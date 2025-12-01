MAMA 2025｜GD權志龍疑不滿音響設備 留「倒讚」表情符號宣洩不滿

韓國音樂盛典《MAMA》日前於啟德順利舉行，一直被傳因大埔火災缺席的周潤發於頒獎禮第二日亦有現身，為奪得「Artist Of The Year」的韓流代表人物之一的G Dragon權志龍頒獎。當日，G Dragon亦有擔任表演嘉賓，為觀眾帶來壓軸表演，不過疑似因場地音響設備問題令G Dragon非常不滿，事後更到《MAMA》官方社交平台宣洩不滿。

GD權志龍留「倒讚」表情符號宣洩不滿（MAMA社交平台截圖）

G Dragon當日演唱新歌《DRAMA》、經典歌曲《HEARTBREAKER》及《無題》，表演時已經稍為面露不悅。之後《MAMA》官方上載其演出表段後，G Dragon更於表段下留言「👎」，以宣洩不滿。大量Fans亦留言為偶像抱不平，如「轉播的收音跟運鏡爛到極點🔥」、「能讓我龍哥比👎，看的出這次mama舞台不僅是對辜負了龍哥努力準備，也辜負了VIP們對mama的信任，mama很讓龍哥失望 也很讓VIP們失望，但是看到龍哥站在那兒我們就滿足了」及「Mama沒有一場罵是白捱的」等等。