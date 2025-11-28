宏福苑五級火 大埔人集萬人力量送暖
MAMA 2025｜官方取消紅地氈環節 以「支持香港」作為活動主調（附直播連結）
大埔宏福苑大火持續兩日，造成多人死傷。今明兩日（28-29日）舉行的MAMA頒獎禮將繼續舉行，港產男團MIRROR宣布因火災不會出席頒獎禮。官方亦宣布將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量，並調整各項表演環節，例如於活動上舉行默哀儀式，及作出捐款支持受影響家庭，表示：「希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。」
網上直播
MAMA2025將於設有直播，於今明兩日晚上7時起到Mnet K-POP官方YouTube頻道觀看直播。
LINEUP
早前網上曾瘋傳周潤發及楊紫瓊並不會出席MAMA2025，不過昨晚（27日）MAMA官方發布聲明交代時並沒有提及相關消息。人氣男團則於昨晚公布「鑒於大埔宏福苑不幸的火災事故，團隊帶着沉重心情慎重考慮後，決定MIRROR將不會參與MAMA頒獎典禮2025演出。」
MAMA2025｜官方發聲明未有回應楊紫瓊周潤發會否出席 加入默哀儀式兼捐款：希望演出能帶來力量
MAMA2025｜MIRROR宣布因大埔火災不會參與頒獎典禮 主辦方取消紅地氈環節
大埔宏福苑昨日發生嚴重火災，造成嚴重傷亡，火災至今仍未完全救熄。原定明日（28日）舉行的韓國音樂頒獎典禮MAMA會否舉行引起關注，今日一度傳出周潤發及楊紫瓊將缺席，不過，MAMA官方其後發聲明表示頒獎禮將繼續進行，未有提及周潤發及楊紫瓊會否缺席。晚上約11時，MakerVille於社交平台發文，宣布原定有份演出的MIRROR因大埔火災， 決定缺席頒獎禮。聲明如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
宏福苑火災 | 楊千嬅演唱會宣布如期舉行 捐贈首場收益及周邊產品所有盈利
楊千嬅本周六開始舉行一連六場演唱會，但就周三晚發生大埔宏福苑五級大火事故，決定將演唱會首場及周邊產品所有盈利撥捐東華三院，更呼籲圈中友好與歌迷Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
Gin Lee李幸倪演唱會2026丨門票延期開售 即睇搶飛攻略、票價、座位表
Gin Lee李幸倪相隔八年，明年再在紅館開Show，2月舉行一連兩場《READY FOR》演唱會！演唱會門票幾於12月1日起進行優先購票，以及於12月11公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 天前
JACE陳凱詠演唱會2026丨延遲公開售票 年初二、三紅館開Show 即睇搶飛攻略、票價、座位表
《JACE WORLD》紅館演唱會門票將於11月21日中午12時進行優先訂票，並在11月28日於 URBTIX 城市售票網公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 週前
C朗賀小葡軍首捧世少盃
【Now Sports】葡萄牙U17周四奪得國家史上首座世少盃冠軍，基斯坦奴朗拿度也發帖祝賀。這場世少盃決賽對奧地利，葡萄牙靠安尼斯奧卡巴奧在上半場32分鐘一箭定江山，以1:0勝出成為冠軍，而這名賓菲加的青訓產品，在本屆賽事有7球進帳，但仍在神射手獎項的爭奪中，輸給對面射入8球的進攻中場慕沙。至於卡巴奧隊友米迪，則贏得象徵賽事最佳球員的金球獎。這是葡萄牙首次捧走世少盃，而這支U17梯隊今年6月也在U17歐國盃封王，今年可謂雙喜臨門。基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）也替他們感到驕傲，出帖祝賀：「巨人們！祝賀你們，世界冠軍！」值得一提，C朗長子小C朗過去已先後入選U15和U16梯隊，未來預計也將入選U17。今屆世少盃也創了另一項歷史，就是首次冠亞季軍都是歐洲球隊奪得，季軍戰由意大利在互射12碼中以4:2氣走巴西。now.com 體育 ・ 46 分鐘前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級火災｜死者家屬辨認遺物後神情哀傷 消防指遇難者主要在宏昌閣及宏泰閣找到(李昌峻報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成94人死亡、76人受傷。 清晨時分，其中一棟有單位死灰復燃，火舌向上冒出，單位火光熊熊。一小時後，燃燒範圍繼續擴大，冒出大量濃煙，消防繼續在現場灑水。大火發生超過一日半，七座大廈受波及，外牆熏黑，棚架被燒毀，綠色圍網只剩下小部分。有消防員進入單位，視察燒毀情況。早上有消防員受傷清醒，要由擔架床送走，多輛黑箱車陸續將遺體運走。有死傷者家屬繼續到社區會堂辨認遺物，現場圍起警戒線，有警員駐守維持秩序。不少家屬在完成辨認程序後離場，神情哀傷。消防指，死傷者主要在火勢比較猛烈的宏昌閣及宏泰閣找到，被問到大廈外牆維修工程用到的發泡膠及圍網等有否阻礙滅火。消防處副處長(行動)陳慶勇：「行動上的阻礙就沒有，但我們初步看火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關，但實際是否這個情況，都要留待火警調查的同事去做一個調查才能確定。」消防稱會成立火警調查小組調查事件成因，包括消防系統是否有效操作，之後才知道何時可以讓居民回家。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
失聯者家屬透過相片認屍 場外多人守候 有人哭成淚人需攙扶離去
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火截至今早(28日)共造成至少94人死亡。相關部門開放廣福社區會堂予失聯者家屬嘗試透過相片認屍，大批居民在場外守候，有職員事前提醒家屬要有心理準備，部分遺體照片或令人不安。場內有臨床心理學家支援，有家屬分批入場，惟部分人士離開on.cc 東網 ・ 4 小時前
香港宏福苑大火94死76傷 仍有逾百人失蹤
（法新社香港28日電） 香港新界大埔宏福苑26日發生香港數十年來最嚴重的火災，當局今天表示，死亡人數增至94人，火勢幾乎完全撲滅，救援人員正在被燒毀的高樓中搜尋逾百名失蹤者。然而，死亡人數可能還會上升，香港行政長官李家超昨天清晨表示，有279人仍然下落不明。法新社 ・ 5 小時前
宏福苑五級火︱廉署成立專案小組調查 大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 1 天前
海俊傑太太莫家慈傳病逝 曾落淚籌換肝醫藥費 獲郭富城等圈中人伸出援手
1994年新秀冠軍海俊傑早前拍片，聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 1 天前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
正處理遇難者遺體 警︰聯法醫科做辨認程序
大埔宏福苑大火逾百人死傷慘劇，涉及死者人數眾多。警方指，處理遇難者遺體工作仍在進行，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。 另外，部分遺體已移至沙田富山殮房，家屬昨到殮房認屍，包括駐守沙田消防局殉職消防員何偉豪，其家屬昨在消防處福利組及心理服務組人員陪同下到殮房處理相關手續。消息指，何偉豪與拍拖十年的女友原am730 ・ 11 小時前
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕
這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註Fortune Insight ・ 4 小時前
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔
【Yahoo新聞報道】宏福苑發生五級大火，根據法團文件，宏福苑屋苑既屋苑綜合保險屬於中國太平承保財產全險(Property All Risks)，賠款總上限或是港幣20億元。根據宏福苑業主立案法團公開文件，2024年11月第7次全體委員會議記錄，及12月的第8次全體委員會議記錄，均顯示宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平承保，原因是中國太平是唯一有提供報價保險公司，其餘9間保險公司都沒有回覆或無意報價。Yahoo新聞 ・ 18 小時前