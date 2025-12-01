宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
MAMA 2025｜GD權志龍疑不滿音響設備 留「倒讚」表情符號宣洩不滿
韓國音樂盛典《MAMA》日前於啟德順利舉行，一直被傳因大埔火災缺席的周潤發於頒獎禮第二日亦有現身，為奪得「Artist Of The Year」的韓流代表人物之一的G Dragon權志龍頒獎。當日，G Dragon亦有擔任表演嘉賓，為觀眾帶來壓軸表演，不過疑似因場地音響設備問題令G Dragon非常不滿，事後更到《MAMA》官方社交平台宣洩不滿。
G Dragon當日演唱新歌《DRAMA》、經典歌曲《HEARTBREAKER》及《無題》，表演時已經稍為面露不悅。之後《MAMA》官方上載其演出表段後，G Dragon更於表段下留言「👎」，以宣洩不滿。大量Fans亦留言為偶像抱不平，如「轉播的收音跟運鏡爛到極點🔥」、「能讓我龍哥比👎，看的出這次mama舞台不僅是對辜負了龍哥努力準備，也辜負了VIP們對mama的信任，mama很讓龍哥失望 也很讓VIP們失望，但是看到龍哥站在那兒我們就滿足了」及「Mama沒有一場罵是白捱的」等等。
其他人也在看
MAMA 2025 得獎名單｜周潤發現身一度哽咽 帶領全場默哀 GD奪大獎「ARTIST OF THE YEAR」
韓國音樂盛典MAMA昨日及今日（28-29日）於啟德上演，因大埔宏福苑五級火造成多人死傷事故，大會於活動前宣布將以「支持香港」為主調，縮減規模低調進行。香港男團MIRROR於活動前宣布因大火將不會出席活動演出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周潤發「銀白髮黑西裝」壓軸現身MAMA頒獎禮，頒獎前「小小要求」三語邀請觀眾為大埔火災事件一起默哀
MAMA頒獎禮2025第二日，壓軸頒發「Artist of The Year」嘉賓由周潤發擔任。發哥那沉重與莊重的氣場，從步履間已經感受到。當發哥跟大家打了招呼後，便說：「在我頒獎之前，我有一個小小的要求，希望大家一齊起身為我們大埔宏福苑的居民，送上衷心的祝福。」Yahoo Style HK ・ 7 小時前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
宏福苑五級火︱莫文蔚宣布取消下月啟德騷
大埔宏福苑26日發生五級火，全城痛心疾首，歌手莫文蔚（Karen）原定於下月20日於啟德主場館舉行「莫文蔚The BIG BIG SHOW...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
日歌手大槻真希上海演唱 途中被熄燈切麥
（法新社上海30日電） 日本歌手大槻真希28日晚間在上海演唱時突然被強行中止、帶離舞台，許多歌迷批評太不尊重人。資深女歌手大槻真希28日傍晚在上海「萬代南夢宮嘉年華」演唱途中，被突然帶離舞台，主持人隨即宣布演出結束。法新社 ・ 1 天前
莫文蔚演唱會2025丨取消啟德《大秀一場》演唱會 售票平台將自動退票
莫文蔚完成《大秀一場》內地十二場演出後，特別於12月20日在啟德主場館安排特別限定場次，與三位資深音樂人組成「The Masters」限定樂隊，重新詮釋過往精彩作品！莫文蔚《大秀一場》演唱會門票現正於快達票公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
宏福苑五級火災｜莫文蔚：香港氣氛沉重 取消下月啟德演唱會
【Now新聞台】歌手莫文蔚宣布取消下月20日在啟德的演唱會。 莫文蔚在社交網站轉發主辦單位的通告，指鑑於大埔宏福苑發生嚴重火災，整個香港氣氛沉重，此刻每人心情均受影響，難以如常舉行充滿歡樂的演出，因此以沉痛心情宣布取消演唱會。團隊感謝樂迷理解及支持，希望大眾把更多關注留給受災市民及救援人員。各售票平台會自行啟動退票程序，款項將退回用戶帳戶。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
郭晉安被發現消失於TVB官網 坦承已離巢 透露最新發展方向
從影逾80年嘅羅蘭日前被發現已於TVB官網藝員名單中被除名，疑已與TVB結束賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 分鐘前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關
BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 30 分鐘前
上原多香子10年三度出軌！ 高山和也家暴警局內幕曝光！
哎喲，日本女團圈總有那種讓人一看就想重溫舊MV的甜心傳奇，上原多香子就是其中一樽曾經閃耀的驚喜。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
大埔宏福苑五級火｜人性極光！17樓葉太捨身救5性命，丈夫淚訴：「佢係無悔嘅，但我好自責！」
大埔宏福苑五級火｜日前香港大埔宏福苑五級大火釀成過百人死傷的慘劇，火勢持續多日，無數家庭蒙受巨大痛苦，連多隻寵物亦不幸喪生。由於火勢極為猛烈，現場仍有多具遺體有待相關部門進行身份辨認工作。然而，在這場世紀災難中，一位遇難婦人的英勇事蹟近日因家屬沉痛發聲而曝光。 編輯：@Medical Inspire｜圖片來源：香港警方、Yip Ka Kui@大埔人大埔谷Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 小時前
徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食
徐子淇在11月29日迎來43歲生日，當然你可以說，只要你是徐子淇，誰會保養得不好？但作為四孩之母，在名貴護膚品背後，無論運動或是飲食都非常節制和有規律。就算不是豪門，也可以做得到。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 22 小時前
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
太平香港承保宏福苑 據報已投再保險
中國太平(0966.HK)旗下中國太平保險(香港)承保宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築僱員賠償保險等保險。內地媒體報道,太平香港承保的宏福苑相關保險已投保再保險分散風險,具體需理賠金額仍待勘定。infocast ・ 1 天前
UNIQLO冬日必買歷代六大「最強神褲」！限時6折起入手 顯高顯瘦百搭Chino長褲、繭型牛仔褲
香港UNIQLO近年討論度極高的「神褲」系列，都以限時驚喜價登場，完全是入手神褲的最佳時機。以下精選了歷年來的熱賣神褲，不只舒適百搭，視覺上更能修飾腿型和身形比例，即看看哪一款最適合你吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前