MAMA 2025｜BABYMONSTER化身《獵魔女團》對決新生代男團組成Saja Boys

MAMA2025｜BABYMONSTER化身《獵魔女團》對決新生代男團Saja Boys

2025 MAMA AWARDS 進入最後倒數,全球第一 K-POP 頒獎典禮公布強大 K-POP 藝人陣容,將電影中 HUNTR/X 與 Saja Boys 之間的高潮對決從銀幕搬上舞台。

這場吸引全球 Netflix 觀眾的精彩對決將由 K-POP 最具活力的藝人,在 MAMA AWARDS 標誌性 WONDER STAGE 重現。

BABYMONSTER 成員 PHARITA、AHYEON 和 RORA 將化身 HUNTR/X,憑藉她們強大的舞台表現力和個人魅力,三位成員將把 HUNTR/X 的戰士精神呈現眼前,在這場融合動畫和現場表演的精彩演出中,保護粉絲免受惡魔侵害。

廣告 廣告

MAMA2025｜BABYMONSTER化身《獵魔女團》對決新生代男團Saja Boys

由 BOYNEXTDOOR 成員 LEEHAN、RIIZE 成員 WONBIN、TWS 成員 SHINYU 以及ZEROBASEONE 成員 PARK GUN WOOK 和 HAN YU JIN 組成的全明星陣容,將扮演五名惡魔組成的男團 Saja Boys。這些新晉偶像將完美重現電影的高潮場景,帶來一場介乎動畫世界與現實世界的精彩表演。

是次將 Netflix 動畫《Kpop 獵魔女團》宇宙在 MAMA AWARDS 舞台上演,絕對是一個歷史時刻,藉此聯繫世界各地熱愛 K-POP 的粉絲。MAMA AWARDS 今年踏入第26 屆,將繼續鞏固其作為 K-POP 領導者的中心地位,匯聚傳奇藝人和偶像新星,共同傳遞「音樂讓我們合而為一」的信息。