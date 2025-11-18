四大飲食平台網購優惠碼大放送！
MAMA 2025｜周潤發相隔10年強勢回歸 擔任頒獎嘉賓
享譽國際的香港傳奇巨星周潤發將以頒獎嘉賓身份亮相 2025MAMA AWARDS，這將是他繼 2015 年擔任 MAMA AWARDS 頒獎嘉賓後，事隔十年第二次登上全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台。
周潤發憑藉《臥虎藏龍》(榮獲奧斯卡最佳外語片)及經典鉅作《英雄本色》等代表作，被公認為全球影壇最備受尊重及認可的人氣巨星。周潤發再度受邀，充分體現 MAMA AWARDS致力於促進跨文化對話、連接全球觀眾的承諾。
2025 MAMA AWARDS 將匯聚影視音樂及娛樂領域的國際級多元陣容。全球第一 K-POP 頒獎典禮將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行，頒獎嘉賓陣容星光煜煜,周潤發將於 11 月 29日壓軸登場,早前公布的頒獎嘉賓楊紫瓊則於 11 月 28 日亮相,聯同 25 位國際級頒獎嘉賓，包括(按韓語字母順序排列):高允貞、魯尚炫、盧允瑞、朴炯植、申昇勳、辛叡恩、辛炫知、ARDEN CHO、安恩眞、安孝燮、李光洙、李到晛、李水赫、李濬榮、李浚赫、任時完、張度硏、全余贇、曺世鎬、曺柔理、曺扞決、朱智勛、車珠英、崔大勲、李惠利。
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 20 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 21 小時前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐
「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。Yahoo Style HK ・ 1 天前
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen
奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！Yahoo Style HK ・ 1 天前
木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？
今年Cocomi先發難，po出一張舊時光一家四口沙發合照，木村拓哉被三位女孩緊抱，臉上那種「被女兒包圍的幸福」笑意滿分。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
帶阿姐看世界 | 汪明荃羅家英人生中首輯婚照曝光 「不丹婚照之旅」圓家英哥心願
汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）早前（10日）出發往不丹拍攝全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，原來二人在當地其中一站行程，是穿上不丹傳統民族服裝拍攝婚紗照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北川景子找渋谷龍太救場！ 一天四雜誌封面轟炸後首爆！
11月7號這天，北川景子直接霸佔LEE、InRed、日經WOMAN、kodomoe！Japhub日本集合 ・ 21 小時前
立法會選舉2025｜仿《無間道》天台取景 鄧炳強穿皮褸演戲：四年又四年 家鄉話宣傳有下集｜Yahoo
政府全力宣傳立法會選舉，呼籲 12 月 7 日投票。繼上周有多名高官講家鄉話號召鄉親投票，昨日再有公務員應邀拍片，用上海話、台山話、四川話呼籲。此外，保安局局長鄧炳強聯同副局長卓孝業及常任秘書長李百全亦仿照《無間道》經典天台場景拍片，呼籲選民投票。鄧炳強在片中說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屈啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細」，「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多」。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
蔡思貝曾奪視后惹負評 近年曝光率下降改開演唱會搵真銀
蔡思貝於2013年奪得香港小姐亞軍，隨即獲TVB力捧，被安排拍攝《八卦神探》、《衝線》、《純熟意外》和《味想天開》等多部劇集，2020年憑劇集《踩過界II》「癲姐」奪得視后寶座。不過，唔少觀眾覺得蔡思貝演技尚未成熟，亦多次被傳與劇中男演員如張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城甚至王浩信傳出緋聞，對其形象抱持負面看法，更湧到TVB高層樂易玲小紅書留言叫樂易玲唔好再搵蔡思貝拍劇。蔡思貝近年於TVB曝光率大幅下降，自2023年拍攝《飛常日誌》後就未有再拍新劇，僅客串拍攝周星馳電影《少林女足》。有傳蔡思貝疑似被TVB「雪藏」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
