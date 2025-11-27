大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
MAMA2025｜官方發聲明未有回應楊紫瓊周潤發會否出席 加入默哀儀式兼捐款：希望演出能帶來力量
大埔宏福苑大火持續兩日，造成多人死傷，至今仍未救熄。原定明日及後日（28-29日）舉行的MAMA頒獎禮會否繼續舉行引起網民討論，亦有大量傳聞傳出，包括周潤發及楊紫瓊將缺席等等。官方發出聲明交待安排，但未有提及各樣傳聞。
你好，以下是 2025 MAMA AWARDS的聲明：
我們對這場火災感到傷痛，並向所有受火災影響的市民及失去親人的家庭致以最深切慰問。聲明如下：
「2025 MAMA AWARDS 結合了無數藝人、工作人員和粉絲長時間的投人與付出。我們相信音樂擁有治癒和團結的力量，可以在這個困難的時刻，為大家帶來慰問與支持。我們會小心調節製作，希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。
為表哀悼，我們將於活動上舉行默哀儀式，並作出捐款支持受影響家庭。2025 MAMA AWARDS 將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量。
我們相信音樂能凝聚人心，為市民打氣，給予勇氣，攜手前行。
我們心繫香港，讓我們一起走過這個傷痛時刻。」
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 7 小時前
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 5 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 6 小時前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火 ｜湯怡家姐為消防員老公集氣：全部人都要平安歸隊
大埔宏福苑發生五級火，災情嚴重，消防員日以繼夜撲滅。當中藝人湯怡的姐夫亦是消防員之一，湯怡的家姐袁家寶，就在社交網分享到家屬的心聲。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
宏福苑五級火釀44死 3.3億維修期間肇禍 天價大維修工程再成焦點
大埔老牌居屋宏福苑昨日(26日)發生五級大火，截至截稿前，災情已造成44人死亡，56人受傷，當中17人情況危殆，另有279人仍然失蹤。是次火災為繼2008年旺角嘉禾大廈後，本港回歸以來第二宗五級火警。目前四幢大廈火勢已初步受控。28Hse.com ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火警 ｜ 多位藝人伸出援手 初為人母麥明詩：可以幫手照顧1-2位嬰兒
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成多人傷亡，事件震驚全球。除咗大批市民自發組織救援及捐出物資之外，唔少藝人都以唔同嘅方式向災民伸出援手，當中包括「十優港姐」麥明詩（Louisa）。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 55 死有消防員殉職 7 座火勢受控 每戶災民派發一萬元應急｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四下午 3 時，火警已造成 55 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
香港高層住宅發生致命火災後警方逮捕三人 竹制腳手架成調查焦點
【彭博】— 在香港一處高層住宅群發生致命火災後，當地警方以涉嫌過失殺人逮捕了一家工程公司的三名人員。該事件也重新引發了對香港在重大翻修工程中使用竹制腳手架的審查。Bloomberg ・ 11 小時前
