了他在舞台上的重要性與不可忽視的存在。