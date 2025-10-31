Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
MAMA AWARDS ｜女星金憓秀擔任 CHAPTER 2 主持
娛樂公司 CJ ENM 今日宣布,傳奇女演員 KIM HYE SOO (金憓秀) 將首次擔任 2025 MAMA AWARDS 主持。這個全球第一的 K-POP 頒獎典禮將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行。
金憓秀將登上 2025 MAMA AWARDS CHAPTER 2 的舞台,這亦是她首次擔任 MAMA AWARDS 主持的歷史時刻。金憓秀屢獲殊榮,在備受好評的電影和電視劇中展現精湛演技,包括《老千》(Tazza: The High Rollers)、《盜賊門》(The Thieves)、《解碼追兇》(Signal)。經過10年的等待,《解碼追兇》(Signal)第二季將於2026年推出,粉絲可以在劇集播出前,一睹金憓秀的風采。今次金憓秀擔任 MAMA AWARDS 主持,更能連繫韓國電影與 K-POP。
金憓秀表示:「我相信音樂擁有超越國界和語言的力量,能夠將人們聯繫一起。我非常高興能與全球樂迷分享這份振奮人心的音樂力量,希望藉音樂傳遞正能量,與所有人共同分享。」
2025 MAMA AWARDS 將於 11 月 28 日揭開序幕,由藝人 PARK BO GUM (朴寶劍)擔任CHAPTER 1 主持,其後於 11 月 29 日舉行的 CHAPTER 2 由金憓秀接力主持。全球第一的 K-POP 頒獎典禮以「HEAR MY ROAR: UH-HEUNG」為主題,概念呼應了老虎的吼叫,而老虎一直以來都是韓國力量和精神的象徵,同時展現音樂跨越界限、凝聚不同文化、表達真我的力量,以此展現韓國獨有的充滿喜悅與激情精神吸引全球樂迷。
其他人也在看
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 41 分鐘前
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃文說：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 分鐘前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 2 小時前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體 「骨相美人」逆齡同框驚呆網友
54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」姊妹淘 ・ 3 小時前
《巨塔之后》大結局 ｜陳煒陳展鵬化身「復仇者聯盟」 明塱醫院將面臨最大危機？！
戴德橋（陳展鵬飾）連同方欣（陳煒飾）和王啟心（陳楨怡飾），三人聯合壓低明塱集團股價，再籌集資金大手買入，企圖成為集團最大股東Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
李雲迪遭網紅指控 酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」
「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
2025韓國10大最靚仔男神排行榜！日本票選絕世神顏：車銀優僅排第2、孔劉第10名上榜
從全球爆紅的Kpop到浪漫滿分的韓劇，韓國男藝人的魅力早已超越國界。今年，日本女網民再度票選出「最靚仔韓國男神排行榜」，由1,194位10至50代女性參與投票，最後選出10位連日本女生都為之心動的真正韓流代表！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
專訪｜郭晉安《金式森林》與陳曉華「愛上」對方 因一對子女盡量避談戀情 相信緣份有上帝安排
最近由郭晉安、陳曉華（Hera）主演的劇集《金式森林》，口碑收視皆越來越好，當中一對主角譜忘年戀，陳曉華更指自己真的愛上了安仔。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮
尹子維曾於多部劇集飾演壞男人，為「御用渣男」，渣男形象深入民心。尹子維和「內地第一美乳」徐冬冬嘅戀情，從公開到分手，再到復合、訂婚，堪稱圈內傳奇。復合後，尹子維低調求婚，日前宣布計劃年內於杭州舉辦婚禮，更被拍到喺北京胡同甜蜜影婚紗照。不過，婚禮未正式舉行，二人近日竟因小事鬧交，徐冬冬更傳出逃婚跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
秦昊激罕與小哈利同框 1舉動獲讚：父愛滿滿
【on.cc東網專訊】台灣歌手庾澄慶（哈林）和前妻伊能靜離婚多年，二人近年因兒子「小哈利」庾恩利常常隔空互動，而目前在內地發展的小哈利，日前更被網友直擊他與繼父秦昊，在成都拍攝真人騷《快樂趣吹風》，對此引來不少網友揣測可能是秦昊帶著小哈利上節目。從相中所見，當時東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張庭全家福罕見曝光！15歲女兒美貌驚呆眾人
[NOWnews今日新聞]女星張庭和林瑞陽結婚多年，兩人婚後都淡出幕前，專注在家庭和事業中。昨（29）日行事低調的張庭罕見在社群曬出全家福，而她15歲的女兒瞬間成為了眾人的焦點，小麥色的膚色、跟媽媽相...今日新聞 娛樂 ・ 19 小時前
Gareth.T 倫敦演唱會哀怨小提琴聲貫穿「心傷王子」主題 《用背脊唱情歌》三度獻唱掀高潮
繼今年四月完成橫跨美加五大城市巡演後， Gareth.T 湯令山於昨日（10 月 30 日）首度登陸英國，在倫敦 O2 Shepherd’s Bush Empire 舉行由「棋人英國」主辦的《Gareth.T – Prince of Sadness》演唱會，不僅成為近年少數香港歌手，英國舉行演唱會門票全數售罄，現場一至三樓座無虛席，連地下站區亦擠得水泄不通，氣氛熾熱，展現 Gareth.T 超越地域的音樂魅力。Yahoo 娛樂圈 ・ 32 分鐘前
何潤東為拍戲狠瘦6kg 超結實身材全曝光
[NOWnews今日新聞]台灣和新加坡合作的影集《夜半11點學校見》歷經3個月在台灣、新加坡兩地的拍攝，終於殺青了，主要演員何潤東為此劇在2個月內猛減了6公斤，在劇中展現了結實、小麥色膚色的帥氣外型，...今日新聞 娛樂 ・ 19 小時前
經典動畫歌曲「殘酷天使的行動綱領」30週年，作詞者自稱還沒看過《新世紀福音戰士》
1995 年播出，至今仍擁有龐大粉絲的動畫《新世紀福音戰士》，其經典主題曲「殘酷天使的行動綱領」（残酷な天使のテーゼ）至今同樣問世 30 年，其作詞者及川眠子最近卻在個人社群 X（推特）上驚人的透露，自己至今還沒有看過這部動畫，在網路上引發熱烈討論。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
姜濤演唱會2025丨11.10公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
姜濤宣佈將於12月18至21日於亞博舉行第二次個人大型演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》，將會於演唱會中結合中樂與西樂等不同風格的對立元素，透過重新編排進行融合，實踐音樂上的「水火共融」！演唱會門票將於11月10日公開發售，即睇以下購票詳情！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班人選曝光
[NOWnews今日新聞]坤達本月15日被發現15年前透過閃兵集團偽造體檢結果，以氣胸名義順利逃兵，事跡敗露後，他有可能被代言廠商求償超過千萬元的違約金，而他所主持節目《綜藝玩很大》也將暫時退出，根據...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前