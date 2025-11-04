雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
MAMA 2025｜宣布星級頒獎嘉賓陣容 高允貞、朴炯植、李到晛齊齊現身
高允貞、魯尚炫、盧允瑞、朴炯植、申昇勳、辛叡恩、辛炫知、ARDEN CHO、安恩眞、安孝燮、李光洙、李到晛、李水赫、李濬榮、李浚赫、任時完、張度硏、全余贇、 曺世鎬、曺柔理、曺扞決、朱智勛、車珠英、崔大勲、李惠利
2025 MAMA AWARDS 宣布星級頒獎嘉賓陣容，雲集演員、音樂人、綜藝節目表演者及新晉藝人。他們屆時將匯聚一堂，登上於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行的全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台，表彰 2025 年的音樂成就。2025 MAMA AWARDS 在原有陣容強勁的表演嘉賓和主持人上，帶來更震撼的電影、電視、音樂和娛樂界傑出人物。
2025 MAMA AWARDS 延續邀請具有全球影響力的傑出人物擔任頒獎嘉賓的傳統，包括（按韓語字母順序排列）：高允貞、魯尚炫、盧允瑞、朴炯植、申昇勳、辛叡恩、辛炫知、ARDEN CHO、安恩眞、安孝燮、李光洙、李到晛、李水赫、李濬榮、李浚赫、任時完、張度硏、全余贇、曺世鎬、曺柔理、曺扞決、朱智勛、車珠英、崔大勲、李惠利。
今屆頒獎嘉賓陣容橫跨韓國娛樂圈多個領域，包括將韓劇推向國際的演員、活躍於各大綜藝的主持人，以及資深的 K-POP 表演者。他們將一同表彰令 2025 年成為 K-POP 歷史上難忘一年的音樂成就。
