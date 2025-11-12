容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
MAMA 2025｜楊紫瓊驚喜現身頒獎禮 《獵魔女團》Saja Boys 與 HUNTR/X 舞台上再對決
奧斯卡 「最佳女主角」 楊紫瓊擔任頒獎嘉賓；與 Netflix 動畫《 Kpop 獵魔女團》 跨界合作； Mnet Plus 4K直播；及不容錯過的精彩演出，僅於全球第一 K - POP 頒 獎典禮 呈獻
2025 MAMA AWARDS 將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行，匯聚不同風格及界別的藝人。奧斯卡「最佳女主角」楊紫瓊將出席 2025 MAMA AWARDS 並擔任頒獎嘉賓。她今次與 K-POP偶像一同亮相，正好以其成為全球文化象徵的旅程，呼應 K-POP 在全球崛起的現象。
2025 MAMA AWARDS 將首次透過 Mnet Plus 進行全球 4K 直播，帶來更優質的視覺效果與更廣闊的觀賞角度。部分環節更將加入現場樂隊演出，提升現場觀賞體驗。
2025 MAMA AWARDS 以「HEAR MY ROAR: UH-HEUNG」為主題，概念呼應了老虎的吼叫，而老虎一直以來都是韓國力量和精神的象徵，同時展現音樂跨越界限、凝聚不同文化、表達真我的力量，以此展現韓國獨有的充滿喜悅與激情精神吸引全球樂迷，並透過 MAMA AWARDS 標誌性與代表性的舞台呈現。
THEME STAGE 是 2025 MAMA AWARDS 的開場表演。CHAPTER 1 的 THEME STAGE 將由主持人 PARK BO GUM （朴寶劍）聯同 BOYNEXTDOOR、BUMSUP、CORTIS 及 TREASURE 一同登場，以全新方式詮釋韓國傳統歌曲「Kwaejina Ching Ching」，透過多元音樂風格的合作，將韓國獨有的充滿喜悅與激情精神「HEUNG」以 K-POP 風格重新演繹。CHAPTER 2 的 THEMESTAGE 將由首次主持 MAMA AWARDS 的 KIM HYE SOO （金憓秀）與 Stray Kids 成員 Felix 一同 帶 來 特 別 開 場 表 演 ， 隨 後 由 ZEROBASEONE 成 員 SUNG HAN BIN 及 曾 在 Mnet 節 目《WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER》中為觀眾留下深刻印象的 KYOKA 帶來獨家演出。2025 MAMA AWARDS 更將帶來突破演出，與 Netflix 動畫《Kpop 獵魔女團》攜手合作，把電影中 Saja Boys 與 HUNTR/X 之間的高潮對決從銀幕搬上舞台。
其他精彩演出更包括：全球 K-POP 新人組合 ALPHA DRIVE ONE 首次登上 MAMA AWARDS 舞台；資深 K-POP 男團 Super Junior 以特別演出慶祝出道 20 周年；全球 K-POP 偶像組合 StrayKids 首次公開演唱其即將發行專輯中的新曲。全球第一 K-POP 頒獎典禮將為觀眾帶來更多驚喜演出。
