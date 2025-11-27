MAMA2025｜MIRROR宣布因大埔火災不會參與頒獎典禮 主辦方取消紅地氈環節

宏福苑五級火｜MIRROR宣布不會參與MAMA頒獎典禮

大埔宏福苑昨日發生嚴重火災，造成嚴重傷亡，火災至今仍未完全救熄。原定明日（28日）舉行的韓國音樂頒獎典禮MAMA會否舉行引起關注，今日一度傳出周潤發及楊紫瓊將缺席，不過，MAMA官方其後發聲明表示頒獎禮將繼續進行，未有提及周潤發及楊紫瓊會否缺席。晚上約11時，MakerVille於社交平台發文，宣布原定有份演出的MIRROR因大埔火災， 決定缺席頒獎禮。聲明如下：

「MakerVille 特別通告

鑒於大埔宏福苑不幸的火災事故，團隊帶着沉重心情慎重考慮後，決定MIRROR將不會參與MAMA頒獎典禮2025演出。

MakerVille 沉痛哀悼因火災而不幸離世的人士，衷心向傷者及所有受影響人士致以最深切的慰問，祝願救援工作順利進行。

團隊亦向受影響的觀眾表示由衷歉意，感謝大家的諒解。」

另外，MAMA官方於凌晨亦宣布：「2025 MAMA AWARDS經小心調節製作後，希望在這個困難的時刻，可以為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量，決定繼續舉行音樂活動及現場直播，但取消RED CARPET環節。」