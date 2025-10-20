三號風球至少維持至周二下午 6 時
MAMA 2025｜第二輪表演陣容出爐 GD再登MAMA舞台 MIRROR將全員現身
G-DRAGON｜aespa｜IDID｜i-dle｜JO1｜KYOKA｜NCT WISH｜TOMORROW X TOGETHER｜TREASURE｜MIRROR
2025 MAMA AWARDS第二輪表演陣容，加入更多 K-POP 偶像歌手及香港男團組合，呈現更震撼演出。全球第一 K-POP 頒獎典禮將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行。
第二輪表演陣容包括：K-POP 巨星 G-DRAGON；新晉偶像 aespa、IDID、i-dle、JO1、KYOKA、
NCT WISH、TOMORROW X TOGETHER、TREASURE；及香港男團組合 MIRROR。2025
MAMA AWARDS 更新表演嘉賓名單如下（按字母順序排列 / 新增表演嘉賓以粗體顯示）：
2025 MAMA AWARDS CHAPTER 1 （11 月 28 日）
● ALPHA DRIVE ONE
● BABYMONSTER
● BOYNEXTDOOR
● BUMSUP
● ENHYPEN
● Hearts2Hearts
● i-dle
● IVE
● MEOVV
● MIRROR
● NCT WISH
● SUPER JUNIOR
● TREASURE
● TWS
2025 MAMA AWARDS CHAPTER 2 （11 月 29 日）
● aespa
● ALLDAY PROJECT
● CORTIS
● G-DRAGON
● IDID
● izna
● JO1
● KickFlip
● KYOKA● RIIZE
● Stray Kids
● TOMORROW X TOGETHER
● ZEROBASEONE
有關 2025 MAMA AWARDS
全球第一的 K-POP 頒獎典禮以「HEUNG」為主題，展現韓國獨有的充滿喜悅與激情精神，吸引全球樂迷，其概念口號「UH-HEUNG」呼應了老虎的吼叫，而老虎一直以來都是韓國力量和精神的象徵，同時展現音樂跨越界限、凝聚不同文化、表達真我的力量。
MAMA AWARDS 自 2018 年以來首次重返香港。香港是舉辦 MAMA AWARDS 次數最多的城市，自 2012 年至 2018 年連續七年舉辦此頒獎典禮。為期兩天的 2025 MAMA AWARDS 將於 11 月28 日起首次在香港啟德體育園的啟德體育場舉行。2025 MAMA AWARDS 由 CJ ENM 與寰亞娛樂有限公司聯合主辦，尚典娛樂集團有限公司承辦，並由 Visa 連續第二年擔任冠名贊助。2025 MAMA AWARDS 為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目。
一般售票將於 10 月 20 日上午 10 時（香港時間）起開賣，售票平台包括：Cityline、 大麥網、Trip.com 以及 Qoo10。
