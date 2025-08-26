拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
MAMA香港2025｜11.28-29登陸啟德主場館 一文睇清購票詳情、豪華演出陣容、入場離場/交通安排（持續更新）
韓流年度音樂盛事MAMA（Mnet Asian Music Awards）頒獎典禮終於重臨香港，今年將於11月28及29日假啟德主場館舉行！MAMA每年都讓重量級K-POP頂尖歌手及當紅偶像團體聚首出席兼表演，為粉絲們帶來震撼難忘的K-POP盛會！
MAMA時隔7年重臨香港
K-POP大型頒獎典禮MAMA時隔7年宣布重返香港舉行，選址香港現時最大表演場館啟德體育園主場館，一於11月28日及29日一連兩日唱爆啟德，相信能吸引全港K-POP狂迷入場，粉絲們不想錯過現場欣賞自家偶像及歌手演出的話，一定留意Yahoo購物專員為大家搜集的購票資訊、包括票價、發售日期及方法、座位表等詳情。
MAMA頒獎典禮流程
MAMA過往都是分開2-3日舉行，也會出現同屆頒獎禮於不同國家進行，並邀請韓國演藝圈演員及歌手們出席，頒獎及表演。例如2024年11月21-23日就分別在美國洛杉磯及日本大阪舉行，朴寶劍擔任美國場的主持人，而金泰梨擔任23日日本場的主持人，會頒發多項大獎包括年度歌手獎、年度歌曲獎、年度專輯獎、年度全球偶像等等。MAMA 2025將只在香港舉行，換言之今年所有獎項及表演都將在啟德上演，肯定星光熠熠。
豪華演出陣容引發期待
MAMA 2024最震撼的表演莫過於BIGBANG隊長G-DRAGON帶領太陽及大聲，三位成員「世紀合體」，BIGBANG三子久違7年公開演出，令全場觀眾熱血沸騰！還有Blackpink成員Rosé與Bruno Mars合力獻出全球熱播的合唱歌曲〈APT.〉的獨家現場舞台。今年BTS（防彈少年團）全員退伍，未知會否出席MAMA與ARMY們見面，兼為明年回歸熱身呢？MAMA頒獎禮上通常都會有歌手合作的跨界特別舞台，2024年李泳知與虛擬男團PLAVE合唱大受歡迎！MAMA官方將在頒獎禮前「劇透」更多重點舞台及嘉賓資訊，大家一齊拭目以待！
MAMA香港2025 | 時間
2025 年 11 月 28 日（星期五）至29日（星期六）
MAMA香港2025 | 地點
香港啟德體育園主場館
MAMA香港2025 | 購票方法
有待公布
香港啟德體育園主場館
地址：九龍啟德承啟道38號（地圖按此）
交通：港鐵啟德站或宋皇臺站，步行約10分鐘1即可到達。
