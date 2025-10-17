焦點

葉念琛出PO欲尋20年前「翻版阿嬌」

MAMA 2025｜11月28-29香港舉行 首輪出演名單出爐 各大獎項入圍名單一覽

2025 MAMA AWARDS首輪出演陣容｜ALPHA DRIVE ONE｜BABYMONSTER｜BOYNEXTDOOR｜BUMSUP｜ENHYPEN｜Hearts2Hearts｜IVE｜MEOVV｜SUPER JUNIOR｜TWS｜ALL DAY PROJECT｜CORTIS｜

2025 MAMA AWARDS首輪表演陣容今日（17日）出爐，涵蓋資深偶像與實力新人，呈現豐富多元的 K-POP 演出。全球第一 K-POP 頒獎典禮將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行。

首輪確認表演嘉賓名單如下（按字母順序排列）：

2025 MAMA AWARDS CHAPTER 1 11 28 日）

● ALPHA DRIVE ONE

● BABYMONSTER

● BOYNEXTDOOR

● BUMSUP

● ENHYPEN

● Hearts2Hearts

● IVE

● MEOVV

● SUPER JUNIOR

● TWS

2025 MAMA AWARDS CHAPTER 2 11 29 日）

● ALL DAY PROJECT

● CORTIS

● KickFlip

● izna

● Stray Kids

● RIIZE

● ZEROBASEONE

更多 表演 嘉賓有待 公布。

全球第一的 K-POP 頒獎典禮以「HEUNG」為主題，展現韓國獨有的充滿喜悅與激情精神，吸引全球樂迷，其概念口號「UH-HEUNG」呼應了老虎的吼叫，而老虎一直以來都是韓國力量和精神的象徵，同時展現音樂跨越界限、凝聚不同文化、表達真我的力量。

2025 MAMA AWARDS 自 2018 年以來首次重返香港。香港是舉辦 MAMA AWARDS 次數最多的城市，自 2012 年至 2018 年連續七年舉辦此頒獎典禮。為期兩天的 2025 MAMA AWARDS 將於11 月 28 日起首次在香港啟德體育園的啟德體育場舉行。2025 MAMA AWARDS 由 CJ ENM 與寰亞娛樂有限公司聯合主辦，尚典娛樂集團有限公司承辦。

2025 MAMA AWARDS 的 FANS’ CHOICE 1st VOTE 將於 10 月 16 日至 26 日（韓國時間）進行，並將根據結果選出 FANS’ CHOICE MALE FANS’ CHOICE FEMALE 兩個類別的最終入圍名單。FANS’ CHOICE 2nd VOTE 和 VISA FANS’ CHOICE OF THE YEAR 投票將於 10 月 30 日（韓國時間）起進行。粉絲可以透過全球 K-POP 內容平台 Mnet Plus 和 X 進行投票。MAMAAWARDS 每年持續反映全球 K-POP 潮流和粉絲心聲。

粉絲可於 Mnet Plus 平台上查詢完整名單，包括： VISA ARTIST OF THE YEAR VISA SONG OF THE YEAR VISA ALBUM OF THE YEAR MUSIC VISIONARY OF THE YEAR，以及FANS’ CHOICE MALE FANS’ CHOICE FEMALE。本年入圍名單如下（按字母順序排列）：

BEST NEW ARTIST

AHOF

ALLDAY PROJECT

Baby DONT Cry

CLOSE YOUR EYES

CORTIS

Heart2Hearts

IDID

izna

KickFlip

KiiiKiii

BEST MALE ARTIST
MARK

BAEKHYUN

Jin

G-DRAGON

j-hope

BEST FEMALE ARTIST

YUQI

JENNIE

JISOO

TAEYEON

ROSÉ

BEST MALE GROUP

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

BOYNEXTDOOR

ENHYPEN

RIIZE

Stray Kids

ZEROBASEONE

BEST FEMALE GROUP

aespa

BABYMONSTER

i-dle

IVE

LE SSERAFIM

TWICE

BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO

MARK - 1999

KEY - HUNTER

G-DRAGON - TOO BAD (feat. Anderson .Paak)

j-hope - MONA LISA

KAI - Wait On Me

BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE SOLO

DAYOUNG - body

MINNIE - HER

JENNIE - like JENNIE

JISOO - earthquake

KARINA (aespa) - UP
BEST DANCE PERFORMANCE MALE GROUP

SEVENTEEN - THUNDER

BOYNEXTDOOR - IF I SAY, I LOVE YOU

NCT DREAM - When I'm With You

NCT WISH - poppop

PLAVE - Dash

RIIZE - Fly Up

TWS - Countdown!

BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP

ILLIT - Cherish (My Love)

aespa - Whiplash

BABYMONSTER - DRIP

BLACKPINK - JUMP

IVE - REBEL HEART

LE SSERAFIM - HOT

BEST VOCAL PERFORMANCE SOLO

DOYOUNG - Memory

Roy Kim - If You Ask Me What Love Is

LEE MU JIN - Coming Of Age Story

TAEYEON - Letter To Myself

ROSÉ - toxic till the end

BEST VOCAL PERFORMANCE GROUP

DAVICHI - Stitching

HIGHLIGHT - Endless Ending

MEOVV - DROP TOP

TREASURE - YELLOW

ZEROBASEONE - Doctor! Doctor!

BEST BAND PERFORMANCE

N.Flying - Everlasting

CNBLUE - A Sleepless Night

DAY6 - Maybe Tomorrow

QWER- Dear

Xdinary Heroes - Beautiful Life

BEST RAP & HIP HOP PERFORMANCE

HAON - Skrr (Feat. GISELLE of aespa)

Dynamicduo & GUMMY - Take Care

BIG Naughty - MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)

pH-1 - Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)

TABLO & RM - Stop The Rain (TABLO X RM)

BEST COLLABORATION

MARK - Fraktsiya (Feat. Lee Young Ji)

JENNIE & Doechii - ExtraL (Feat. Doechii)

G-DRAGON - TOO BAD (feat. Anderson .Paak)

ROSÉ , Bruno Mars - APT.

V & Park Hyo Shin - Winter Ahead (With Park Hyo Shin)

BEST OST

Park Hyo Shin - HERO (From the Film "Firefighters") (Firefighters OST)

TOMORROW X TOGETHER - When the Day Comes (Resident Playbook OST)

BOYNEXTDOOR - Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)

HUNTR/X - Golden (Netflix - KPop Demon Hunters OST)

Saja Boys - Soda Pop (Netflix - KPop Demon Hunters OST)

BEST MUSIC VIDEO

LEE CHANHYUK - Vivid LaLa Love

JENNIE - ZEN

aespa - Dirty Work

ALLDAY PROJECT - FAMOUS

BLACKPINK - JUMP

BEST CHOREOGRAPHY

JENNIE - like JENNIE

aespa - Whiplash

ALLDAY PROJECT - WICKED

CORTIS - GO!

G-DRAGON - TOO BAD (feat. Anderson .Paak)

