MAMA AWARDS ｜女星金憓秀擔任 CHAPTER 2 主持

女星 KIM HYE SOO （金憓秀）

娛樂公司 CJ ENM 今日宣布,傳奇女演員 KIM HYE SOO (金憓秀) 將首次擔任 2025 MAMA AWARDS 主持。這個全球第一的 K-POP 頒獎典禮將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行。

金憓秀將登上 2025 MAMA AWARDS CHAPTER 2 的舞台,這亦是她首次擔任 MAMA AWARDS 主持的歷史時刻。金憓秀屢獲殊榮,在備受好評的電影和電視劇中展現精湛演技,包括《老千》(Tazza: The High Rollers)、《盜賊門》(The Thieves)、《解碼追兇》(Signal)。經過10年的等待,《解碼追兇》(Signal)第二季將於2026年推出,粉絲可以在劇集播出前,一睹金憓秀的風采。今次金憓秀擔任 MAMA AWARDS 主持,更能連繫韓國電影與 K-POP。

廣告 廣告

金憓秀表示:「我相信音樂擁有超越國界和語言的力量,能夠將人們聯繫一起。我非常高興能與全球樂迷分享這份振奮人心的音樂力量,希望藉音樂傳遞正能量,與所有人共同分享。」

2025 MAMA AWARDS 將於 11 月 28 日揭開序幕,由藝人 PARK BO GUM (朴寶劍)擔任CHAPTER 1 主持,其後於 11 月 29 日舉行的 CHAPTER 2 由金憓秀接力主持。全球第一的 K-POP 頒獎典禮以「HEAR MY ROAR: UH-HEUNG」為主題,概念呼應了老虎的吼叫,而老虎一直以來都是韓國力量和精神的象徵,同時展現音樂跨越界限、凝聚不同文化、表達真我的力量,以此展現韓國獨有的充滿喜悅與激情精神吸引全球樂迷。