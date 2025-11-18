MAMA 2025｜周潤發相隔10年強勢回歸 擔任頒獎嘉賓

享譽國際的香港傳奇巨星周潤發將以頒獎嘉賓身份亮相 2025MAMA AWARDS，這將是他繼 2015 年擔任 MAMA AWARDS 頒獎嘉賓後，事隔十年第二次登上全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台。

周潤發憑藉《臥虎藏龍》(榮獲奧斯卡最佳外語片)及經典鉅作《英雄本色》等代表作，被公認為全球影壇最備受尊重及認可的人氣巨星。周潤發再度受邀，充分體現 MAMA AWARDS致力於促進跨文化對話、連接全球觀眾的承諾。

2025 MAMA AWARDS 將匯聚影視音樂及娛樂領域的國際級多元陣容。全球第一 K-POP 頒獎典禮將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行，頒獎嘉賓陣容星光煜煜,周潤發將於 11 月 29日壓軸登場,早前公布的頒獎嘉賓楊紫瓊則於 11 月 28 日亮相,聯同 25 位國際級頒獎嘉賓，包括(按韓語字母順序排列):高允貞、魯尚炫、盧允瑞、朴炯植、申昇勳、辛叡恩、辛炫知、ARDEN CHO、安恩眞、安孝燮、李光洙、李到晛、李水赫、李濬榮、李浚赫、任時完、張度硏、全余贇、曺世鎬、曺柔理、曺扞決、朱智勛、車珠英、崔大勲、李惠利。