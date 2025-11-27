MAMA2025｜官方發聲明未有回應楊紫瓊周潤發會否出席 加入默哀儀式兼捐款：希望演出能帶來力量

大埔宏福苑大火持續兩日，造成多人死傷，至今仍未救熄。原定明日及後日（28-29日）舉行的MAMA頒獎禮會否繼續舉行引起網民討論，亦有大量傳聞傳出，包括周潤發及楊紫瓊將缺席等等。官方發出聲明交待安排，但未有提及各樣傳聞。

你好，以下是 2025 MAMA AWARDS的聲明：

我們對這場火災感到傷痛，並向所有受火災影響的市民及失去親人的家庭致以最深切慰問。聲明如下：

「2025 MAMA AWARDS 結合了無數藝人、工作人員和粉絲長時間的投人與付出。我們相信音樂擁有治癒和團結的力量，可以在這個困難的時刻，為大家帶來慰問與支持。我們會小心調節製作，希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。

廣告 廣告

為表哀悼，我們將於活動上舉行默哀儀式，並作出捐款支持受影響家庭。2025 MAMA AWARDS 將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量。

我們相信音樂能凝聚人心，為市民打氣，給予勇氣，攜手前行。

我們心繫香港，讓我們一起走過這個傷痛時刻。」