小松菜奈曾是GD的緋聞女友，最後在25歲情歸菅田將暉，也許「平凡浪漫」是他們的甜蜜愛情哲學
小松菜奈與菅田將暉，這對日本娛樂圈的明星夫妻，自從於2021年11月突然宣布婚訊之後，一直保持低調，對外人鮮少透露婚後生活，連二人育有一名孩子的性別都未曾公開過。然而最近，菅田將暉在佐藤健的Youtube影片中提及了婚後生活，他表示自己為了小松菜奈，開始學煮飯。平日最常準備的是烤魚、味噌湯和白飯。看似簡單，卻承載著他對家庭與愛人的細心。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
方力申SHOW UP音樂會｜方力申挑戰跳唱 公開愛女名字盼湊成「FAMILY」
《方力申SHOW UP音樂會2025澳門站》日前（15日）圓滿舉行。事隔17年再度舉行個人音樂會，方力申不僅化身跳唱歌手，更邀請了相識多年、卻從未一起唱過K的胡定欣擔任嘉賓Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳曉華自爆入行6年先賺到錢養家 曾後悔入行面對負評匿公司廁所喊
2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）近日接受商業電台雷霆881《星光背後》訪問，與主持梁泰來自爆成長歷程Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
演藝圈最甜夫妻檔！周杰倫、昆凌極光下牽手畫面太夢幻 網讚：這才是真愛樣本！
她還寫下：「牽手看一場極光，昨晚追極光成功啦，還順便收穫一些小流星，Lucky！」短短幾句就讓粉絲被閃到不行，直呼「這畫面根本偶像劇結尾」。其實兩人婚後感情始終甜蜜穩定，從世界各地的旅行合照，到彼此生日時的貼心互動，幾乎年年都被網友列為「模範夫妻代表」！周杰倫...styletc ・ 19 小時前
舒淇自謙「跟美沾不上邊」，給女孩關於「容貌焦慮」的想法：再漂亮的女生如果沒有內容，遲早會變得空洞
舒淇在近期的曝光率相當高，很多人都說她是「女神」，但這位「女神」卻沒有覺得自己是漂亮的一群，反而說自己「跟美沾不上邊」。也許，現在大眾對於美的定義都有不同的想法，以往的標誌，現在可能要搭配個人才華魅力才會讓自己發光，成為「女神」。在這個充滿「容貌焦慮」的世代，在面對此問題而感到疑惑時，也許可以聽聽舒淇這番話。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
新聞女王2 劇情︳佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒
佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒Yahoo 娛樂圈 ・ 18 分鐘前
「魔法壞女巫2」新加坡首映 澳洲網紅強摟亞莉安娜被判入獄9天
（法新社新加坡17日電） 澳洲網紅溫·強生（Johnson Wen，音譯）上週在新加坡舉行的好萊塢電影「魔法壞女巫：第二部」亞洲首映會上，強摟美國歌手兼影星亞莉安娜，引發一陣騷動，新加坡法院今天判處他入獄9天。新加坡法官今天依公共滋擾罪，判處溫·強生入獄9天。法新社 ・ 17 小時前
明日台灣開騷 中島美嘉潮著《NANA》聯乘系列
【on.cc東網專訊】日本漫畫家矢澤愛筆下名作《NANA》，最近與英國服裝品牌合作推出聯乘系列，引來全城瘋搶。曾演真人版電影《NANA 世上的另一個我》的日本女歌手中島美嘉，亦爭住著上身示範。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
湯姆克魯斯獲奧斯卡終身成就獎 生涯首座小金人到手
（法新社洛杉磯16日電） 美國影星湯姆克魯斯今天晚間獲頒奧斯卡終身成就獎，終於在他長達40多年的演藝生涯迎來首座小金人，並接受好萊塢眾星起立鼓掌致敬。奧斯卡終身成就獎每年由美國影藝學院（AMPAS）頒發，旨在表彰影壇傳奇人物的生涯成就及他們對電影產業的貢獻。法新社 ・ 16 小時前
相隔22年再有港產動畫入圍有「動畫界奧斯卡」！《世外》將命運、執念、轉世等概念形象化 動畫技術眼前一亮｜影評
近期似乎動畫電影市場比真人電影更強，如像《鬼滅之刃劇場版無限城篇》與《鏈鋸人劇場版蕾潔篇》通通創下票房紀錄，不獨是香港，就連外國都叫好叫座，為積弱的戲院市場打下了強心針，而香港代表《世外》亦成了近期又一話題之作。劇情不乏大型的視覺效果，複雜的構圖與動作場面，完全是為大銀幕而生的作品。劇情不禁想起另一部同為香港動畫的經典《小倩》，同是談及跨越人間鬼界的議題，惟《世外》牽涉的世界觀更龐大、背後所談及的命運議題既具反思性也不乏感動位，非為單純賣弄技術之作。本片縱未至如外間所言的「神作」、過程偶有沙石，仍是值得入場支持之作。香港動畫電影《世外》是繼2003《麥兜故事》後，相隔22年再次有港產動畫入圍有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展2025「午夜特別場」單元，獲得國際認可，讓香港作品再次走向國際舞台。Yahoo Movies HK ・ 17 分鐘前
傳Labubu登大銀幕 Sony Pictures已取電影版權
外媒報道，Sony Pictures於上周簽署協議，將開發Labubu為主角的電影，目前該項目尚處於早期開發階段，真人電影抑或是動畫電影則尚未確定。 據悉，Sony Pictures已取Labubu的電影版權，目標是製作一部電影，若取得成功，有望能打造一個電影系列。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前