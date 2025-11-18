黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
MAMA香港2025｜啟德帝盛酒店K-POP星空Party！睇完MAMA到空中酒吧嘆3小時free-flow韓國酒
2025年年末盛事一定有香港MAMA頒獎典禮份兒！除了購票觀賞紅地毯、頒獎典禮節目外，還可以在完場後到旁邊的啟德帝盛酒店，與一眾粉絲展開K-POP星空Party，在空中酒吧嘆3小時free-flow韓國酒，每日入場只需$361，分分鐘可以使用酒店專屬安檢入口進場～
$328空中酒吧嘆3小時free-flow韓國酒
韓國年度最大型音樂盛事「2025 MAMA音樂頒獎典禮」相隔7年強勢重回歸香港，將於11月28及29日於啟德體育園主場館隆重舉行，不但有多組Kpop男女團、歌手，還有多位人氣韓國演員出席，星光熠熠！毗鄰主場館的啟德帝盛酒店Jin Bo Law空中酒吧，在MAMA頒獎典禮晚上都舉行K-POP星空派對，由9pm起開始到凌晨，人氣DJ Hyphen還會在現場打碟，播放連串大熱K-pop冠軍作品。入場人士可享用精選韓式酒吧美食，酒吧也推出3小時韓國酒類無限暢飲套餐，每位只要$328！
香港啟德帝盛酒店 - Jin Bo Law空中酒吧｜MAMA終極K-POP星空派對
價錢：$328
啟德帝盛酒店消費獲體育館專屬入口手環
早前有網民在Threads分享，入場啟德體育館睇演唱會不用排長龍過安檢，可以輕鬆經啟德帝盛酒店專屬安檢入口進場！要使用此服務當然有身份條件限制，Yahoo Travel向酒店查詢，職員稱凡是入住酒店的住客、酒店餐廳或酒吧消費，均可以向酒店check-in櫃枱或餐廳職員換領專屬入口的手環。服務並沒有最低消費，酒店住客會按預訂時的人數派發相同數量手環，而餐廳、酒吧則需要每位都有消費。換領手環後，按當日酒店及啟德體育館的現場指示到專屬安檢入口。進入到啟德體育館後，持演唱會門票或電子QR code到相關體育館入口入場就坐即可。
同時，Yahoo Travel幫大家睇過啟德帝盛酒店的房價，以MAMA 2025舉辦日期：11月28日及29日為例，以11月27日入住最平，人均$693起，其次就是28日，人均$1,778起。入住酒店除了獲得過安檢捷徑服務外，也省卻當日交通的時間，可以早到園區影相打卡，或完場立即可以休息。假如酒店住宿超出預算，也可以在香港啟德帝盛酒店食個午餐，KKday現有82折優惠，啟福樓中式午市商務2人餐人均$198，Siete Ocho午市套餐每人$197。
香港啟德帝盛酒店
11月27日至29日最平房價：$1,386起，人均$693起
按此經Trip.com預訂 按此經KIook預訂 按此經永安旅遊預訂
香港啟德帝盛酒店｜Siete Ocho午市套餐
價錢：$197起
啟福樓中式午市商務2人餐午市套餐：按此看Menu
Siete Ocho午市套餐：按此看Menu
