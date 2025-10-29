MAMA AWARDS | 藝人朴寶劍 擔任 CHAPTER 1 主持

藝人朴寶劍 擔任 CHAPTER 1 主持

娛樂公司 CJ ENM 今日宣布，藝人 PARK BO GUM （朴寶劍） 將擔任 2025 MAMA AWARDS CHAPTER 1 主持，是他第 7 次擔任 MAMA AWARDS 主持一職。這個全球第一的 K-POP 頒獎典禮將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行。

朴寶劍是 MAMA AWARDS 的資深主持，將於 11 月 28 日的 2025 MAMA WARDS CHAPTER 1 擔任主持。這位憑藉廣受歡迎的韓劇《回答吧！1988》而一舉成名的韓國萬人迷演員，先 後於 2017 年、2019 年、2020 年、2022 年、2023 年及 2024 年，以招牌溫暖笑容及獨有迷 人魅力主持 MAMA 舞台，包括去年締造歷史在美國 Hollywood Dolby Theatre 首次舉行的 2024 MAMA AWARDS US。 全球第一的 K-POP 頒獎典禮以「HEAR MY ROAR: UH-HEUNG」為主題，概念呼應了老虎的 吼叫，而老虎一直以來都是韓國力量和精神的象徵，同時展現音樂跨越界限、凝聚不同文化、 表達真我的力量，以此展現韓國獨有的充滿喜悅與激情精神吸引全球樂迷。 2025 MAMA AWARDS 自 2018 年以來首次重返香港。

香港是舉辦 MAMA AWARDS 次數最多的地方，自 2012 年至 2018 年連續七年舉辦此頒獎典禮。為期兩天的 2025 MAMA AWARDS 將於 11 月 28 日起首次在香港啟德體育園的啟德體育場舉行。MAMA AWARDS 也 將透過 Mnet Plus 的數碼平台進行全球直播，讓來自世界各地的 K-POP 粉絲可以參與其中。