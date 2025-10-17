葉念琛出PO欲尋20年前「翻版阿嬌」
MAMA 2025｜11月28-29香港舉行 首輪出演名單出爐 各大獎項入圍名單一覽
2025 MAMA AWARDS首輪出演陣容｜ALPHA DRIVE ONE｜BABYMONSTER｜BOYNEXTDOOR｜BUMSUP｜ENHYPEN｜Hearts2Hearts｜IVE｜MEOVV｜SUPER JUNIOR｜TWS｜ALL DAY PROJECT｜CORTIS｜
2025 MAMA AWARDS首輪表演陣容今日（17日）出爐，涵蓋資深偶像與實力新人，呈現豐富多元的 K-POP 演出。全球第一 K-POP 頒獎典禮將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行。
首輪確認表演嘉賓名單如下（按字母順序排列）：
2025 MAMA AWARDS CHAPTER 1 （11 月 28 日）
● ALPHA DRIVE ONE
● BABYMONSTER
● BOYNEXTDOOR
● BUMSUP
● ENHYPEN
● Hearts2Hearts
● IVE
● MEOVV
● SUPER JUNIOR
● TWS
2025 MAMA AWARDS CHAPTER 2 （11 月 29 日）
● ALL DAY PROJECT
● CORTIS
● KickFlip
● izna
● Stray Kids
● RIIZE
● ZEROBASEONE
更多 表演 嘉賓有待 公布。
全球第一的 K-POP 頒獎典禮以「HEUNG」為主題，展現韓國獨有的充滿喜悅與激情精神，吸引全球樂迷，其概念口號「UH-HEUNG」呼應了老虎的吼叫，而老虎一直以來都是韓國力量和精神的象徵，同時展現音樂跨越界限、凝聚不同文化、表達真我的力量。
2025 MAMA AWARDS 自 2018 年以來首次重返香港。香港是舉辦 MAMA AWARDS 次數最多的城市，自 2012 年至 2018 年連續七年舉辦此頒獎典禮。為期兩天的 2025 MAMA AWARDS 將於11 月 28 日起首次在香港啟德體育園的啟德體育場舉行。2025 MAMA AWARDS 由 CJ ENM 與寰亞娛樂有限公司聯合主辦，尚典娛樂集團有限公司承辦。
2025 MAMA AWARDS 的 FANS’ CHOICE 1st VOTE 將於 10 月 16 日至 26 日（韓國時間）進行，並將根據結果選出 FANS’ CHOICE MALE 和 FANS’ CHOICE FEMALE 兩個類別的最終入圍名單。FANS’ CHOICE 2nd VOTE 和 VISA FANS’ CHOICE OF THE YEAR 投票將於 10 月 30 日（韓國時間）起進行。粉絲可以透過全球 K-POP 內容平台 Mnet Plus 和 X 進行投票。MAMAAWARDS 每年持續反映全球 K-POP 潮流和粉絲心聲。
粉絲可於 Mnet Plus 平台上查詢完整名單，包括： VISA ARTIST OF THE YEAR、 VISA SONG OF THE YEAR、 VISA ALBUM OF THE YEAR、 MUSIC VISIONARY OF THE YEAR，以及FANS’ CHOICE MALE 與 FANS’ CHOICE FEMALE。本年入圍名單如下（按字母順序排列）：
BEST NEW ARTIST
AHOF
ALLDAY PROJECT
Baby DONT Cry
CLOSE YOUR EYES
CORTIS
Heart2Hearts
IDID
izna
KickFlip
KiiiKiii
BEST MALE ARTIST
MARK
BAEKHYUN
Jin
G-DRAGON
j-hope
BEST FEMALE ARTIST
YUQI
JENNIE
JISOO
TAEYEON
ROSÉ
BEST MALE GROUP
SEVENTEEN
TOMORROW X TOGETHER
BOYNEXTDOOR
ENHYPEN
RIIZE
Stray Kids
ZEROBASEONE
BEST FEMALE GROUP
aespa
BABYMONSTER
i-dle
IVE
LE SSERAFIM
TWICE
BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO
MARK - 1999
KEY - HUNTER
G-DRAGON - TOO BAD (feat. Anderson .Paak)
j-hope - MONA LISA
KAI - Wait On Me
BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE SOLO
DAYOUNG - body
MINNIE - HER
JENNIE - like JENNIE
JISOO - earthquake
KARINA (aespa) - UP
BEST DANCE PERFORMANCE MALE GROUP
SEVENTEEN - THUNDER
BOYNEXTDOOR - IF I SAY, I LOVE YOU
NCT DREAM - When I'm With You
NCT WISH - poppop
PLAVE - Dash
RIIZE - Fly Up
TWS - Countdown!
BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP
ILLIT - Cherish (My Love)
aespa - Whiplash
BABYMONSTER - DRIP
BLACKPINK - JUMP
IVE - REBEL HEART
LE SSERAFIM - HOT
BEST VOCAL PERFORMANCE SOLO
DOYOUNG - Memory
Roy Kim - If You Ask Me What Love Is
LEE MU JIN - Coming Of Age Story
TAEYEON - Letter To Myself
ROSÉ - toxic till the end
BEST VOCAL PERFORMANCE GROUP
DAVICHI - Stitching
HIGHLIGHT - Endless Ending
MEOVV - DROP TOP
TREASURE - YELLOW
ZEROBASEONE - Doctor! Doctor!
BEST BAND PERFORMANCE
N.Flying - Everlasting
CNBLUE - A Sleepless Night
DAY6 - Maybe Tomorrow
QWER- Dear
Xdinary Heroes - Beautiful Life
BEST RAP & HIP HOP PERFORMANCE
HAON - Skrr (Feat. GISELLE of aespa)
Dynamicduo & GUMMY - Take Care
BIG Naughty - MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)
pH-1 - Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)
TABLO & RM - Stop The Rain (TABLO X RM)
BEST COLLABORATION
MARK - Fraktsiya (Feat. Lee Young Ji)
JENNIE & Doechii - ExtraL (Feat. Doechii)
G-DRAGON - TOO BAD (feat. Anderson .Paak)
ROSÉ , Bruno Mars - APT.
V & Park Hyo Shin - Winter Ahead (With Park Hyo Shin)
BEST OST
Park Hyo Shin - HERO (From the Film "Firefighters") (Firefighters OST)
TOMORROW X TOGETHER - When the Day Comes (Resident Playbook OST)
BOYNEXTDOOR - Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)
HUNTR/X - Golden (Netflix - KPop Demon Hunters OST)
Saja Boys - Soda Pop (Netflix - KPop Demon Hunters OST)
BEST MUSIC VIDEO
LEE CHANHYUK - Vivid LaLa Love
JENNIE - ZEN
aespa - Dirty Work
ALLDAY PROJECT - FAMOUS
BLACKPINK - JUMP
BEST CHOREOGRAPHY
JENNIE - like JENNIE
aespa - Whiplash
ALLDAY PROJECT - WICKED
CORTIS - GO!
G-DRAGON - TOO BAD (feat. Anderson .Paak)
